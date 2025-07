Xã hội Xây dựng “đại sứ” an toàn giao thông Với việc tăng cường tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với tài xế taxi, xe điện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực lan tỏa mô hình “3 không, 4 phải”, xây dựng những “đại sứ” vì giao thông văn minh, an toàn.

Đội ngũ tài xế Công ty Taxi Xanh SM tham gia buổi tuyên truyền, ký cam kết thực hiện mô hình "3 không, 4 phải". Ảnh: Cảnh sát giao thông cung cấp

Liên tiếp các buổi tuyên truyền đã được Phòng Cảnh sát giao thông triển khai ở nhiều địa bàn, đặc biệt là vùng trọng điểm du lịch của thành phố, với thành phần tham gia là tài xế taxi, xe điện. Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng lái xe an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đội Tuần tra dẫn đoàn của Phòng Cảnh sát giao thông đã cung cấp dữ liệu về tình hình trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2025, phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn gần đây.

Đồng thời Cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống nguy cấp, quy trình chuyển hướng an toàn, nguyên tắc nhường đường và hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Buổi đào tạo nhấn mạnh việc áp dụng vào thực tiễn để đảm bảo an toàn cho bản thân tài xế, hành khách và cộng đồng.

Mô hình “3 không, 4 phải” được giới thiệu chi tiết như một bộ quy tắc ứng xử thiết thực cho tài xế, những người sẽ là “đại sứ an toàn giao thông” thành phố khi đưa đón khách du lịch.

Hơn 150 tài xế xe điện tại khu vực phố cổ Hội An tham gia buổi tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: Cảnh sát giao thông cung cấp

Cụ thể, “3 không” bao gồm: không sử dụng điện thoại khi lái xe, không chở quá số người quy định, không sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc ma túy khi tham gia giao thông.

Trong khi đó, “4 phải” quy định: phải kiểm tra phương tiện để đảm bảo an toàn kỹ thuật trước khi vận hành; tuân thủ quy định tốc độ và chú ý quan sát xung quanh; giảm tốc độ tại các điểm giao nhau; phải xin đường và bật đèn xi-nhan đúng cách khi chuyển hướng.

Những quy tắc này không chỉ giúp tài xế tránh vi phạm mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, chuyên nghiệp.

Tại khu vực phố cổ Hội An, Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố) cho biết đã tuyên truyền, tổ chức cho 3 doanh nghiệp kinh doanh xe điện cùng toàn thể lái xe ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Đây là bước đi cụ thể trong chuỗi hoạt động của Phòng Cảnh sát giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại Đà Nẵng.

Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xe điện tại khu vực phố cổ Hội An ký cam kết về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: CSGT cung cấp

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đối với một thành phố đang sở hữu khá nhiều tài nguyên về du lịch và thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, việc tuyên truyền và xây dựng văn hóa giao thông trong đội ngũ tài xế là hoạt động quan trọng.

“Đây sẽ là những đại sứ về an toàn giao thông, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về thành phố đáng sống, điểm đến ấn tượng trong lòng du khách.

Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông mong muốn cập nhật các kiến thức pháp luật về giao thông, tạo nền tảng góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, lành mạnh.

Đồng thời, những cam kết của lái xe là cơ sở để kết hợp với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm”, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông chia sẻ.