Giáo dục - Việc làm Để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học không chỉ là xu thế tất yếu mà là nhiệm vụ chiến lược của ngành giáo dục Việt Nam, giúp học sinh tiếp cận tri thức quốc tế, tự tin bước vào môi trường học tập và làm việc đa ngôn ngữ trong tương lai.

Có thể cho học sinh làm quen với tiếng Anh thông qua các hoạt động câu lạc bộ kỹ năng, STEM... Trong ảnh: Học sinh trong một giờ học kỹ năng tại Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Hải Châu). Ảnh: NHẬT HẠ.

Thay đổi cách dạy



Thầy Nguyễn Văn Việt, giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS Nguyễn Huệ (Đà Nẵng) chia sẻ, lâu nay học sinh học tiếng Anh như một môn học, chưa theo hình thức ngôn ngữ thứ hai vì còn nhiều khó khăn về giải pháp và con người.

Để có đội ngũ giảng dạy các môn khác bằng tiếng Anh, học sinh và giáo viên phải được cọ xát, giao tiếp bằng tiếng Anh hàng ngày.

Bên cạnh đó, ngoài duy trì câu lạc bộ, các trường có thể dần đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai thông qua việc tạo môi trường học sinh sử dụng ở một số câu lạc bộ phù hợp như STEM, Toán học, thí điểm tổ chức dạy học bằng tiếng Anh ở một số chuyên đề...

Về yêu cầu chuẩn năng lực ngoại ngữ của giáo viên một số bộ môn có thể dạy học bằng ngoại ngữ, theo thầy Việt, với những giáo viên trẻ, có thể đáp ứng được yêu cầu mà không mất nhiều thời gian bồi dưỡng thêm. Hiện phần đông giáo viên trẻ ở các trường phổ thông đều tự nâng cao năng lực chuyên môn thông qua việc học lên thạc sĩ. Trong đó, phải đáp ứng được các điều kiện về trình độ ngoại ngữ nên yêu cầu chuẩn năng lực là không quá khó.

Các thầy cô tham gia hội thảo, diễn đàn liên quan đến đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Ảnh: NHẬT HẠ

Vấn đề còn lại là tạo môi trường thuận lợi để học sinh rèn kỹ năng nghe - nói, tăng tần suất sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong trường học. Có thể tuyển thêm các tình nguyện viên nước ngoài để không chỉ học sinh mà cả giáo viên có cơ hội được giao tiếp tiếng Anh, thúc đẩy phong trào học, nói (sử dụng) tiếng Anh đi lên.

Cô Nguyễn Phước Huyền Khải Thư, giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THCS Kim Đồng (phường Hải Châu) cho rằng, việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai có rất nhiều hữu ích cho học sinh. Tuy nhiên, ban đầu sẽ có những khó khăn nhất định như về cơ sở vật chất, tạo được môi trường để học sinh tự tin, mạnh dạn trong nghe, nói và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, tâm lý chung hiện nay là đang coi tiếng Anh như môn học giờ chuyển sang học/dùng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai thì bắt buộc giáo viên phải nói hoàn toàn bằng tiếng Anh, khi đó học sinh khó có thể nghe, hiểu hoàn toàn những điều thầy cô giảng dạy trên lớp.

Vì thế, để các em làm quen với điều này, giáo viên có thể gợi ý những câu hỏi mở để các em làm quen với phản xạ, tư duy bằng tiếng Anh, dần hình thành thói quen nói và sử dụng tiếng Anh.

Nâng cao năng lực cho giáo viên



Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục toàn quốc là nội dung trọng tâm của Kết luận số 91 ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Học sinh trong một hoạt động ngoại khóa tại trường tiểu học. Ảnh: NHẬT HẠ

Vì thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cụ thể hóa chủ trương bằng các đề án, chương trình và kế hoạch hành động thiết thực, nhằm đồng bộ hóa các giải pháp từ xây dựng chính sách, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đến cải thiện phương pháp giảng dạy và đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Theo TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) nâng cao năng lực giáo viên là yếu tố cốt lõi để triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Trong đó, các trường đại học có thể tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên dạy môn Tiếng Anh, dạy các môn học khác bằng tiếng Anh thông qua các khóa học ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng thường xuyên để tạo ra mạng lưới người dạy rộng lớn. Có nhiều hình thức bồi dưỡng đa dạng như diễn đàn, hội thảo trực tiếp, hội thảo trực tuyến (webminar)....

Trường đại học cũng cần phát huy vai trò để hỗ trợ các trường phổ thông kết nối hợp tác quốc tế. Cần khai thác hiệu quả chuyển đổi số trong toàn bộ công tác đào tạo bồi dưỡng như hệ thống học liệu, học liệu mở, ứng dụng tương tác, ứng dụng công cụ giảng dạy...

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cũng có thể mở các ngành đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh; triển khai các khóa bồi dưỡng thường xuyên, các nghiên cứu tập trung đào tạo, xây dựng giáo trình, chương trình, giải pháp, phương pháp giảng dạy; kết nối hợp tác quốc tế trong hoạt động cộng tác với trường phổ thông…

Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng - PGS.TS Lê Thành Bắc cho hay: “Đại học Đà Nẵng là đại học vùng trọng điểm quốc gia, định hướng nghiên cứu, có vị trí chiến lược tại miền Trung - Tây Nguyên. Đại học Đà Nẵng luôn tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt chú trọng việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ sinh viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Đồng thời luôn đồng hành với các chủ trương lớn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, triển khai nhiều chương trình hợp tác quốc tế, trong đó có việc thúc đẩy đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đây là định hướng chiến lược nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển đất nước giai đoạn mới”.