Công nghệ Đại học Đà Nẵng hợp tác với doanh nghiệp phát triển công nghệ cao ĐNO - Ngày 25/8, tại diễn đàn hợp tác đại học - doanh nghiệp với chủ đề “Hợp tác 3 nhà trong đào tạo và nghiên cứu phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược”, Đại học Đà Nẵng và các đại học, trường đại học trên toàn quốc ký kết 21 văn bản với các tập đoàn, doanh nghiệp về hợp tác lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Đại học Đà Nẵng (giữa) ký kết hợp tác với Navigos Group và CT Group. Ảnh: NGỌC HÀ

Tham gia diễn đàn có gần 120 đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược; lãnh đạo 50 cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp có thế mạnh về đào tạo và nghiên cứu công nghệ.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, sự hợp tác toàn diện và đồng bộ giữa Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp chính là "chìa khóa vàng" để biến các chủ trương phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao thành hiện thực.

Tuy nhiên, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác này chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính hỗ trợ ban đầu như thực hành, thực tập hay tuyển dụng.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: NGỌC HÀ

“Đã đến lúc chúng ta cần phải đặt ra những mục tiêu cao hơn, đòi hỏi sự gắn kết sâu rộng hơn: đó là đồng nghiên cứu, đồng sản xuất và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học.

Nhà nước với vai trò định hướng, kiến tạo thể chế và chính sách; nhà trường với sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu và phát triển tri thức và nhà doanh nghiệp với năng lực ứng dụng, chuyển giao công nghệ và tạo ra sản phẩm, giá trị kinh tế.

Ba chủ thể này không thể hoạt động đơn lẻ mà phải cùng đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp; tạo ra những đột phá trong các lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ chiến lược mà đất nước đang ưu tiên”, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Để làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của 3 nhà: Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp, các đại biểu tham gia thảo luận, chia sẻ tại phiên toàn thể và các phiên chuyên đề với hai nội dung: hợp tác đại học - doanh nghiệp trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng văn hóa hợp tác, khẳng định trách nhiệm xã hội của đại học - doanh nghiệp.

Theo tiến sĩ Greg McMillan, chuyên gia của chương trình Aus4Skills (Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực), những chiến lược chính về hợp tác “3 nhà” đang thực hiện tại Australia có sự trao đổi tích cực, cởi mở giữa các cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Mục tiêu là tất cả chương trình giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đều đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; kết quả việc làm được sử dụng như một thước đo chính cho sự thành công về hợp tác “3 nhà”.

TS. Huỳnh Minh Sơn, Phó Trưởng ban Ban Công tác sinh viên, Hợp tác doanh nghiệp và truyền thông, Đại học Đà Nẵng cũng nhận định, kinh nghiệm từ Đại học Đà Nẵng, thúc đẩy hợp tác giữa “3 nhà” hiệu quả cần tập trung nâng cao nhận thức về hợp tác đại học - doanh nghiệp, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực chiến lược; hoàn thiện cơ chế, tập trung vào các chính sách đòn bẩy (ưu tiên miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp đối với các khoản tài trợ các trường đại học; quy định mức sàn/trần kinh phí hỗ trợ, góp vốn trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo…).

Nhà nước đóng vai trò “bà đỡ” trong kiến tạo cơ chế chính sách hỗ trợ hợp tác đại học - doanh nghiệp (thuế, đất đai, hạ tầng kỹ thuật); kết nối đại học - doanh nghiệp tham gia, góp ý, phản biện chính sách, xây dựng chiến lược cung - cầu nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học…

Tại diễn đàn, có 21 ký kết hợp tác giữa các đại học, trường đại học gồm: Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Duy Tân, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)… với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược như: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Hòa Phát, Thaco, Navigos Group, CT Group, Mitsubishi Electric, Lọc hóa dầu Bình Sơn, Panasonic.

Nội dung ký kết tập trung hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực chiến lược, ưu tiên như: trí tuệ nhân tạo; blockchain; dữ liệu lớn, điện toán đám mây, lượng tử; mạng di động thế hệ sau (5G/6G); công nghệ robot và tự động hóa; chip bán dẫn; công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến; công nghệ hàng không, vũ trụ; công nghệ đất hiếm, đại dương, lòng đất và an ninh mạng…

Diễn đàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Ngoại giao và thương mại Úc và Đại học Đà Nẵng tổ chức. Sự kiện có ý nghĩa thời sự trong bối cảnh mới cần đột phá để phát triển nhanh và bền vững dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.