Giáo dục - Việc làm Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào các trường thành viên ĐNO - Tối 22/8, Đại học Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường thành viên theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là thông tin được đông đảo thí sinh và phụ huynh quan tâm trong mùa tuyển sinh năm nay.

Điểm chuẩn vào các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng khá cao. Ảnh: THU HÀ

So với năm 2024, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tăng khoảng 2.000, nâng tổng số lên hơn 17.000 chỉ tiêu. Việc tăng quy mô đào tạo được Đại học Đà Nẵng cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và năng lực đào tạo thực tế của các trường thành viên.

Về điểm chuẩn, nhiều ngành đào tạo ghi nhận mức điểm cao, đặc biệt ở khối sư phạm. Cụ thể, Trường Đại học Sư phạm điểm chuẩn các ngành dao động từ 22,25 đến 28,07 điểm ngành. Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất toàn Đại học Đà Nẵng với 28,84 điểm. Các ngành Sư phạm Lịch sử (28,76 điểm), Sư phạm Địa lý (28,61 điểm) và Giáo dục Chính trị (28,33 điểm).

Ở khối kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa tiếp tục khẳng định vị thế với nhiều ngành có điểm chuẩn trên 24. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo dẫn đầu với 27,20 điểm; ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Vi điện tử - Thiết kế vi mạch) đạt 27,00 điểm; ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa đạt 26,13 điểm. Các ngành Kỹ thuật máy tính (25,25 điểm) và Kỹ thuật Cơ điện tử (24,93 điểm) cũng nằm trong nhóm ngành thu hút thí sinh.

Cùng khối trường đào tạo các ngành STEM, điểm trúng tuyển các ngành công nghệ, điện tử... của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật vẫn duy trì mức điểm cao. Trong đó, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm cao nhất (22,58 điểm), tiếp đến là chuyên ngành ô tô điện với (22,35 điểm), ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (22,01 điểm).

Để trúng tuyển, thí sinh cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện và có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn mức điểm chuẩn công bố của ngành đăng ký. Ảnh: THU HÀ

Ở khối ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ ghi nhận các ngành sư phạm có điểm chuẩn cao như Sư phạm tiếng Trung Quốc (27,25 điểm) và Sư phạm tiếng Anh (27,10 điểm). Ở nhóm ngành ngôn ngữ, Ngôn ngữ Trung Quốc 23,65 điểm và Ngôn ngữ Hàn Quốc 21,65 điểm.

Trong khi đó, Trường Đại học Kinh tế duy trì sức hút với những ngành có tính ứng dụng cao. Ngành Kinh doanh quốc tế - Chương trình Tiêu chuẩn đạt 24,00 điểm; các ngành Marketing, Thương mại điện tử, Kế toán, Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng đều có mức điểm chuẩn từ 20 trở lên.

Ở lĩnh vực y dược, Trường Đại học Y Dược có mức điểm chuẩn cao nhất ở ngành Răng - Hàm - Mặt với 23,23 điểm, tiếp đến là Y khoa (23,00 điểm). Ngành Dược học ghi nhận 19,50 điểm – mức vừa phải nhưng vẫn cho thấy sự ổn định trong sức hút của khối ngành chăm sóc sức khỏe.

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn có ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn đạt 24,00 điểm. Tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, mức điểm chuẩn thấp nhất là 15,00 điểm, tạo thêm cơ hội cho thí sinh khu vực Tây Nguyên.

Còn Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh công bố điểm chuẩn dao động từ 15,15 đến 16,00 điểm, phù hợp với đặc thù chương trình đào tạo quốc tế.