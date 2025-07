Quốc phòng - An ninh ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XV (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân Qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trong lực lượng Công an Đà Nẵng xuất hiện nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm, góp phần tích cực xây dựng thành phố an bình, đáng sống.

Thượng tá Phạm Việt Ân: Dấu ấn trong từng chuyên án

Thượng tá Phạm Việt Ân. Ảnh: NVCC

Giai đoạn 2020 - 2025, Thượng tá Phạm Việt Ân, Trưởng phòng Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực tiếp tổ chức, chỉ đạo thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ trinh sát để nắm tình hình về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các tình hình khác có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự an toàn xã hội.



Thượng tá Phạm Việt Ân đã chỉ đạo xác lập 5 chuyên án đấu tranh, trong đó có chuyên án TGL5 triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô giao dịch lên đến 20 tỷ đồng/ngày và vận chuyển ra khỏi Việt Nam thông qua các sàn giao dịch tiền ảo hơn 875 tỷ đồng.

Tổ chức triển khai, chỉ đạo phối hợp Cục A05, PA09, phòng nghiệp vụ công an các tỉnh, thành phố liên quan, phá chuyên án APP4, triệt phá đường dây “tín dụng đen” với tổng số tiền cho vay hơn 20.000 tỷ đồng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 5.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính 8.000 tỷ đồng…

Thượng tá Phạm Việt Ân 2 lần được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ); 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 1 bằng khen của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng 2025.

Trung tá Đoàn Thị Kim Ngân: Khắc tinh của tội phạm ma túy

Trung tá Đoàn Thị Kim Ngân. Ảnh: NVCC

Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Kim Ngân, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng tham mưu cấp trên các giải pháp, phương án để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Từ năm 2020 đến nay, Trung tá Đoàn Thị Kim Ngân cùng tập thể đơn vị tham gia đấu tranh, khám phá thành công nhiều chuyên án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Đặc biệt, chị trực tiếp đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án, thu giữ số lượng lớn ma túy và phát hiện thu giữ ma túy mẫu loại mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng như: chuyên án 522Q, chuyên án 303M, chuyên án 233H, chuyên án 922H… thu giữ lượng lớn viên ma túy tổng hợp, thuốc lắc, hồng phiến.

Khi phụ trách Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy thuộc Công an quận Hải Châu (cũ), Trung tá Kim Ngân cùng đồng đội triệt xóa thành công đường dây đánh bạc liên tỉnh qua mạng với quy mô lớn và nhiều vụ án, chuyên án lớn khác.

Ngoài ra, chị cùng đồng đội lập được nhiều thành tích như: đấu tranh, bắt giữ, khởi tố 8 vụ, 20 bị can (trong đó có 4 bị can là người nước ngoài); thu giữ khoảng 1kg ma túy tổng hợp các loại.

Với thành tích đạt được, Trung tá Đoàn Thị Kim Ngân được Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (cũ) tặng nhiều bằng khen; được tặng danh hiệu “Phụ nữ Công an xuất sắc tiêu biểu lực lượng Công an nhân dân năm 2025”.

Đại úy Lê Kim Thành Công: Năng động, sáng tạo, quyết liệt

Đại úy Lê Kim Thành Công. Ảnh: NVCC

Đại úy Lê Kim Thành Công, cán bộ Phòng An ninh điều tra là sĩ quan trẻ năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Đại úy Lê Kim Thành Công xác minh, điều tra 9 vụ án, nổi bật là vụ án: “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả do Trần Văn Miên cùng đồng bọn thực hiện xảy ra tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh”.

Trong vụ án này, Đại úy Lê Kim Thành Công cùng đồng đội đã thu giữ toàn bộ thiết bị, máy móc, công cụ; kịp thời ngăn chặn số lượng lớn tiền giả được sản xuất và lưu hành.

Với thành tích đạt được trong vụ án, Đại úy Lê Kim Thành Công được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Ngoài ra, Đại úy Thành Công nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an, Thành đoàn Đà Nẵng tặng bằng khen; nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng năm 2025.