Nhà nước và cử tri Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri các địa phương ĐNO - Chiều 28/8, Tổ đại biểu số 13 HĐND thành phố Đà Nẵng do bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm Tổ trưởng có buổi tiếp xúc cử tri xã Lãnh Ngọc. Tổ đại biểu số 14 HĐND thành phố cũng có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Bến Hiên, Sông Vàng, Đông Giang và Sông Kôn.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung (giữa) phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Cử tri xã Lãnh Ngọc kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Liên kết vùng miền Trung qua địa bàn xã; trước mắt khắc phục những đoạn đường ổ gà, ổ voi để người dân lưu thông thuận lợi trong mùa mưa lũ sắp tới.

Cử tri phản ánh, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình công cộng, dân sinh nhưng chưa kịp thời làm lại sổ đỏ mới cho nhân dân, gây khó khăn trong chuyển nhượng đất.

Cử tri kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề dân sinh. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Khu vực sinh sống của một số hộ dân ven bờ sông Tum (xã Tiên Lãnh cũ) đang bị sạt lở, mong muốn được di dời vào khu tái định cư Đồng Lầy để đảm bảo an toàn. Cử tri mong muốn HĐND thành phố tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại...

Một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền được trả lời tại hội nghị. Tổ đại biểu số 13 HĐND thành phố tổng hợp toàn bộ kiến nghị để báo cáo tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới và gửi cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết, trả lời.

* Chiều cùng ngày, Tổ đại biểu số 14 HĐND thành phố do ông Bling Mia, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang làm Tổ trưởng có buổi tiếp xúc cử tri các xã: Bến Hiên, Sông Vàng, Đông Giang và Sông Kôn.

Cử tri xã Đông Giang nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: NGỌC VY

Cử tri kiến nghị có cơ chế, chính sách đặc thù cho phía tây thành phố phát triển; phân cấp nguồn thu, điều tiết nguồn thu về địa phương để chủ động nguồn thu; có cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, du lịch cộng đồng…

Cử tri xã Sông Vàng kiến nghị sớm sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 14G; đầu tư xây dựng tuyến đường liên thông từ xã Sông Vàng xuống xã Bà Nà và phường Hải Vân, kết nối với tuyến ĐT601 để thông thương phát triển kinh tế.

Cử tri đề nghị rà soát cán bộ, công chức, viên chức giữa các ngành, vị trí việc làm ở xã, phường để thực hiện tốt nhiệm vụ. Cử tri cho rằng, hiện nay công tác bố trí cán bộ ở các xã chưa hợp lý, chưa đúng vị trí việc làm gây khó khăn trong giải quyết công việc.