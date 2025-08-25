Kinh tế Đại sứ Vương quốc Bỉ tìm hiểu cơ hội hợp tác phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng ĐNO - Chiều 25/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, ngài Karl Van den Bossche nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (phải) tiếp ông Karl Van den Bossche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thông tin đến ông Karl Van den Bossche tình hình phát triển kinh tế, xã hội và định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới sau hợp nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và đối tác Bỉ. Hiện có 2 dự án FDI của Bỉ đăng ký đầu tư tại thành phố Đà Nẵng với tổng số vốn đầu tư khoảng 40.000 USD.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng với các đối tác Bỉ ở lĩnh vực logistics, cảng biển, đô thị, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, du lịch, văn hóa và xúc tiến hợp tác về khu thương mại tự do..., nhất là hợp tác với vùng Flanders.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Karl Van den Bossche. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cũng cho biết, các sở, ngành liên quan sẽ tiếp tục làm việc, trao đổi thêm với đoàn đại sứ quán Vương quốc Bỉ về thế mạnh, định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Đại sứ Karl Van den Bossche bày tỏ sự ấn tượng với những thành tựu phát triển của thành phố Đà Nẵng; đồng thời thông tin, Vương quốc Bỉ nói chung và vùng Flanders nói riêng là một trong những đối tác thương mại, đầu tư lớn của Việt Nam trong Liên minh châu Âu.

Trong chuyến thăm, làm việc với thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam sẽ tìm hiểu, thảo luận về khả năng hợp tác về phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng và các lĩnh vực mà hai bên có nhiều thế mạnh và tiềm năng.