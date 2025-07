Xây dựng Đảng ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG CẨM LỆ LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Khát vọng vươn lên, xây dựng Cẩm Lệ “số - xanh - sáng tạo” Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cẩm Lệ lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển, mở đầu cho một nhiệm kỳ với nhiều nhân tố mới, sáng tạo, đột phá, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Công trình cải tạo cảnh quan vỉa hè bờ sông dọc tuyến đường Thăng Long được hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo nên diện mạo hiện đại, văn minh cho thành phố nói chung, phường Cẩm Lệ nói riêng. Ảnh: XUÂN SƠN

Phường Cẩm Lệ hình thành trên cơ sở hợp nhất các phường Khuê Trung, Hòa Thọ Đông và Hòa Thọ Tây trước đây, với diện tích tự nhiên 14,05km2, dân số 78.837 người.

Nhiều thành tựu nổi bật

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Cẩm Lệ triển khai hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra (Khuê Trung hoàn thành 7/7, Hòa Thọ Đông 8/8, Hòa Thọ Tây 8/8). Công tác xây dựng tổ chức Đảng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên gắn với triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 230 đảng viên.

Phường duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính. Tất cả hồ sơ của tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch tại phường đều thực hiện theo đúng quy trình, thời gian quy định.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hải Đường cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cơ cấu kinh tế phường Cẩm Lệ chuyển dịch đúng hướng, lĩnh vực thương mại, dịch vụ tăng khá, chiếm tỷ trọng 69,3% trong cơ cấu kinh tế. Các tuyến phố chuyên doanh, thương mại điện tử, thanh toán không tiền mặt… tạo nên diện mạo đô thị mới trong kỷ nguyên số.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá; tổng giá trị tăng thêm của lĩnh vực chiếm tỷ trọng 30,6%.

“ Điểm sáng tạo của thành phố Đà Nẵng là qua mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ lại có sự khai sinh các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội lớn với mục tiêu và giải pháp không giới hạn cho một nhiệm kỳ. Các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, “thành phố thông minh”, “thành phố môi trường” đều hướng về con người, lấy con người là trung tâm và động lực cho sự phát triển. Các chương trình chiến lược của phường Cẩm Lệ được đề ra cũng không nằm ngoài mục tiêu đó”.

Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Lệ Nguyễn Hoài Nam

Phường xây dựng và phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đáp ứng các tiêu chuẩn theo chương trình OCOP, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá, xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP. Tổng thu ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ toàn phường đạt hơn 131.000 tỷ đồng.

Phường tranh thủ các nguồn vốn từ trung ương, thành phố để đầu tư triển khai và đưa vào sử dụng các tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, đường nối từ Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc, đường gom từ cầu vượt Hòa Cầm đến Cầu Đỏ, các tuyến đường giao thông nội thị và nâng cấp, mở rộng các tuyến đường lên 5,5m, cải tạo cảnh quan vỉa hè đường Thăng Long, cơ bản khớp nối hạ tầng giao thông đô thị, góp phần phát triển mạnh không gian đô thị, tạo động lực cho phường phát triển.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được chú trọng và triển khai đồng bộ. Chương trình thành phố “4 an”, “5 không”, “3 có” với nhiều chính sách mang đậm tính nhân văn được triển khai có kết quả. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai khá toàn diện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Lệ Nguyễn Hoài Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường xác định tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, sắp xếp tổ chức, bộ máy phường tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Phường đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khai thác tốt tiềm năng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân… bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Xây dựng Cẩm lệ “số - xanh - sáng tạo”

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cùng với 11 chỉ tiêu chủ yếu, Đảng bộ phường xác định 3 nhiệm vụ đột phá, 3 chương trình chiến lược và 2 mô hình xây dựng xã hội XHCN nhằm tạo tiền đề quan trọng cho tiến trình xây dựng và phát triển.

Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Lệ Nguyễn Hoài Nam diễn giải quy trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (đứng giữa) trong đợt kiểm tra công tác vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở phường này. Ảnh: THANH PHƯƠNG

Theo đó, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phân cấp, phân quyền từ trung ương và thành phố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giữ vững sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân.

Chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực thương mại - dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, lấy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu cho sự phát triển và tạo nguồn thu ngân sách bền vững.

Huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại.

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; phát triển văn hóa, con người toàn diện, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân làm nền tảng cho phát triển bền vững.

Với 3 chương trình chiến lược, trong đó “Cẩm Lệ số” - xây dựng trở thành phường điển hình về chuyển đổi số; công nghệ số được ứng dụng rộng rãi trong mọi mặt của đời sống, từ quản lý hành chính, phát triển kinh tế đến nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng tới sự phát triển toàn diện và bền vững.

“Cẩm Lệ xanh” - xây dựng phường trở thành đô thị sinh thái, thân thiện với môi trường, phát triển bền vững, có không gian xanh - sạch - đẹp, bảo đảm chất lượng cuộc sống cao cho người dân và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

“Cẩm Lệ sáng tạo” - xây dựng phường trở thành trung tâm kinh tế năng động, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo và phát huy mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống, từ kinh tế, quản lý nhà nước đến văn hóa xã hội, góp phần tạo nên những giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống bền vững cho người dân.

Đặc biệt, với việc triển khai các mô hình xây dựng xã hội XHCN, trong đó mô hình “Số hóa vì cộng đồng” nhằm hướng tới xây dựng một cộng đồng số toàn diện, thông minh và nhân văn, nơi công nghệ số trở thành đòn bẩy để nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và xây dựng chính quyền số phục vụ nhân dân một cách hiệu quả nhất.

Mô hình “Mái ấm an toàn” hướng tới mục tiêu không còn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn phường. Mọi người dân, đặc biệt là các hộ gia đình yếu thế, đều có được nơi ở kiên cố, an toàn, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của cá nhân và cộng đồng.