Doanh nghiệp - Doanh nhân Dấu ấn BIDV Quảng Nam từ các công trình an sinh xã hội ĐNO - Thời gian qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Nam dành phần lớn nguồn lực tài chính giúp đỡ hiệu quả cộng đồng dân cư các vùng đặc biệt khó khăn, khu vực dễ bị tổn thương bởi thiên tai từ các hoạt động thiện nguyện, xây dựng công trình an sinh xã hội…

Nhà cộng đồng tránh lũ Đại Bình phát huy tối đa công năng sử dụng, đưa vào sử dụng từ năm 2024. Ảnh: THANH TUẤN

“Phao cứu sinh” cho cộng đồng vùng lũ

Trước đây vào mùa mưa lũ, để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng, hầu hết người dân thôn Đại Bình (xã Nông Sơn) đều chọn cách vượt sông qua làng khác “tá túc” nhà người thân, hay tránh trú tạm trong những nhà cao tầng của hàng xóm.

Tuy nhiên, những ngày mưa lũ vừa qua, mặc dù làng Đại Bình chìm trong biển nước, nhưng hàng trăm người dân vẫn an tâm tập trung lên tầng 2 của nhà cộng đồng Đại Bình tránh lũ, theo khuyến cáo của chính quyền sở tại.

Người dân địa phương cho hay, nhà chống lũ Đại Bình kết hợp làm trường mẫu giáo dạy trẻ, do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Nam (BIDV Quảng Nam) đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng cách đây hơn một năm rất kiên cố, thiết kế cao tầng nên họ rất yên tâm vào trú lũ.

Tiện lợi nhất là công trình nằm trong làng, người dân không phải di chuyển, sơ tán đến vị trí xa. Mọi thứ sinh hoạt vì thế dễ dàng, bà con hàng xóm vui vẻ trò chuyện, cảm giác như ở trong ngôi nhà mình.

Chiều 30/10, sau khi kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn xã về, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Sơn Trần Văn Đoàn thông tin, những ngày qua, Đại Bình như một ốc đảo bủa vây bởi tứ bề sóng nước. Trên tầng 2 của nhà cộng đồng tránh lũ Đại Bình, hàng trăm người dân đến ở tạm thời.

Việc xây dựng nhà cộng đồng chống lũ tại chỗ của BIDV Quảng Nam rất thiết thực với người dân. Trong ảnh là vùng "rốn lũ" Nông Sơn ngày 28/10/2025 nhìn trên cao.

“Hiện nước đang rút dần, một số người dân trở về nhà dọn dẹp đồ đạc. Nhưng, nếu nước lũ dâng cao trở lại, chỉ cần chính quyền thông báo, thì họ sẵn sàng di chuyển đến nhà chống lũ.

Nông Sơn nằm ở thượng nguồn, nước lũ đổ về chảy xiết, việc sơ tán dân đến vị trí khác bằng đường thủy không phải là giải pháp an toàn. Cho nên, nhà cộng đồng tránh lũ Đại Bình xây dựng tại chỗ đã phát huy công năng sử dụng rõ rệt” - ông Đoàn khẳng định.

Theo ông Đoàn, trước khi xây nhà tránh lũ, chính quyền địa phương, các ngành chức năng và BIDV Quảng Nam có thời gian khảo sát kỹ, chọn vị trí phù hợp, bảo đảm an toàn nhất cho người dân khi tập trung đến ở tạm thời. Ngôi nhà có thể chứa được khoảng 200 người dân của thôn.

“Ngoài chức năng phòng, tránh bão lũ, công trình còn là cơ sở nuôi dạy hơn 20 trẻ mầm non, mẫu giáo” - ông Đoàn cho biết thêm.

Tương tự, công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ cho người dân thôn Trúc Hà (xã Thượng Đức) đưa vào sử dụng hồi giữa tháng 4/2024, cũng là nơi trú tránh lũ chung của cộng đồng trong mấy ngày qua.

Ngôi nhà xây với kết cấu 2 tầng, diện tích sàn hơn 500m2, được BIDV Quảng Nam tài trợ toàn bộ. Tầng một là nơi trú cho vật nuôi, còn tầng hai dùng làm nơi ở tạm an toàn cho người dân...

Theo lãnh đạo UBND xã Thượng Đức, khi công trình đa năng 2 tầng kiên cố này đưa vào hoạt động, chính quyền không còn phải loay hoay với công tác sơ tán, di dời dân, đặc biệt trận lũ lịch sử vừa xảy ra.

Tính thời điểm này, BIDV Quảng Nam đầu tư xây mới 3 công trình nhà chống lũ kết hợp với các thiết chế văn hóa khác tại các xã Nông Sơn, Thượng Đức và Thu Bồn. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, các công trình đều hoạt động hiệu quả, quản lý tốt và khai thác tối đa công năng sử dụng.

Lan tỏa tinh thần nhân văn và trách nhiệm

Trong chuỗi hoạt động thiện nguyện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, sáng 30/10, BIDV Quảng Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Thạch tổ chức trao tặng 300 suất quà cho người dân vùng lũ tại các khối phố Đoan Trai, Xuân Quý và Mỹ Cang (phường Bàn Thạch). Những phần quà sẻ chia kịp thời của ngân hàng góp phần động viên người dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống sau thiên tai.

Ngày 30/10, BIDV Quảng Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Thạch tổ chức trao tặng quà cho người dân vùng lũ tại khối phố Xuân Quý (phường Bàn Thạch). ảnh: VÕ THIÊN

Định kỳ hàng năm, BIDV Quảng Nam tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tài trợ các thiết bị giảng dạy cho các đơn vị trường học giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Thêm vào đó là hàng loạt các hoạt động tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc người có công, chương trình “Nghĩa tình biên giới”, hỗ trợ người nghèo… luôn được chi nhánh quan tâm thực hiện với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bên cạnh chú trọng lợi nhuận kinh doanh, công tác an sinh xã hội được BIDV Quảng Nam xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, thường xuyên.

Thiết thực nhất là gần đây đồng hành chủ trương của Trung ương và tỉnh Quảng Nam (cũ) về xóa nhà tạm, nhà dột nát, ngân hàng hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà tình nghĩa (tổng giá trị gần 800 triệu đồng) cho các hộ nghèo, khó khăn về chỗ ở.

Ngoài phát triển kinh doanh, BIDV Quảng Nam còn không ngừng quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Trong ảnh: lãnh đạo BIDV Quảng Nam tặng bảng tượng trưng cho người nghèo tỉnh Quảng Nam (cũ) 1.000 suất quà trị giá 500 triệu đồng hồi đầu tháng 1/2025.

“ Chúng tôi chủ trương mở rộng các chương trình an sinh xã hội theo hướng bền vững, phù hợp với nhu cầu đời sống người dân từng vùng, mục đích lan tỏa tinh thần nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng” Bà Vũ Thị Tố Nga, Giám đốc BIDV Quảng Nam

Bà Vũ Thị Tố Nga, Giám đốc BIDV Quảng Nam cho biết, từ năm 2021 đến nay, chi nhánh dành khoảng 17,6 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội (gồm tặng quà người nghèo, các trang thiết bị y tế, giáo dục; tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà văn hóa cộng đồng kết hợp với tránh lũ; giúp đỡ xã kết nghĩa miền núi...).