Nhà nước và cử tri Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri xã Thăng Điền, Thăng An, Thăng Bình và Thăng Trường ĐNO - Sáng 25/8, tại trụ sở UBND xã Thăng Điền, Tổ đại biểu 11 HĐND thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Trường.

Tổ trưởng Tổ đại biểu số 11, HĐND thành phố Nguyễn Thị Tuyết Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: HOÀNG LIÊN



Các đại biểu HĐND thành phố tham gia tiếp xúc cử tri 4 xã gồm: Tổ trưởng Tổ đại biểu số 11, HĐND thành phố Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thăng Điền; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Lâm Quang Thành; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Bùi Văn Trí; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố Đặng Thị Lệ Thủy; Phó Trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu - Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam Đặng Thị Quỳnh Chi.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Lâm Quang Thành đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố báo cáo với cử tri về một số kết quả trọng tâm của Kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa X xem xét, thảo luận 16 nội dung quan trọng tâm, có ý nghĩa cấp bách đối với sự phát triển của thành phố. HĐND thành phố tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn sau khi sáp nhập, đồng thời thảo luận và thông qua những nghị quyết, chính sách quan trọng để bảo đảm bộ máy chính quyền hai cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững cho thành phố trong giai đoạn mới.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đã kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND thành phố nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội và dân sinh. Cụ thể như: sớm nâng cấp, mở rộng một số đoạn của tuyến quốc lộ 1A và hệ thống thoát nước qua địa phận xã Thăng Điền nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông; tình trạng dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên diện rộng gây thiệt hại lớn cho người dân Thăng Điền và các xã lân cận nhưng người chăn nuôi vẫn chưa có hỗ trợ của thành phố.

Cử tri cũng kiến nghị thành phố đầu tư kinh phí trùng tu đình làng Thọ Sơn, một di tích cấp tỉnh đang bị xuống cấp nghiêm trọng; kiến nghị về chế độ, chính sách cho người có công, lực lượng bán chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn...

Cử tri xã Thăng Điền kiến nghị. HOÀNG LIÊN

Liên quan đến các kiến nghị cử tri về cấp quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp, theo đại biểu HĐND thành phố Nguyễn Thị Tuyết Thanh, qua ghi nhận tại xã Thăng Điền và một số xã, việc cấp sổ đỏ gặp vướng mắc ở khâu hồ sơ trích lục đất đai hiện không có để đối chiếu, đang chờ Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để triển khai, thực hiện.

Về tình trạng xuống cấp của nhiều tuyến giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, theo đại biểu HĐND thành phố Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhiều xã của huyện Thăng Bình (cũ) về đích nông thôn mới từ rất sớm và hiện đã xuống cấp, nền đường, lòng đường không đảm bảo theo tiêu chí mới. Việc đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến này gặp khó khăn.

Tổ đại biểu số 11 HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri 4 xã. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Riêng, tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bình Trung, Bình Tú, Bình An, huyện Thăng Bình (cũ) có mật độ, phương tiện lưu thông rất lớn, mặt đường hẹp, không có lòng, lề đường dành cho người đi bộ, xe thô sơ, liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp thu, kiến nghị thành phố có hướng đầu tư, nâng cấp, mở rộng lòng, lề đường ở các đoạn này...