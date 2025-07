Xây dựng Đảng ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ HÀ NHA LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Hà Nha đón vận hội chuyển mình Biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hà Nha đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, đưa địa phương chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Cầu An Bình bắc qua sông Vu Gia, kết nối xã Hà Nha với các địa phương lân cận. Ảnh: CÔNG TÚ

Nâng cao đời sống nhân dân

Là cán bộ hưu trí, ông Nguyễn Quốc Mên (trú thôn Phước Lâm) chia sẻ, địa bàn xã Hà Nha có tiềm năng lớn để khai thác, phát triển du lịch - dịch vụ.

Điển hình là đỉnh Bằng Am (địa bàn xã Đại Hồng cũ) nằm ở độ cao hơn 800m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ. Bằng Am mang vẻ đẹp huyền diệu, hoang sơ, được so sánh chẳng thua kém gì cảnh sắc của Bà Nà.

Khám phá Bằng Am, du khách không chỉ thưởng ngoạn vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn được nghe nhiều câu chuyện tâm linh, lịch sử ly kỳ và hấp dẫn. Tuy nhiên, việc khai thác du lịch tại đỉnh Bằng Am vẫn đang dang dở.

Ông Nguyễn Hữu Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Hà Nha nhìn nhận, địa phương hình thành sau hợp nhất các xã Đại Quang, Đại Đồng và Đại Hồng, là vùng đất trù phú được thiên nhiên ưu đãi với núi, đồi, sông, suối và đồng bằng.

Đáng chú ý, địa phương sở hữu nguồn tài nguyên khá dồi dào cho phát triển du lịch - dịch vụ liên quan đến tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp - nông thôn như Bằng Am, suối Xanh, suối Mơ, Khe Lim, vườn cây trái làng Phương Trung (cũ)...

Các sản phẩm bột ngũ cốc Hồng An, trà ngũ cốc thảo mộc Hồng An của cơ sở Hồng An (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc cũ) đã được công nhận OCOP. Ảnh: T.HIỆP

Tuy nhiên, tiềm năng này chưa được khai thác hiệu quả, mặc dù hạ tầng giao thông trên địa bàn kết nối liên hoàn với các địa phương khác, như quốc lộ 14B, ĐT609, cầu An Bình nối từ quốc lộ 14B với ĐT609C, qua cầu Sông Thu đến quốc lộ 14H thuận lợi cho lưu thông.

Vì vậy, ông Vũ cho biết nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Hà Nha ngoài tập trung phát huy thế mạnh công nghiệp khai khoáng, sản xuất, địa phương sẽ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp với tình hình thực tế.

Địa phương tiếp tục huy động nguồn lực, kêu gọi đầu tư khai thác phát triển kinh doanh theo hướng thương mại, dịch vụ - du lịch; nhân rộng, phát triển ngành nghề truyền thống như làm trầm hương để đáp ứng nhu cầu của đối tác vừa phục vụ du lịch.

Qua đó, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân, góp phần hoàn thành đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hơn 15%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến 2030 đạt trên 75 triệu đồng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tinh, gọn

Theo ông Vũ, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp gắn chuyển đối số, cải cách toàn diện hệ thống chính trị đòi hỏi nguồn lực, năng lực quản lý, điều hành, thực thi công vụ chất lượng cao.

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Nha. Ảnh: CÔNG TÚ

Xuất phát từ thực tế nêu trên, một trong những nhiệm vụ đột phá mà Đảng bộ xã đặt ra và quyết tâm thực hiện cho nhiệm kỳ đầu tiên là đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng chính quyền thân thiện, hiện đại nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu phục vụ nhân dân.

Đi đôi với đó, xã Hà Nha sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần phục vụ, tận tụy, thân thiện với nhân dân. Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu chính quyền trong công tác điều hành, thực thi công vụ, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

“Đảng bộ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chính quyền xã. Chú trọng phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên gắn với tư duy dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm”, ông Vũ chia sẻ.

" Ông Trần Quốc Đạt cho biết, Đảng bộ xã Hà Nha hiện có 42 chi bộ; trong đó 5 chi bộ cơ sở và 37 chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên 789 đồng chí. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra từ 24 - 25/7 sẽ có sự tham dự của 171 đại biểu là đảng viên được triệu tập.

Theo ông Trần Quốc Đạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hà Nha, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Hà Nha tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo chủ trương của Trung ương, thành phố; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Cạnh đó, Đảng bộ xã chú trọng đầu tư cho giáo dục, văn hóa, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Hà Nha sẽ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử, các địa chỉ đỏ gắn với khai thác tốt tiềm năng phát triển du lịch...

Cũng theo ông Đạt, xã phấn đấu không để phát sinh hộ tái nghèo; thực hiện tốt đề án hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 50%/năm trở lên; thực hiện đảm bảo chế độ, chính sách và huy động nguồn lực xã hội để chăm lo người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ...