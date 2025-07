Chính trị Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng: Xây dựng lực lượng công an vững mạnh từ công tác xây dựng Đảng ĐNO - Chiều 25/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Công an thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Công an thành phố chủ động xây dựng văn kiện đại hội trên cơ sở văn kiện đại hội đã chuẩn bị của Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ); trong đó, bám sát hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân; tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức cơ sở đảng, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành bám sát đề cương hướng dẫn, đánh giá theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng cá nhân các đồng chí đảng ủy viên. Theo đó, đã đánh giá thực chất những kết quả, ưu điểm đã đạt được; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình của Ban Chấp hành hai Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi làm việc, các đại biểu góp ý nhiều nội dung về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị, trong đó đề nghị các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng phải đưa lên hàng đầu. Đối với công tác phát triển đảng viên, cần đặt mục tiêu cao hơn mục tiêu chung của toàn Đảng bộ thành phố; trong mục tiêu của nhiệm kỳ, cần tập trung thêm nhiệm vụ nhằm hướng đến để xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình, đáng sống...