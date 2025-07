Điểm đến Nhà lao Hội An - “địa chỉ đỏ” trong lòng phố cổ ĐNO - Nằm giữa phố cổ Hội An, di tích Nhà lao Hội An là nơi lưu giữ ký ức đấu tranh cách mạng và là điểm đến ý nghĩa của người dân, du khách.

Di tích Nhà lao Hội An nằm trong khu vực phố cổ Hội An. Ảnh: XUÂN SƠN

Di tích Nhà lao Hội An tọa lạc tại số 240/12 đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An - đơn vị quản lý di tích Nhà lao Hội An, nơi này do đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Mỹ - Diệm xây dựng từ năm 1960 dưới tên gọi “Nhà lao Xóm Mới” hay “Trung tâm cải huấn Quảng Nam”.

Trong quá khứ, Nhà lao Hội An được xem là chốn “địa ngục trần gian” vô cùng man rợ, dã man của địch đối với đồng bào, chiến sĩ của ta.

Ngày nay, Nhà lao Hội An trở thành "địa chỉ đỏ" trong lòng phố cổ Hội An, được mở cửa thường xuyên để nhân dân, du khách, các cơ quan đoàn thể tham quan, sinh hoạt truyền thống.

Nhà lao Hội An là di tích lịch sử cách mạng được UBND tỉnh Quảng Nam trước đây công nhận là di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 559/QĐ- UBND ngày 8/2/2007. Vào năm 2012, UBND tỉnh Quảng Nam khởi công dự án Tu bổ, tôn tạo di tích nhà lao Hội An với tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng nhằm tu bổ, phục hồi, chống xuống cấp các hạng mục hướng đến phát huy giá trị di tích.

Từ năm 2012, các hạng mục như: cổng vào, nhà văn phòng, dãy nhà giam nam, nhà y tế, tường rào... đã được tu bổ. Ảnh: XUÂN SƠN

Một số hạng mục hư hại chỉ còn nền móng như: phòng giam nữ phía đông, phòng giam nữ phía bắc, cột cờ, vọng lâu… được phục hồi, bảo đảm nguyên trạng. Ảnh: XUÂN SƠN

Giai đoạn 1960 - 1975, đây là nơi giam cầm, tra tấn hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và đồng bào của Quảng Nam và một số tỉnh khác bị địch bắt giữ trong quá trình tham gia cách mạng. Ảnh: XUÂN SƠN

Sức chứa tối đa của tổng số phòng giam khoảng 500 người nhưng thực tế số tù nhân bị giam cầm lên đến hơn 1.000 người gồm nhiều thành phần, lứa tuổi, kể cả người già và trẻ em. Ảnh: XUÂN SƠN

Không gian trưng bày được khánh thành cuối năm 2023 với hơn 150 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về lịch sử hình thành các nhà lao Hội An qua các thời kỳ. Ảnh: XUÂN SƠN

Những năm tháng đấu tranh kiên cường của đồng bào, chiến sĩ tại Nhà lao Hội An được "kể" lại đầy chân thực trong không gian tham quan… Ảnh: XUÂN SƠN

Những năm qua, đơn vị quản lý nỗ lực triển khai công tác nghiên cứu, sưu tầm, tập hợp các công trình nghiên cứu, tư liệu có liên quan, hình thành nguồn dữ liệu phục vụ bảo tồn và phát huy di tích Nhà lao Hội An. Ảnh: XUÂN SƠN

Khách được tham quan, tìm hiểu theo lộ trình gồm: hội trường chính; vị trí cột cờ; dãy phòng giam nam; khu xà lim; lô cốt Đông Bắc; dãy nhà giam nữ và khu nhà hướng nghiệp. Ảnh: XUÂN SƠN

Thông tin về di tích Nhà lao Hội An được tuổi trẻ địa phương thực hiện số hóa để quảng bá, giới thiệu trên nền tảng số. Ảnh: XUÂN SƠN