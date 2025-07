Chính quyền - đoàn thể ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ NÚI THÀNH LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Xây dựng nền hành chính phục vụ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Núi Thành sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực, đồng tâm hiệp lực trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hướng đến nền hành chính phục vụ.

Trung tâm hành chính xã Núi Thành. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Lấy người dân làm trung tâm

Sau khi hợp nhất thị trấn Núi Thành và các xã Tam Quang, Tam Nghĩa, Tam Hiệp, Tam Giang, xã Núi Thành hoạt động theo mô hình chính quyền hai cấp với bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Giai đoạn 2025 - 2030 được xác định là thời điểm bản lề để xã phát triển toàn diện, phấn đấu đạt các tiêu chí trở thành phường vào năm 2030. Một trong những đột phá nổi bật là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Theo Chủ tịch UBND xã Núi Thành Hoàng Châu Sơn, xã xác định ba trụ cột xuyên suốt gồm cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền đô thị với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Địa phương cũng sẽ thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, triển khai hai nhóm dịch vụ liên thông, nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục đúng hạn và đặt mục tiêu chỉ số cải cách hành chính cấp xã xếp thứ hạng cao trong toàn thành phố.

Bên cạnh đó, xã thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng. UBND xã sẽ đóng vai trò điều hành linh hoạt, cụ thể hóa các nghị quyết cấp trên phù hợp với thực tiễn.

“Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đặt mục tiêu hơn 70%, dịch vụ công trực tuyến, số hóa đất đai, hộ tịch, tài chính - kế toán được đẩy mạnh. Việc công khai tài chính, kê khai tài sản, phòng chống tham nhũng, lãng phí sẽ được thực hiện minh bạch.

Xã xác định sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả cải cách hành chính và là tiêu chí đánh giá cán bộ hàng năm”, ông Hoàng Châu Sơn nói.

Núi Thành sẽ lựa chọn mô hình phát triển đô thị phù hợp với xu thế chung và điều kiện của địa phương theo hướng văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện hoàn thành phê duyệt các quy hoạch như điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2050; các quy hoạch phân khu đô thị, các quy hoạch chi tiết trên địa bàn xã Núi Thành gắn với phát triển đô thị sân bay Chu Lai.

Xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để đạt được mục tiêu đề ra, xã Núi Thành xác định 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược làm kim chỉ nam trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện.

Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành Văn Anh Tuấn cho biết: “Địa phương sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò của hệ thống chính trị, đảm bảo yêu cầu phát triển của địa phương.

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và lợi thế địa lý; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng các khu tái định cư, công khai quy hoạch, bảo vệ môi trường trong thi công, xử lý dứt điểm các dự án treo”.

Đối với 3 đột phá chiến lược, địa phương chú trọng đầu tư phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, kết nối phía đông và phía tây đường sắt để hoàn thành sớm các tiêu chí đô thị, nhất là thực hiện các định hướng của thành phố về phát triển đô thị cảng biển, sân bay, khí điện, khu thương mại tự do, trung tâm logistics, công nghiệp công nghệ cao.

Địa phương tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, trong đó chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị mặt bằng, tái định cư để các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tâm huyết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, từng bước đạt chuẩn chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển…

Nhiệm vụ giữ vững quốc phòng - an ninh trong mọi tình huống cũng được chú trọng. Xã sẽ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã vững mạnh, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động xử lý các tình huống phát sinh từ cơ sở.

Trung tá Võ Hồng Nam, Trưởng Công an xã Núi Thành cho biết: “Công an sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an ninh trật tự như lắp đặt hệ thống camera giám sát, bản đồ tội phạm, kết nối Zalo nhóm dân cư, phối hợp tuần tra, xử lý vi phạm giao thông, ma túy và tội phạm mạng. Giữ vững an ninh, trật tự xã hội sẽ là điều kiện cần thiết để góp sức cùng xã Núi Thành phát triển mạnh mẽ trong thời gian đến”.

Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành Văn Anh Tuấn nói: “Thời gian đến, địa phương tập trung các giải pháp về đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, huy động tốt các nguồn lực từ ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia và xã hội hóa…

Xã Núi Thành đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững trong tương lai gần”.