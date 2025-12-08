Chính trị Đầu tư xây mới khối điều trị nội trú 400 giường Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng ĐNO - Chiều 12/8, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm tra thực tế chủ trương đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Quảng Văn Ngọc phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng - đơn vị làm chủ đầu tư dự án cho biết, dự án xây mới khối điều trị nội trú 400 giường và nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng nhằm nâng cấp tổng thể bệnh viện lên quy mô đạt 1.000 giường bệnh vào năm 2030.

Về hạng mục xây mới khối nội trú 400 giường bệnh viện với quy mô 10 tầng + tầng kỹ thuật; diện tích xây dựng 3.369m2, với tổng diện tích sàn xây dựng 25.261m2.

Phần cải tạo, nâng cấp các khối công trình hiện trạng, gồm khối kỹ thuật nghiệp vụ đa chức năng 3 tầng + tầng bán hầm + tầng kỹ thuật; khối nội trú với quy mô 10 tầng + tầng hầm + tầng kỹ thuật (nâng quy mô khám chữa bệnh từ 500 lên 600 giường); khu hành chính quy mô 4 tầng + tầng áp mái.

Đoàn kiểm tra nghe lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng báo cáo tình hình về cơ sở vật chất, cũng như công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 988,6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố; thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2029.

Đại diện Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho hay, cơ sở vật chất của bệnh viện đang trong tình trạng xuống cấp, diện tích chật hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu khám và điều trị ngày càng tăng của người dân. Do đó, việc đầu tư xây mới và nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng khám, điều trị cho bệnh nhân trong thời gian tới.

Theo Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Quảng Văn Ngọc, các ban của HĐND thành phố đều bày tỏ sự ủng hộ cao đối với chủ trương này. Đây là một dự án có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân ung thư trên địa bàn thành phố nói chung, khu vực miền Trung nói riêng.

Để dự án sớm được triển khai, trong quá trình thực hiện cần chú trọng đến chất lượng công trình và hiệu quả khai thác. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết, bảo đảm sự phù hợp với quy hoạch chung của thành phố.