Thế giới Đại bảo tàng Ai Cập chính thức khai trương ĐNO - Nằm cách Quần thể kim tự tháp Giza nổi tiếng - kỳ quan của thế giới, khoảng 1,6km, Đại bảo tàng Ai Cập (Grand Egyptian Museum, viết tắt GEM), biểu tượng mới của nền văn minh cổ đại chính thức khánh thành vào ngày 1/11/2025, sau gần 20 năm khởi công xây dựng.

Du khách tham quan GEM. Ảnh: Gettyimages



Theo Guardian, GEM có diện tích khoảng 470.000m2, là nơi trưng bày hơn 50.000 hiện vật, bao gồm bức tượng khổng lồ 3.200 năm tuổi bằng đá hoa cương nặng 83 tấn, cao gần 12m, khắc họa chân dung của pharaoh Đại đế Ramses II và chiếc thuyền năng lượng mặt trời 4.500 năm tuổi của vua Khufu, vị vua Ai Cập đầu tiên xây dựng kim tự tháp ở Giza.

GEM cũng trưng bày toàn bộ kho báu từ lăng mộ của vua Tutankhamun nổi tiếng lần đầu tiên kể từ khi phát hiện vào năm 1922, với bộ bộ sưu tập 5.390 hiện vật.

Theo thống kê, GEM hiện lưu giữ khoảng 100 nghìn hiện vật, được mang đến từ bảo tàng Ai Cập tại quảng trường Tahrir ở Cairo và các bảo tàng khác trên khắp nước này. GEM là bảo tàng lớn nhất thế giới trưng bày một nền văn minh duy nhất - nền văn minh Ai Cập cổ đại. Bảo tàng được khởi công năm 2005 với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

GEM bao gồm 24.000m2 không gian triển lãm cố định, một bảo tàng dành cho trẻ em, trung tâm hội nghị và giáo dục, một khu thương mại và trung tâm bảo tồn rộng lớn. Trong đó, 12 phòng trưng bày chính gồm các cổ vật trải dài từ thời tiền sử đến thời La Mã, sắp xếp theo thời đại và chủ đề.

Ông Ahmed Ghoneim, Giám đốc điều hành của GEM chia sẻ, các sảnh trưng bày được trang bị công nghệ tiên tiến và có các bài thuyết trình đa phương tiện, hình ảnh 3D, thực tế ảo, nhằm kết hợp di sản vượt thời gian của bảo tàng với sự sáng tạo của thế kỷ 21.

GEM, theo AP, là một phần của chương trình phát triển cơ sở hạ tầng lớn ở Ai Cập, bao gồm hệ thống tàu điện ngầm đang được xây dựng và một sân bay đi vào hoạt động vào năm 2020, gần với địa danh văn hóa - lịch sử nổi tiếng Giza.

Với tầm nhìn ngoạn mục ra các kim tự tháp, các phòng trưng bày với những bức tượng lịch sử, hé lộ cuộc sống thường nhật không chỉ của các vị vua và hoàng hậu mà còn của người dân thường.

Tượng vua Ramesses II ở sảnh vào GEM. Ảnh: Getty Images

Bên cạnh là nơi trưng bày di sản cổ đại, GEM còn là một khoản đầu tư du lịch văn hóa chiến lược của nền kinh tế lớn thứ hai châu Phi.

Ngành du lịch Ai Cập cho biết, nước này đón kỷ lục 15,7 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024, mang về doanh thu khoảng14,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với năm trước đó, đóng góp khoảng 8% GDP của đất nước. Ai Cập đặt mục tiêu thu hút 18 triệu lượt khách du lịch nay và gần gấp đôi con số này vào năm 2032.

Với việc mở cửa GEM, theo Guardian, Ai Cập kỳ vọng thu hút khoảng 5 triệu lượt tham quan bảo tàng này. Điều này giúp GEM trở thành một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới. Để so sánh, vào năm 2024, bảo tàng Louvre của Paris (Pháp) thu hút 8,7 triệu lượt khách, Bảo tàng Anh đón 6,5 triệu lượt khách và bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ) với 5,7 triệu lượt khách.