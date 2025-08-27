Giao thông - Xây dựng Đề xuất đầu tư gần 2.000 tỷ đồng nâng cấp đường Hồ Chí Minh qua Đà Nẵng và Quảng Ngãi Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất Bộ Xây dựng đầu tư dự án tăng cường mặt đường, cải tạo các vị trí nguy hiểm, mất an toàn giao thông một số đoạn tuyến trên đường Hồ Chí Minh qua thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Việc đầu tư dự án nhằm nâng cao năng lực thông hành đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao. Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo không gian phát triển các đô thị trung tâm huyện thị, thành phố.

Phạm vi đầu tư được đề xuất gồm 3 đoạn có tổng chiều dài khoảng 65km.

Trong đó, đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 15km đoạn qua địa bàn xã Khâm Đức. Đoạn 2 dài hơn 26km trên địa bàn xã Phước Năng. Đoạn thứ 3 từ Km1047+495-Km1431+127 có tổng chiều dài hơn 23km với điểm đầu qua xã Đăk Plô và điểm cuối thuộc xã Đăk Pét (tỉnh Quảng Ngãi).

Dự án sẽ thay thế lớp mặt đường bằng bê tông xi măng bằng kết cấu áo đường bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm. Cùng với đó xây dựng 2 làn xe cơ giới và gia cố 2 lề đường để các phương tiện xe máy, xe đạp lưu thông hỗn hợp nâng cao năng lực thông hành cho tuyến đường.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án 1.983 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Dự kiến kế hoạch thực hiện đầu tư vào năm 2026 - 2029, đưa vào khai thác, sử dụng năm 2030.