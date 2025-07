An ninh trật tự Công an xã Hà Nha tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự ĐNO - Sáng nay 9/7, Công an xã Hà Nha (thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Công an xã Hà Nha tổ chức lễ ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: XUÂN VĨNH

Theo ông Mai Thanh Sang - Chủ tịch UBND xã Hà Nha, trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc chủ động triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát là nhiệm vụ hết sức cần thiết, thể hiện quyết tâm cao của lực lượng công an xã trong công tác giữ gìn ổn định địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trung tá Phan Đại Nghĩa - Trưởng Công an xã Hà Nha cho biết, việc sáp nhập đơn vị hành chính đã tạo ra những thay đổi nhất định về địa giới hành chính, dân cư và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng công an xã là chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Công an xã Hà Nha diễu hành sau lễ ra quân tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: XUÂN VĨNH

Lễ ra quân nhằm thể hiện quyết tâm của lực lượng công an xã trong việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.

Đợt cao điểm tuần tra kiểm soát sẽ tập trung vào các khung giờ cao điểm, tại các khu vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, vi phạm giao thông…

Ngay sau lễ phát động, lực lượng công an xã diễu hành biểu dương lực lượng và triển khai các tổ công tác ra quân tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.