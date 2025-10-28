Xã hội Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt ĐNO - Sáng 28/10, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan phương án di dời nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HÒA KHÁNH

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, trên địa bàn thành phố và các khu vực lân cận xuất hiện mưa to đến rất to, mực nước trên các sông: Vu Gia, Túy Loan, Cu Đê, Cẩm Lệ… dâng cao, có nơi trên báo động 3.

Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt cục bộ, nguy cơ sạt lở đất tại các xã miền núi trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phương án ứng phó.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huy động gần 6.300 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng 19 phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ, ca nô sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Tính đến sáng 28/10, lực lượng vũ trang thành phố phối hợp cùng các địa phương tổ chức di dời hơn 4.200 hộ với hơn 11.400 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, nguy cơ sạt lở.

Công tác di dời được triển khai khẩn trương, an toàn, đảm bảo nơi ở tạm cho người dân; đặc biệt hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và các hộ gia đình chính sách.



Sau khi nước rút, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Công an xã Chiên Đàn xuyên đêm ứng trực, đưa dân vùng ngập sâu đi sơ tán. Ảnh: T. DUY

* Lúc 5 giờ sáng 28/10, mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ đều dâng cao. Tại Ái Nghĩa, sông Vu Gia đạt 10,3m (cao hơn năm 2017 là 0,19m); sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt 5,35m, tại Hội An 3,25m. Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ đạt đỉnh và xuống chậm, nguy cơ ngập sâu tiếp diễn tại vùng trũng thấp, ven sông.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Cơ quan chức năng phải cử lực lượng chốt chặn đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: T. DUY

Tình trạng ngập úng được ghi nhận ở nhiều địa phương như Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Xuân Phú, Hà Nha, Vu Gia, Đại Lộc, Điện Bàn Tây, Hòa Tiến, Nam Phước, Hội An...

Khu vực miền núi đối mặt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các hồ chứa lớn như Hòa Trung, Đồng Nghệ, A Vương, Sông Bung, Đăk Mi 4… đang vận hành cắt, giảm lũ theo quy định nhằm bảo đảm an toàn cho hạ du.

Đến sáng 28/10, các xã miền núi sơ tán hàng nghìn người dân đến nơi an toàn. Theo thống kê sơ bộ, xã Trà Đốc di dời 141 hộ/620 nhân khẩu; Trà Leng 51 hộ/265 người; Phước Thành 45 hộ/136 người; cùng nhiều hộ tại Phước Chánh, Trà Giáp, Duy Nghĩa, Hà Nha, Vu Gia, Trà Vân...

Tại Trường THCS Trà Leng 1, 35 học sinh được bố trí ở lại trường, có giáo viên trực theo dõi 24/24 giờ.

Công an xã Thăng Điền hỗ trợ đưa người già yếu, người bệnh đi sơ tán. Ảnh: T. DUY

Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Trong đó, phường Hội An Tây bị sạt lở hơn 3km bờ biển, có đoạn nước biển xâm thực sâu 25-30m; Hội An Đông hư hỏng 700m đường đê Đế Võng. Ở miền núi, các tuyến giao thông ĐH1, ĐH3, ĐH7 và quốc lộ 40B bị sạt lở hàng chục điểm, nhiều đoạn bị chia cắt hoàn toàn. Riêng tuyến quốc lộ 40B ghi nhận hơn 20 điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 20.000m³, nhiều khu vực bị cô lập.

Tại xã Đông Giang, Chủ tịch UBND xã Coor Le cho biết, đến 11 giờ trưa 28/10, toàn xã có gần 40 hộ dân bị ngập, đất đá sạt lở tràn vào nhà, gây thiệt hại về tài sản. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng công an, bộ đội, dân quân và người dân di dời đồ đạc và bố trí các hộ dân đến nơi ở an toàn.

Lực lượng dân quân giúp di dời tài sản người dân. Ảnh: NV

Xã Đông Giang ghi nhận 12 điểm sát lở đất đá tràn xuống tuyến đường Hồ Chí Minh; ngập úng tại Km448+300 và đoạn đối diện bãi tập kết rác của xã, khiến các phương tiện không lưu thông được.

Các tuyến đường ĐH5-ĐG dẫn vào xã Arooi trước đây; đường liên thôn A Duông 2, đường Võ Chí Công bị ngập úng, sạt lở chia cắt gần 40 hộ dân. Đáng chú ý, khu vực này có nguy cơ tiếp tục sạt lở do mưa lớn kéo dài.

* Sáng 28/10, lực lượng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ, Trung đoàn Bộ binh 971, Cảnh sát giao thông, dân quân địa phương phối hợp hỗ trợ, sơ tán người dân tại các khu vực trên địa bàn thành phố bị ngập lụt.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ và các lực lượng tập trung hỗ trợ 65 hộ dân tại các tổ dân phố Quá Giáng 1, Giáng Nam 1 và Giáng Nam 2 (phường Hòa Xuân) kê cao tài sản, di chuyển người ra khỏi vùng ngập.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ, toàn địa bàn hiện có 31 điểm ngập cục bộ, tập trung tại phường Liên Chiểu, Hòa Xuân, Hải Vân, Ngũ Hành Sơn, xã Bà Nà và xã Hòa Tiến. Mực nước tại nhiều nơi sâu từ 30 đến 40cm. Trong đó, tại xã Hòa Tiến có gần 2.600 ngôi nhà bị ngập trên địa bàn 18/22 thôn (trừ các thôn Dương Sơn, Yến Nê 1 và thôn 5). Nhiều tuyến giao thông liên thôn bị ngập sâu, có nơi trên 1m, gây chia cắt cục bộ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ và các đơn vị dùng ca nô đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: XUÂN SƠN

Tại khu vực tổ dân phố Tây An thuộc phường Hòa Xuân, giáp với xã Hòa Tiến, các lực lượng sử dụng ca nô vận chuyển người dân đến vị trí an toàn, vận chuyển thực phẩm cung cấp cho người dân ở vùng cô lập, di dời tài sản khỏi khu vực ngập nước...

Trung tá Trần Tài, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ cho biết, sau khi nhận được thông tin của chính quyền địa phương về tình hình ngập lụt, đơn vị nhanh chóng triển khai hỗ trợ người dân.

Bộ đội hỗ trợ đưa một trẻ nhỏ ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: XUÂN SƠN

Lực lượng Cảnh sát giao thông chăng dây bảo đảm an toàn tại khu vực liên thôn Lệ Sơn Bắc - La Bông (xã Hòa Tiến). Ảnh: XUÂN SƠN

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân đưa xe máy ra khỏi vùng ngập tại thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Vang). Ảnh: XUÂN SƠN

Người dân thôn Phú Hòa 2 (xã Bà Nà) phải di chuyển bằng ghe qua điểm các ngập sâu. Ảnh: XUÂN SƠN

Nước sông tràn lên đường Thăng Long, khu vực dưới chân cầu Đỏ (phường Cẩm Lệ) sáng 28/10. Ảnh: XUÂN SƠN