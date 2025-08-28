Thứ Năm, 28/8/2025
BIDV Chi nhánh Hải Vân tặng 30 suất quà cho học sinh phường Liên Chiểu

PHẠM BÌNH - L.P 28/08/2025 17:34

ĐNO - Sáng 28/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Liên Chiểu phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hải Vân tổ chức chương trình “Tiếp sức em đến trường”.

z6953898757247_0b260b2526566b126a22bec4745e5483.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Liên Chiểu và BIDV Chi nhánh Hải Vân trao quà cho học sinh. Ảnh: PHẠM BÌNH

Chương trình trao 30 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hải Vân cho biết, đây là hoạt động thường niên của doanh nghiệp nhằm sẻ chia khó khăn, giúp học sinh có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026, chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội.

