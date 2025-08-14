Thể thao Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025: Dấu ấn tuyển thủ quốc gia Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 9-15/8 trên sân điền kinh Hòa Xuân (Đà Nẵng) mang đến nhiều trận tranh tài hấp dẫn. Đáng chú ý, các tuyển thủ điền kinh quốc gia để lại nhiều dấu ấn cùng với hai kỷ lục quốc gia đã được phá.

Nội dung tranh tài tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 diễn ra hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: PHI NÔNG

Chất lượng chuyên môn cao

Điền kinh là một trong những nội dung tranh tài hấp dẫn, nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ trong những ngày qua. Với sự góp mặt của các chân chạy hàng đầu cả nước, chất lượng chuyên môn của giải được đẩy lên cao.

Trong đó, nội dung 400m nam chứng kiến kỷ lục quốc gia đầu tiên được Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) phá sau 10 năm. Ở chung kết, Ngọc Tưởng tranh tài cùng 7 vận động viên khác, trong đó có những chân chạy được đánh giá cao như Lê Ngọc Phúc và Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh), Vũ Ngọc Khánh (Hưng Yên).

Thi đấu đầy nỗ lực, Ngọc Tưởng về đích đầu tiên với thành tích 45,59 giây, phá kỷ lục quốc gia của Quách Công Lịch thiết lập năm 2015 với thành tích 49,99 giây.

Cũng tại nội dung này, Vũ Ngọc Khánh (SN 2006) giành huy chương Đồng với thành tích 46,14 giây, phá kỷ trẻ quốc gia (U20) của chính Tạ Ngọc Tưởng thiết lập với thời gian 46,54 giây.

Kỷ lục quốc gia thứ hai được phá ở nội dung chạy tiếp sức 4x200m nữ. Đường đua năm nay chứng kiến sự so kè rất quyết liệt giữa các vận động viên xuất sắc của 3 đội gồm: Hà Nội, Quân đội và Nghệ An. Kết quả, 4 cô gái của đội Hà Nội là Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng giành huy chương Vàng với thời gian 1 phút 34 giây 51, phá kỷ lục quốc gia do chính họ thiết lập ở Giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2024 với thời gian 1 phút 34 giây 87.

Tại đường đua năm nay, các tuyển thủ quốc gia khác cũng đạt phong độ cao, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ. Trong đó, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh) là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý.

Ở nội dung 5.000m, Nguyễn Thị Oanh cùng Lê Thị Tuyết (Đắk Lắk), Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa), Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) tạo nên cuộc đua hấp dẫn. “Chân chạy tí hon” Lê Thị Tuyết dẫn đầu trong phấn lớn thời gian, theo sau là sự bám đuổi của các đối thủ.

Thú vị khi Nguyễn Thị Oanh thực hiện chiến thuật “núp gió”, đến hai vòng cuối bất ngờ bung sức để về đích đầu tiên với thời gian 16 phút 28 giây 78. Huy chương Bạc thuộc về Lê Thị Tuyết với thời gian 16 phút 32 giây 49, trong khi Thu Hà giành huy chương Đồng với thời gian 16 phút 42 giây 40.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thể hiện đẳng cấp của chân chạy dài số 1 Việt Nam khi thắng ở cự ly 1.500m. Vận động viên Bắc Ninh vượt qua hai chân chạy của Ninh Bình là Bùi Thị Ngân, Nguyễn Khánh Linh để về đích đầu tiên với thành tích 4 phút 16 giây 97.

Đến cự ly 10.000m, kịch bản tương tự nội dung 5.000m lặp lại khi Nguyễn Thị Oanh tiếp tục vượt qua Lê Thị Tuyết và Bùi Thị Thu Hà để về đích đầu tiên với thông số 33 phút 56 giây 11.

“Tôi hài lòng về kết quả đạt được tại giải lần này. Đây là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực tập luyện, thi đấu hướng đến cạnh tranh Huy chương Vàng tại SEA Games 33”, Nguyễn Thị Oanh cho biết.

Cần nỗ lực hơn cho SEA Games 33

Theo ông Phạm Thế Triều, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2025 là dịp để điền kinh Việt Nam rà soát lực lượng, chọn những gương mặt xuất sắc tranh tài tại SEA Games 33 vào cuối năm. Điều này giúp tăng tính cạnh tranh cho giải khi các vận động viên đều mong muốn đạt thành tích tốt nhất.

Thực tế, điền kinh là một trong những môn thể thao mũi nhọn, nhận được sự đầu tư lớn và kỳ vọng giành thành tích cao ở đấu trường quốc tế. Tại SEA Games 33, người hâm mộ kỳ vọng điền kinh Việt Nam giành lại ngôi vị số một từ tay Thái Lan.

Ở SEA Games 32, điền kinh Việt Nam giành 12 Huy chương Vàng trên tổng số 47 nội dung, mất ngôi vị số một vào tay Thái Lan (16 Huy chương Vàng). Như vậy, muốn hoàn thành mục tiêu đề ra, ít nhất Việt Nam phải đoạt 16 Huy chương Vàng ở kỳ đại hội tới.

Trong số các vận động viên góp mặt, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục là niềm kỳ vọng lớn nhất khi từng đóng góp 4 Huy chương Vàng ở SEA Games 32.

Tại Đà Nẵng những ngày qua, một tuyển thủ quốc gia khác là Quách Thị Lan cũng duy trì sự “thống trị” ở đường đua 400m vượt rào. Dù ở ngưỡng 30 tuổi, Quách Thị Lan vẫn dễ dàng vượt qua các đàn em kém tới 10 hay thậm chí 12 tuổi để về đích đầu tiên với 56 giây 98.

Tuy nhiên, để tranh chấp Huy chương Vàng SEA Games 33, nữ tuyển thủ Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn nữa với phong độ tốt nhất có thể. Ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Huyền giành Huy chương Vàng 400m vượt rào nữ với thông số tốt hơn là 56 giây 29.

“Sau Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, các vận động viên đạt thành tích cao sẽ được triệu tập, thành lập đội tuyển điền kinh quốc gia. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tập luyện cũng như đi tập huấn nhằm nâng cao trình độ, sẵn sàng thi đấu tại SEA Games 33”, ông Triều nói.