Xây dựng Đảng ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ NÚI THÀNH LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Đặt nền móng cho vùng động lực Xã Núi Thành đã có bước phát triển đồng đều trên tất cả lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân cải thiện rõ nét, bộ mặt nông thôn đổi thay tích cực, tạo đà cho xã tiến bước vững chắc trên hành trình xây dựng đô thị hiện đại.

Toàn cảnh đô thị Núi Thành. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Kinh tế phát triển

Xác định rõ mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại, nhiệm kỳ qua xã Núi Thành không ngừng phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để kiến thiết địa phương. Nhờ đó, diện mạo Núi Thành có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã Núi Thành cho biết, trong lĩnh vực nông nghiệp, xã tập trung rà soát quỹ đất, chuyển đổi cây trồng phù hợp điều kiện từng vùng, khuyến khích liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 27%, công nghiệp - xây dựng 44%, thương mại - dịch vụ gần 29%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2024 đạt 47.955 tỷ đồng (năm 2024 đạt 9.138 tỷ đồng), tăng bình quân 6,13%/năm.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giữ được đà tăng trưởng. Các ngành nghề truyền thống như cơ khí, may mặc, sửa chữa xe máy, chế biến gỗ... tiếp tục phát triển. Giá trị sản phẩm công nghiệp - xây dựng năm 2024 ước đạt 65.800 tỷ đồng, tăng hơn 7.200 tỷ đồng so với năm 2020.

Đến nay, đã có 114 dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào địa bàn, với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Có 1.090 cơ sở sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp giải quyết hàng ngàn lao động.

Riêng các cụm công nghiệp của xã có 16 dự án đi vào hoạt động sản xuất với tổng số vốn thực hiện là 281,83 tỷ đồng, giải quyết việc làm hơn 1.315 lao động.

Đáng chú ý, trên địa bàn xã hiện có khoảng 505 tàu cá, trong đó có 266 tàu công suất lớn khai thác xa bờ, trong đó 47 tàu dài từ 22m trở lên. Sản lượng khai thác thủy sản hằng năm đạt hơn 30.000 tấn, với tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 2.300 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào thu nhập cho các hộ dân vùng ven biển.

Ngoài ra, hoạt động thương mại - dịch vụ chuyển biến mạnh, các chợ nông thôn được đầu tư khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội đạt khoảng 270 tỷ đồng/năm, tăng gần 45% so với năm 2020.

Thay đổi diện mạo

Phát triển hạ tầng và xây dựng nông thôn mới luôn được xã Núi Thành chú trọng, đến nay có 100% hộ dân được dùng điện, có 100% tuyến đường chính ở các khu dân cư có điện chiếu sáng.

Đặc biệt, nhiều công trình lớn được Trung ương, tỉnh, các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng như đường Võ Chí Công, cảng Tam Hiệp, Cảng hàng không Chu Lai… Đồng thời, các khu dân cư Vịnh An Hòa 1,2, Khu dân cư Đà Thành, Tam Quang… được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, phát triển nông thôn trên địa bàn.

“Diện mạo đô thị chuyển biến rõ nét, ngày một khang trang và đô thị Núi Thành được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV vào tháng 5/2022. Đời sống người dân ngày càng cải thiện, năm 2025 tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,92% và không còn hộ nghèo, trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ không có khả năng thoát nghèo”, ông Hoàng Châu Sơn chia sẻ.

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả khi có 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi, triển khai đồng bộ các chương trình quốc gia như tiêm chủng mở rộng, khám sàng lọc học sinh, chăm sóc người cao tuổi... Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hơn 96% và trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa sâu rộng. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó hơn 92% dùng nước sạch; việc thu gom, xử lý rác thải đạt hơn 95%.

Địa phương cũng phối hợp tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho gần 400 lao động, trong đó có 60 lao động đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng công khai, minh bạch, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Trong 5 năm, xã đã tiếp nhận và giải quyết đúng và trước hạn 38.183/39.172 hồ sơ.

Ngoài ra, quốc phòng - an ninh được đảm bảo vững chắc, công tác tuyển quân hằng năm đạt chỉ tiêu. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

“Những kết quả đã đạt được chính là nền tảng vững chắc để Núi Thành vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, hành chính chuyên nghiệp, đời sống người dân ngày càng nâng cao”, ông Hoàng Châu Sơn nói.