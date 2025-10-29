Xã hội Dân quân xã La Dêê hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ ĐNO - Ngày 28/10, trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nước lũ trên các khe suối dâng nhanh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã La Dêê huy động lực lượng dân quân xuống đồng giúp người dân thu hoạch lúa chín sớm, tránh thiệt hại do ngập úng.

Lực lượng dân quân xã La Dêê khẩn trương giúp dân gặt lúa chạy lũ. Ảnh: A HẢI

Tại thôn Đắc Rích, nơi nước lũ lên nhanh, lực lượng tập trung hỗ trợ hai hộ gia đình Alăng Vâl và Alăng Dứm gặt hơn 800m² lúa đang bị ngập sâu, nguy cơ đổ ngã cao.

Dù mưa lớn, đường ruộng trơn trượt, nhưng lực lượng dân quân và người nhà các gia đình vẫn nỗ lực cắt lúa, vận chuyển từng bó về nơi khô ráo, an toàn.

Các thành viên chạy đua với thời tiết để hoàn thành nhiệm vụ giúp dân. Ảnh: A HẢI

Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê cho biết, trước diễn biến mưa lũ phức tạp, xã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ giúp dân gặt lúa kịp thời, nhất là những hộ có diện tích bị ngập sâu.

"Chính quyền cũng đang triển khai phương án bảo quản lúa sau thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân. Tùy theo tình hình thực tiễn, tới đây địa phương sẽ có kế hoạch phù hợp trong hành động giúp dân khắc phục thiên tai", ông Thế Anh chia sẻ.

Đợt giúp dân này, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã La Dêê ưu tiên các hộ khó khăn, thiếu nhân lực lao động tại chỗ. Ảnh; A HẢI

* Tối cùng ngày, chính quyền xã biên giới La Dêê ghi nhận vụ sạt lở đất nghiêm trọng, khiến đất đá từ taluy dương tràn vào nhà, làm sập toàn bộ khu vực bếp và một phần tường nhà chính của hộ ông Pơloong Nhác (thôn Đắc Ôốc).

Nhiều khối đất đá tiếp tục đổ xuống sân, tràn vào khu vực sinh hoạt của gia đình. Rất may, trước đó nhờ chủ động sơ tán hộ ông Pơloong Nhác đến nhà văn hóa thôn trú ẩn nên sạt lở không gây thiệt hại về người.