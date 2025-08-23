Xã hội Đà Nẵng yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 ĐNO - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 12 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 (Kajiki) ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc, 115,2 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng) khoảng 320km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 5 di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ và tiếp tục mạnh thêm.

Hình ảnh chụp mây vệ tinh lúc 12 giờ ngày 23/8. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đến trưa 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,9 độ vĩ bắc, 110,7 độ kinh đông trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 14. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/giờ và tiếp tục mạnh thêm.

Đến trưa 25/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc, 106,8 độ kinh đông trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão có sóng cao 6–8m, biển động dữ dội.

Khu vực bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nước dâng do bão cao 0,5-1,0m.

Từ đêm 24/8, khu vực đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 13-15.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, cục bộ có nơi hơn 250mm.

Riêng các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi hơn 600mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn hơn 200mm trong 3 giờ.

Từ ngày 25 đến 26/8, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Bản đồ dự báo quỹ đạo bão số 5 vào trưa 23/8. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày 23/8, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5 (Kajiki).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình của áp thấp nhiệt đới; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với thiên tai; rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với từng địa bàn, nhất là ở vùng núi, nơi dễ xảy ra chia cắt.

Đồng thời, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân khi thiên tai xảy ra; triển khai công tác bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản, đặc biệt là đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, đảo, khu vực ven biển, sông, suối, đồi núi, khai thác khoáng sản…

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển, đặc biệt đề phòng xảy ra dông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm (đặc biệt chú ý các phương tiện đang hoạt động tại vùng biển khu vực Hoàng Sa và vịnh Bắc Bộ).

Kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn; chủ động phương án bảo đảm an toàn tàu thuyền và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra; tiếp tục tổ chức kiểm đếm tàu thuyền...

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố căn cứ diễn biến của bão để chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch.

Công an thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương ven biển hướng dẫn ngư dân thực hiện các giải pháp, biện pháp, bố trí lực lượng thường trực phòng cháy chữa cháy khi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại các âu thuyền và các điểm neo đậu trú tránh đã được quy hoạch, không để xảy ra cháy nổ; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, mưa lũ.

Sở Công Thương, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của ngành chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất công nghiệp, an toàn hồ đập thủy điện, nhất là đối với các hồ thủy điện nhỏ; hướng dẫn giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực bị mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đê điều, hồ đập thủy lợi.

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng kiểm tra, rà soát việc neo đậu, bảo đảm an toàn cho các tàu chở hàng, tàu vận tải khi vào vịnh Đà Nẵng neo đậu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, UBND các xã, phường, đặc khu, Cổng thông tin điện tử thành phố và đề nghị Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên thường xuyên cập nhật tình hình, thông tin về thiên tai để chính quyền các cấp và nhân dân biết, chủ động ứng phó.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố; theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên; thực hiện tốt việc thông báo, thông tin đến vùng hạ du, vận hành điều tiết hồ bảo đảm đúng quy trình vận hành...