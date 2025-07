Quốc phòng - An ninh Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng làm việc với Công an xã Thăng An ĐNO - Ngày 15/7, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với Công an xã Thăng An nhằm nắm tình hình an ninh trật tự địa bàn kể từ ngày sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng làm việc với Công an xã Thăng An. Ảnh: HỒNG NĂM

Công an xã Thăng An được thành lập trên cơ sở hợp nhất lực lượng công an 5 địa phương gồm Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương, Bình Giang, Bình Triều (huyện Thăng Bình cũ). Trụ sở chính đặt tại UBND xã Bình Triều (cũ).

Sau 15 ngày đi vào hoạt động, Công an xã Thăng An tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó, tham gia giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp cung cấp thông tin xác thực định danh điện tử mức độ 2, cấp đổi căn cước cho công dân.

Đơn vị cũng tổ chức giao ban với 19 tổ tự quản về an ninh trật tự cơ sở. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức nhiều đợt tuần tra giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.

Những ngày đầu sau sáp nhập, Công an xã Thăng An chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp, nhanh chóng điều tra, làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó, phá thành công 1 vụ cướp tài sản, bắt đối tượng phạm tội chỉ sau 2 giờ gây án, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng (thứ 5 từ trái sang) trao tặng máy vi tính cho Công an xã Thăng An. Ảnh: HỒNG NĂM

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của cấp trên đối với lực lượng công an hiện nay, đó là làm việc trên tinh thần “rõ người, rõ việc”, xử lý nghiêm những nơi có hơn 2 tháng liên tục tình hình tội phạm không giảm.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng yêu cầu lực lượng Công an xã Thăng An nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai tốt nhiệm vụ được giao từ xa, từ sớm.

Dịp này, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng trao tặng Công an xã Thăng An 1 máy photocopy, 2 dàn máy vi tính hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.