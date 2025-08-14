Xây dựng Đảng Dấu ấn chi bộ ở cơ sở Ở nhiệm kỳ 2020 - 2025, chi bộ thôn/khối phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không ngừng phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, ghi dấu ấn đậm nét trong việc kết nối sự đồng thuận giữa ý Đảng với lòng dân, cùng đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Du khách đến tham quan, trải nghiệm các sản phẩm OCOP trong ngày ra mắt điểm du lịch cộng đồng thôn An Mỹ (xã Phú Ninh).

Những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả sát với thực tiễn cơ sở trong công tác xây dựng Đảng, việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào sự phát triển của địa phương đã được chi bộ thôn/khối phố chia sẻ tại Đại hội lần thứ I của Đảng bộ cấp xã (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Đây cũng là nền tảng, niềm tin vững chắc cho việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ở giai đoạn chuyển tiếp vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thôn làm du lịch cộng đồng

Từ chủ trương phát triển du lịch cộng đồng của huyện Phú Ninh cũ, Chi bộ thôn An Mỹ (xã Tam Lãnh cũ, nay thuộc xã Phú Ninh) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề thảo luận và đề ra nghị quyết lãnh đạo triển khai thực hiện.

Hàng tháng, chi bộ phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên về tham mưu thực hiện từng nội dung liên quan đến phát triển du lịch cộng đồng tại thôn gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được.

Nằm ở ven khu vực lòng hồ Phú Ninh, diện mạo thôn nông thôn mới An Mỹ thêm khởi sắc qua hơn một năm thực hiện xây dựng điểm du lịch cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Định, Bí thư Chi bộ thôn An Mỹ cho hay, để làm du lịch cộng đồng, chi bộ đã vận động nhân dân hiến hơn 5.000m2 đất, các loại cây trồng, vật kiến trúc mở các tuyến giao thông nông thôn.

Các hộ cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả, hoa kiểng, dược liệu… vừa phát triển kinh tế và phục vụ du khách tham quan. Nhiều mô hình vườn đẹp đã thuyết phục bước chân du khách, như: vườn cau và cây ăn quả của ông Nguyễn Văn Ngọc, vườn mai của ông Lê Minh Thoại và ông Nguyễn Văn Trình.

Đặc biệt, tường rào, cổng ngõ của gia đình ông Vũ Ngọc Lâm được đầu tư, chỉnh trang đẹp, tạo điểm nhấn trong các điểm đến của du khách.

Có được kết quả bước đầu này, theo ông Định, đầu tiên chi bộ xác định đảm bảo vệ sinh môi trường trong phát triển du lịch cộng đồng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ đó, chi bộ thảo luận, thống nhất xây dựng mô hình dân vận khéo “Vận động nhân dân đảm bảo vệ sinh môi trường trong phát triển du lịch cộng đồng”.

Chi bộ phân công đảng viên làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Định kỳ chi bộ phát động nhân dân ra quân dọn dẹp vệ sinh từ nhà, vườn đến đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải. Nhờ đó cảnh quan môi trường trong thôn luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

“Qua tuyên truyền, vận động, người dân của thôn xây dựng mô hình ẩm thực địa phương phong phú, giá cả phải chăng, phù hợp với khẩu hiệu “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”. Cùng với đó tạo sự đa dạng các món quà lưu niệm dành cho khách du lịch.

Làm du lịch cộng đồng dần giúp diện mạo thôn An Mỹ thêm khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt”, ông Định chia sẻ.

Tuyên truyền đi trước một bước

Nhiệm kỳ vừa qua, trong nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được Chi bộ thôn Phú Thạnh (nay là khối phố Phú Thạnh, phường Quảng Phú) xây dựng, có thể kể đến Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo và đổi mới công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay; hay vận động nhân dân hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, khu dân cư đảm bảo môi trường, đảm bảo các tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”…

Từ đó, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, đóng góp xây dựng xã Tam Phú (cũ) đạt 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo ông Trương Văn Kiêm, Bí thư Chi bộ khối phố Phú Thạnh, điểm nhấn trong xây dựng thôn nông thôn mới của địa phương là thực hiện xã hội hóa đầu tư các thiết chế văn hóa.

Chi bộ ra nghị quyết, Ban nhân dân xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban công tác mặt trận, các đoàn thể tổ chức vận động, huy động nguồn lực trong nhân dân.

Vai trò chủ thể của nhân dân được phát huy, với nguồn lực xã hội hóa hơn 1,1 tỷ đồng, nhà văn hóa - khu thể thao khối phố Phú Thạnh được đầu tư đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, hội họp, luyện tập thể dục, thể thao của người dân.

Chia sẻ thêm về hiệu quả lãnh đạo của chi bộ qua việc ban hành các nghị quyết chuyên đề về tuyên truyền, vận động nhân dân, ông Kiêm dẫn chứng: Năm 2023, chi bộ xây dựng Nghị quyết chuyên đề về tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận hiến đất, tự tháo gỡ, dịch chuyển tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng, làm mới, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn thôn.

Quá trình triển khai được nhân dân đồng tình ủng hộ, đã hiến hơn 3.000m2 đất, tự tháo gỡ tường rào cổng ngõ, cây cối; đóng góp hàng trăm ngày công để nâng cấp, mở rộng tuyến đường tổ 1 và tổ 5 dài hơn 1km; bê tông hóa tuyến giao thông nội đồng gần 1km.

Từ sự đồng thuận của nhân dân, năm 2024 khối phố đã tập trung sửa chữa nâng cấp phòng sinh hoạt của tổ tự quản “5 trong 1” gần 40 triệu đồng, duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

“Đến nay, thiết chế văn hóa khối phố được đầu tư hoàn thiện, gắn với hoạt động của các câu lạc bộ bài chòi, dân vũ, cầu lông, bóng chuyền hơi… đã tạo phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao sôi nổi trong cộng đồng dân cư”, ông Kiêm nói.