Thể thao Dấu ấn cầu thủ Việt kiều tại V-League Chưa bao giờ, lực lượng cầu thủ Việt kiều lại sôi động như V-League 2025 - 2026. Điều này hứa hẹn mang lại sự hấp dẫn hơn cho giải đấu và mở ra tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam.

Thủ môn Nguyễn Filip là cái tên đáng chú ý nhất trong cầu thủ Việt kiều hiện nay. Ảnh: Tường Vy

Tại V-League, có nhiều đội bóng sử dụng cầu thủ Việt kiều như Công an Hà Nội, Hà Nội, Thép Xanh Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa…

Cách đây hơn 10 năm, cầu thủ nổi tiếng nhất chính là Lee Nguyễn về đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai thời kỳ vàng son. Lúc đó, cựu tuyển thủ quốc gia Mỹ thi đấu với tư cách ngoại binh.

Chính sách mở cửa đối với cầu thủ Việt kiều để tận dụng nguồn lực dồi dào từ hải ngoại đã thu hút rất nhiều gương mặt chất lượng đặt chân đến V-League. Có thể kể đến một số tên tuổi như thủ môn đẳng cấp châu Âu Nguyễn Filip (Công an Hà Nội), Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), Patrick Lê Giang (Công an TP. Hồ Chí Minh), Cao Pendant Quang Vinh (Công an Hà Nội), Mạc Hồng Quân (Bình Định), Pierre Lamoth (Hà Nội)...

Sức hút từ các cầu thủ Việt kiều khiến cho khán đài đông khán giả hơn.

Một số cầu thủ có quốc tịch Việt Nam như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm hay Cao Pendant Quang Vinh đã để lại dấu ấn khi được gọi lên thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Mới nhất, cầu thủ trẻ Vitor Lê (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) cùng với đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025.

Ngoài ra, nhiều gương mặt cũng thể hiện được đẳng cấp như Kelvin Phạm Ba (Thép Xanh Nam Định), Adou Minh (Công an Hà Nội).

Ở mùa giải vừa qua, hậu vệ Kelvin Phạm Ba đóng góp không nhỏ vào thành tích vô địch V-League 2024 - 2025 của đội bóng thành Nam. Còn với Adou Minh, anh vừa có trận đấu ra mắt cực kỳ thành công trong màu áo Công an Hà Nội giành Siêu cúp quốc gia sau mùa giải 2024 - 2025 tỏa sáng cùng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V-League.

V-League 2025 - 2026 tăng lên 2 suất Việt kiều cho mỗi đội bóng đã rộng cửa cho làn sóng cầu thủ gốc Việt trở về nước thi đấu và khiến thị trường chuyển nhượng thêm sôi động.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, phần lớn các đội bóng V-League đều quyết định tăng cường lực lượng cầu thủ Việt kiều, nhất là Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Ninh Bình.

Trong số những cầu thủ Việt kiều gia nhập V-League 2025 - 2026 có thể kể đến một số gương mặt tiêu biểu được đánh giá cao như Chung Nguyen Do (Ninh Bình) mới 20 tuổi là tuyển thủ U21 Bulgaria và thi đấu ở giải vô địch quốc gia nước này hay cầu thủ cũng mới 20 tuổi là Brandon Ly chơi bóng ở Anh trong màu áo U21 Burnley cập bến Công an Hà Nội.

Tương tự, cầu thủ Việt kiều đến từ Nga Vadim Nguyễn sinh năm 2005 gia nhập SHB Đà Nẵng và đã thể hiện khá tốt ở giải đâu tập huấn của đội bóng sông Hàn.

Thể Công Viettel cũng đón chào 2 cầu thủ Việt kiều là Kyle Colonna (mùa trước thi đấu cho Hà Nội) và Damian Vũ Thành An…

Bên cạnh những ngôi sao đã khẳng định dấu ấn của mình ở những mùa giải qua, ngày càng có nhiều cầu thủ Việt kiều còn khá trẻ tìm về Việt Nam chơi bóng.

Còn chờ thời gian khi mùa giải bắt đầu mới kiểm nghiệm khả năng của các cầu thủ song với việc được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ những quốc gia có nền bóng đá phát triển, chắc chắn những tân binh Việt kiều sẽ đáp ứng sự kỳ vọng như các đàn anh đi trước.

Nhiều đội tuyển quốc gia trong khu vực như Philippines hay Indonesia thời gian qua mạnh lên nhờ chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam mới bắt đầu gọi Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm hay Cao Pendanl Quang Vinh cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Với làn sóng cầu thủ Việt kiều trở về nước chơi bóng như hiện nay là tín hiệu tích cực để đội tuyển Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.