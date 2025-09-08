Du lịch Đâu rồi các chợ phiên ở Hội An? Một số chợ phiên đặc sắc đã tạo dựng được thương hiệu trên địa bàn thành phố Hội An (cũ) cần sớm được khôi phục thay vì bỏ ngỏ như hiện nay.

Chợ quê Kim Bồng diễn ra vào giữa tháng 6/2025 thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: QUỐC TUẤN

Năm 2018, chợ phiên Hội An được ra mắt với định hướng ban đầu là tổ chức một tháng 2 lần. Chợ phiên này được chính quyền thành phố Hội An (cũ) tổ chức với kỳ vọng không chỉ thúc đẩy giao thương mà sẽ trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn của đô thị cổ. Điểm nhấn của chợ phiên là bày bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương và “nói không” với việc sử dụng túi ni lông mà thay bằng giấy hoặc các vật liệu thân thiện.

Tuy nhiên theo thời gian, nhất là từ sau dịch COVID-19, chợ phiên Hội An dần thưa thớt số lần diễn ra, chủ yếu chỉ tổ chức kèm theo một số sự kiện quan trọng của thành phố Hội An (cũ). Lần “họp chợ” đáng chú ý gần nhất là trong dịp Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20 (tháng 8/2024). Trong đúng một năm qua, phiên chợ này hầu như vắng bóng.

Một phiên chợ đặc biệt khác từng tạo dấu ấn đậm nét trong lòng du khách ở Hội An nhưng đã “mất hút” là chợ phiên làng chài Tân Thành (phường Cẩm An cũ, nay là phường Hội An Tây).

Ra mắt vào năm 2020, chợ phiên làng chài Tân Thành nhanh chóng cuốn hút du khách bởi cách tổ chức khá sinh động, sản phẩm đa dạng gắn với định hướng kinh tế tuần hoàn. Có thời điểm, chợ phiên này đã mở rộng quy mô tham gia rất tốt, không chỉ với các sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ mà thu hút cả nhiều gian hàng của một số tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung.

Chợ phiên Hội An ra mắt năm 2018 nhưng hiện không còn được duy trì. Ảnh: Q.T

Qua hơn 4 năm tổ chức, chợ phiên làng chài Tân Thành trở thành điểm đến yêu thích, nhất là đối với khách quốc tế. Với “hạt nhân” chợ phiên, cộng đồng du lịch làng chài Tân Thành còn được trao Giải thưởng du lịch ASEAN ở hạng mục giải thưởng du lịch cộng đồng lần thứ 3, trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN 2023. Đáng tiếc, phiên chợ này không còn được tổ chức trong hơn 1 năm qua, kể từ lần cuối cùng vào giữa năm 2024.

Theo ông Lê Quốc Việt - đại diện Hợp tác xã Du lịch làng chài Tân Thành, việc dừng tổ chức phiên chợ không phải vì sản phẩm này đã mất đi sức hút mà vì vướng một số quy định về không gian tổ chức.

“Đơn vị cũng rất trăn trở về việc phải tạm ngưng sản phẩm này, tuy nhiên hiện chưa có kế hoạch khôi phục trở lại. Sản phẩm chợ phiên làng chài Tân Thành từng được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao nhưng cũng không còn tham gia chương trình”, ông Việt cho hay.

Chợ phiên làng chài Tân Thành thường được tổ chức ở đường Nguyễn Phan Vinh (phường Cẩm An cũ, nay là phường Hội An Tây). Ảnh: Q.T

Gần đây nhất, một phiên chợ khá ấn tượng được đưa vào vận hành thử nghiệm là chợ quê Kim Bồng (thuộc xã Cẩm Kim cũ, nay là phường Hội An). Lần tổ chức gần nhất là giữa tháng 6/2025, chợ quê này đã tạo ra một “cơn sốt” khi thu hút đông đảo lượng du khách vượt ngoài mong đợi, hội tụ về trải nghiệm ở gần không gian Làng mộc Kim Bồng. Chợ quê dự kiến tổ chức định kỳ hằng tháng, nhưng đã tạm dừng trong tháng 7 vừa qua.

Ông Tống Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Hội An thông tin, việc tạm dừng tổ chức phiên chợ trong tháng vừa rồi là do trùng thời điểm chính quyền địa phương sáp nhập. Phường phải ưu tiên tập trung toàn lực xử lý các công việc quan trọng để phục vụ nhân dân và đảm bảo vận hành tốt chính quyền 2 cấp.

“Chợ quê Kim Bồng là sản phẩm rất độc đáo, cần duy trì định kỳ để tạo thêm sức hút du lịch cho địa phương. Phường Hội An đã có kế hoạch để tổ chức trở lại phiên chợ vào cuối tháng 8 này”, ông Hưng chia sẻ.

Từ trước năm 1945, tại Hội An cũng từng xuất hiện chợ phiên gắn với hoạt động giao thương nhộn nhịp của cảng thị Hội An. Đó là chợ phiên Faifo từng tồn tại vào giai đoạn 1935 - 1939, được tổ chức để cung ứng các mặt hàng nông nghiệp và thương nghiệp nói chung của tỉnh Quảng Nam và vùng Tourane (Đà Nẵng).