Kinh tế Đặc sản trở thành gói quà ghi dấu cho điểm đến Trên hành trình phát triển du lịch, khu vực Đà Nẵng - Hội An từ nhiều năm qua đã tạo nên một thị trường chung cho các sản phẩm đặc sản phục vụ du khách. Chính nhu cầu thưởng thức và tặng quà của hàng triệu lượt khách mỗi năm đã trở thành lực đẩy quan trọng, giúp các vùng sản xuất ở nông thôn phát huy thế mạnh bản địa, đưa nông sản thành những “thức món mang đi”.

Các loại đặc sản được trưng bày bắt mắt tạo ấn tượng với du khách. Ảnh: VĂN HOÀNG

Gần như song hành với bước chân du khách trong mỗi mùa cao điểm, lâu nay những món ăn chế biến từ nông sản bản địa đã xuất hiện trên hệ thống bán lẻ đặc sản ở Đà Nẵng và Hội An, hai khu vực luôn nhộn nhịp khách du lịch cả trong nước lẫn quốc tế. Đây cũng là nơi các sản phẩm đến từ Tiên Phước, Tam Kỳ, Quế Sơn… giữ được chỗ đứng nhờ chất lượng ổn định và mẫu mã được đầu tư chỉn chu.

Tại xã Lãnh Ngọc, vùng bán sơn địa của xứ Tiên, Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Đất Quảng đã hình thành chuỗi sản phẩm từ nông sản địa phương như chuối sấy dẻo, snack chuối, snack mít, viên gừng sẻ… phục vụ cho hệ thống cửa hàng đặc sản, cửa hiệu lưu niệm và trung tâm mua sắm tại các nơi đông khách du lịch. Sản phẩm được chế biến theo quy trình khép kín, đóng gói tinh tế, in đầy đủ hạn dùng, mã vạch và thông tin vùng nguyên liệu, đáp ứng đúng nhu cầu mua quà “mang đi” của du khách.

Trong khi đó, ở Tam Kỳ và các vùng ven biển phía nam Đà Nẵng, bánh dừa nướng - loại bánh truyền thống làm từ dừa khô, bột nếp và đường, đã trở thành mặt hàng phổ biến trong hệ thống siêu thị, cửa hàng lưu niệm, sân bay Đà Nẵng và cả những quầy hàng ở phố cổ Hội An. Những thương hiệu như Bảo Linh, Quý Thu, CoCo… đều phát triển trên nền nghề gia truyền, sau đó mở rộng quy mô và chuẩn hóa bao bì để thuận tiện vận chuyển, bảo quản và giới thiệu trong các không gian bán hàng hiện đại.

Sản phẩm bánh dừa Quý Thu vẫn đều đặn sản xuất hàng phục vụ cho thị trường du lịch. Ảnh: PHAN VINH

Giữa dòng người nhộn nhịp ra vào tại các cửa hàng đặc sản ven biển Đà Nẵng, anh Hà Việt Đức, du khách đến từ phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh chậm rãi lựa từng gói quà trên kệ. Tranh thủ buổi chiều cuối cùng trước khi rời thành phố, anh dừng chân tại một trung tâm mua sắm trên đường Võ Nguyên Giáp, nơi chuyên cung cấp hàng trăm mặt hàng đặc sản các tỉnh thành miền Trung.

“Bước vào không gian của trung tâm đặc sản, tôi không mất nhiều thời gian suy nghĩ, chọn lựa mà nhanh chóng bỏ ngay vài hũ mực rim, bánh khô mè và mít sấy vào giỏ hàng vì đây là những sản phẩm đậm chất xứ Quảng, chắc chắn người thân và bạn bè của tôi sẽ thích khi nhận được nó. Quan trọng hơn là những sản phẩm ở đây đều được đóng gói chắc chắn, gọn gàng, dễ xếp vào hành lý xách tay mà không lo hỏng hóc trong chuyến bay về”, anh Đức nói.

Tại Trung tâm đặc sản quà Đà Nẵng, anh Phạm Đắc Châu, người phụ trách vận hành hệ thống cho biết, cửa hàng tọa lạc ngay ngã ba Đỗ Bá - Võ Nguyên Giáp, một trong những trục đường tập trung nhiều khách sạn, resort ven biển nên gần như không lúc nào vắng khách. Cửa hàng bày bán hơn 500 sản phẩm đặc sản của các tỉnh thành miền Trung, tuy nhiên nhóm hàng bán chạy nhất vẫn là các món gắn liền với thương hiệu Đà Nẵng và Quảng Nam, đặc biệt là những món có thể dùng ngay, dễ bảo quản và mang theo được trong hành lý xách tay.

Anh Châu nói: “Thống kê 3 tháng gần đây, nhóm đặc sản như rong biển cháy tỏi, cá khô tẩm gia vị, bánh khô mè và các loại snack chuối, bánh dừa nướng luôn nằm trong top đầu doanh thu. Khách quan tâm đến nhãn mác, ngày sản xuất, độ an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng đồng thời cũng chú trọng yếu tố cảm xúc bởi họ muốn món quà mình mang về vừa ngon miệng vừa gợi nhắc được nơi mình từng đến như một niềm tự hào”.

Theo ghi nhận, để tạo trải nghiệm mua sắm trọn vẹn, hầu hết các cửa hàng đặc sản luôn bố trí không gian thử món tại chỗ, thiết kế từng quầy hàng theo nhóm sản phẩm và nguồn gốc, từ đó giúp khách dễ hình dung hơn về vùng đất sản xuất. Những chi tiết tưởng như nhỏ bé như màu sắc bao bì, bảng giới thiệu song ngữ, cho đến lời nhắn gửi in trên tem nhãn... đều được cân nhắc kỹ lưỡng để mang đến cảm giác gần gũi, trân trọng và gợi nhắc kỷ niệm đã qua. Và biết đâu, từ một gói quà nhỏ ấy, hành trình kết nối được mở rộng, như một lời mời gọi trở lại với xứ Quảng nồng hậu này vào một dịp gần nhất.