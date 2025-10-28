Xã hội Tình người Đà Nẵng trong mưa lũ ĐNO - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương của thành phố Đà Nẵng nhanh chóng triển khai ứng cứu, hỗ trợ người dân và du khách đến nơi an toàn. Nhiều nhà hảo tâm cũng chung tay hỗ trợ lương thực, chỗ ở, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Lực lượng cứu hộ phường Hội An hỗ trợ lương thực, nước uống cho du khách nước ngoài đang lưu trú trong khu Cồn Bắp. Ảnh. VĨNH LỘC

Sáng 28/10, ông Trương Văn Quý, chủ nhà hàng Sabirama Hội An thông báo trên trang facebook cá nhân, hiện tại nhà ông có 4 phòng trống không bị ngập lụt, có thể ở được 25-30 người, ai có nhu cầu có thể liên hệ để ông bố trí xe đón về lưu trú, ăn uống miễn phí trong những ngày mưa lũ.

Sau dòng thông tin trên, một số người đã liên hệ ông Quý để được bố trí chỗ ở an toàn.

Một trong những căn phòng ông Trương Văn Quý bố trí đón người dân vùng lũ đến ở miễn phí. Ảnh: VĨNH LỘC

Hay bà Lê Thị Anh, chủ tiệm bánh Lê Anh (phường Điện Bàn Đông) cũng đang tất bật nướng hàng trăm chiếc bánh cùng nước uống và trái cây gửi đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn) để hỗ trợ những bệnh nhân và người thân chăm bệnh tại đây.

Theo bà Anh, tuy giá trị phần quà không lớn nhưng rất tiện lợi trong thời điểm bệnh viện này đang bị nước lụt cô lập.

Từ chiều 27/10, khi nước lũ tràn về, nhiều khu vực thuộc thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An (cũ) bị ngập sâu. Ngay lập tức, một số cá nhân, doanh nghiệp tại Hội An tổ chức hỗ trợ người dân và du khách, như: Nhà hàng Sữa café (phường Hội An) nấu hàng trăm suất ăn miễn phí, chủ căn villa số 30 Nguyễn Tuân (phường Hội An) mở cửa đón khách đến ở miễn phí…

Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An cho biết, sự đồng hành của các nhà hảo tâm trong thời điểm lũ lụt hiện nay rất ý nghĩa, thiết thực, qua đó tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, từ chiều 27/10, phường Hội An triển khai các biện pháp ứng cứu, hỗ trợ người dân và du khách đang cư trú trên địa bàn.

Cụ thể, ngoài công bố số điện thoại đường dây nóng của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống bão lụt để người dân, du khách liên hệ khi có tình huống khẩn cấp, phường bố trí 10 ghe máy và ghe chèo (kèm hỗ trợ miễn phí mì tôm, nước uống) sẵn sàng vận chuyển người dân và du khách đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Du khách nước ngoài được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: VĨNH LỘC

Tại các địa phương vùng trũng thấp, công tác chuẩn bị và ứng phó cơ bản đảm bảo và tuân thủ chặt chẽ phương châm "4 tại chỗ".

Theo ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an toàn và chuẩn bị các phương án ứng cứu.

Từ chiều tối 27/10 đến nay, địa phương bố trí nhiều lực lượng hỗ trợ di dời người dân và du khách gặp khó khăn trong vùng ngập nặng. Đến nay, khoảng 120 trường hợp được chuyển đến nơi an toàn, phần lớn là người già, trẻ em, người bệnh.

Chiều tối 28/10, Hội An Tây tiếp tục tổ chức 2 đoàn trực tiếp nắm tình hình và kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân.

Còn phường Hội An Đông vận chuyển gần 300 du khách đang lưu trú tại những khách sạn vùng thấp đến nơi cao hơn hoặc đến vị trí thuận lợi để ra sân bay về nước.