Văn hóa - Văn nghệ Đặc sắc chương trình nghệ thuật “ Đà Nẵng - bay cao cùng đất nước” (ĐNO) - Tối 30/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật và trình diễn pháo hoa chủ đề “ Đà Nẵng - bay cao cùng đất nước”.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ ba, từ phải sang) dự chương trình nghệ thuật và trình diễn pháo hoa với chủ đề “ Đà Nẵng - bay cao cùng đất nước”.



Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy, HĐNĐ, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ.

Chương trình nghệ thuật gồm có 3 phần: “Đất nặng nghĩa tình”, “Hội tụ miền di sản”, “Khát vọng vươn cao” do các ca sĩ nổi tiếng và các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương, diễn viên các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn thành phố biểu diễn. Mở màn là liên khúc “Miền đất yêu thương - Khúc hát nghĩa tình” do ca sĩ Ánh Tuyết và NSƯT Quang Hào cùng Vũ đoàn Trưng Vương, MTE biểu diễn.

Ca khúc “Đêm hội phố Hoài” do ca sĩ Lê Anh Dũng và Anh Thơ trình bày.



Trong phần một, với chủ đề “Đất nặng nghĩa tình”, các ca khúc “Thu Bồn ơi”, “Đêm hội phố Hoài”, “Sông Hàn tình yêu của tôi” do các ca sĩ Lê Anh Dũng, Anh Thơ, Hồng Minh biểu diễn đưa khán giả trở về miền đất xứ Quảng nghĩa tình, mộc mạc và chan chứa yêu thương. Không chỉ sẻ chia một dòng chảy văn hóa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng còn trải qua bao thăng trầm, cùng lớn lên giữa những đổi thay của thời cuộc và gìn giữ những giá trị văn hóa, tinh thần được trao truyền qua bao thế hệ.

Liên khúc “Miền đất yêu thương - Khúc hát nghĩa tình” do ca sĩ Ánh Tuyết và NSƯT Quang Hào biểu diễn.



Phần hai với các ca khúc “Mưa bay tháp cổ”, “Ngẫu hứng bài chòi”, “Đà Nẵng trong tim tôi” do các ca sĩ Hồng Minh, NSƯT Đăng Dương, Tố My và raper Nam Sơn biểu diễn, đưa khán giả đi từ dãy Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An và hòa mình vào lễ hội Bài Chòi rồi đến Thánh địa Mỹ Sơn cổ kính, linh thiêng. Qua đó nhìn thấy một Đà Nẵng mới với không gian mới, nơi hội tụ những ưu điểm, thế mạnh của Quảng Nam và Đà Nẵng, tụ hợp đủ thiên thời - địa lợi - nhân hòa.

Với chủ đề “Khát vọng vươn cao”, phần ba là các ca khúc “Một vòng Việt Nam”, “Con đường ta chọn”, “Chào Đà Nẵng”, “Đà Nẵng cất cánh bay” do các ca sĩ Võ Hạ Trâm, Lê Anh Dũng và tốp ca nam biểu diễn, mang đến khán giả về một khát vọng phát triển của vùng đất “nặng nghĩa tình”. Đây sẽ là nguồn lực quý báu để Đà Nẵng cùng đất nước vươn cao, vươn xa, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế và sáng tạo toàn cầu.

Khép lại đêm nghệ thuật, các đại biểu, khán giả được chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng pháo hoa lung linh trên sông Hàn đến từ đội Z121 - tân binh đại diện cho Việt Nam tại DIFF 2025 mang đến một trải nghiệm pháo hoa mãn nhãn, đậm đà bản sắc dân tộc, đánh dấu một bước chuyển mình mới của thành phố Đà Nẵng.