Chính trị Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng: Bảo đảm mọi cơ chế, chính sách ban hành sớm đi vào cuộc sống ĐNO – Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức sáng 12/8, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, UBND thành phố, các cấp, các ngành cần khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai nghiêm túc các nghị quyết của HĐND, bảo đảm mọi cơ chế, chính sách ban hành đều sớm đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 16 nghị quyết bao quát các lĩnh vực then chốt từ tổ chức, biên chế, tài chính - ngân sách, quy hoạch - đô thị… đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, kỳ họp đã xem xét, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 7 tháng đầu năm 2025; thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển trong năm 2025 theo đúng định hướng của Trung ương, Thành ủy và phù hợp với thực tiễn thành phố.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Kỳ họp đã thảo luận, phân tích sâu các giải pháp ổn định sản xuất kinh doanh, khơi thông các điểm nghẽn trong đầu tư, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% và tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 55.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Đặc biệt, kỳ họp này đã thống nhất nội dung rà soát, xử lý nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Đà Nẵng và HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ), trong đó có 63 nghị quyết được điều chỉnh áp dụng chung trên địa bàn thành phố mới, nhất là tiếp tục duy trì các chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn, đặc thù, riêng có của thành phố. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng hành lang pháp lý thống nhất, bảo đảm đồng bộ trong quản lý nhà nước trên toàn địa bàn thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, UBND thành phố, các cấp, các ngành cần tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc, tổ chức vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các cấp, các ngành khẩn trương rà soát, bổ sung các quy định, quy chế, điều kiện làm việc để bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu quả của bộ máy tổ chức, đặc biệt quan tâm trong cung ứng dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đủ nhân lực, biên chế, bảo đảm nguồn lực, tài chính, điều kiện, phương tiện… cho các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với chính quyền địa phương cấp xã để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hiện đại, tận dụng hiệu quả các nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực quản trị đô thị và chỉ số năng lực cạnh tranh.

Các cấp, các ngành thành phố tăng cường triển khai các chủ trương lớn của Trung ương phù hợp với thực tiễn thành phố, đặc biệt là các giải pháp đột phá gắn với “bộ tứ trụ cột” về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân và đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, triển khai hiệu quả các dự án hạ tầng trọng điểm có tính lan tỏa, thực hiện bảo đảm việc phân cấp, phân quyền một cách hợp lý. Đồng thời, khẩn trương rà soát, điều chỉnh, khớp nối các quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp địa giới hành chính mới.

Các cấp, các ngành thành phố tiếp tục củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có công cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, người yếu thế và các đối tượng bị ảnh hưởng do biến động kinh tế - xã hội.

Các ngành, địa phương, đơn vị tập trung nguồn lực giải quyết các vấn đề xã hội bức thiết như việc làm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, giáo dục, công tác phòng chống thiên tai; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng lưu ý, cần tiếp tục thực hiện tốt các công việc thường xuyên, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong quản lý nhà nước, nhất là tại các đơn vị hành chính mới được tổ chức lại.

UBND thành phố cần chủ động theo dõi, cập nhật kịp thời các quy định của Trung ương để phân bổ, giao kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đúng đối tượng, đúng tiến độ.

Thường trực HĐND, các ban của HĐND thành phố, đại biểu HĐND 2 cấp tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai nghị quyết của HĐND; kịp thời phát hiện những phát sinh qua thực tiễn cuộc sống, đồng hành cùng UBND thành phố và các cấp, các ngành để phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng điều hành và hiệu quả phục vụ nhân dân.