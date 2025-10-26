Xã hội Di dời hơn 50 hộ dân phường Hải Vân đến nơi an toàn ĐNO - Hơn 50 hộ dân vùng sạt lở, ngập lụt, bị chia cắt đã được chính quyền phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng kịp thời di dời đến nơi trú tránh an toàn.

Lực lượng chức năng phường Hải Vân rào chắn cảnh báo người dân tuyến đường bị ngập. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Tối 26/10, ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân cho biết, chính quyền địa phương đã kịp thời di dời hơn 50 hộ dân ở các tổ dân phố: Tà Lang, Nam Yên, Lộc Mỹ, Trường Định, An Định…có nhà nằm ở khu vực ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Ngoài ra, vì trên địa bàn có nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt chia cắt, lực lượng chức năng của phường Hải Vân giăng dây, cắm biển cảnh báo người dân.

Cũng theo ông Nguyễn Thúc Dũng, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, cùng với việc đập dâng Nam Mỹ xả lũ, nguy cơ xảy ra ngập úng, sạt lở, chia cắt cục bộ tại những vùng thấp trũng dễ xảy ra, UBND phường Hải Vân đã bố trí lực lượng công an, quân sự, ban điều hành các tổ dân phố… túc trực 24/24h để kịp thời hỗ trợ người dân.

Mưa lớn hai ngày qua gây sạt lở một số tuyến đường ở địa bàn phường Hải Vân. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Cùng với đó, UBND phường Hải Vân yêu cầu các lực lượng chức năng, các tổ dân phố: Nam Yên, Lộc Mỹ, Nam Mỹ, An Định và Trường Định tiếp tục khẩn trương vận động, di dời người dân ở khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn theo đúng phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không đi lại tại các khu vực dễ xảy ra sạt lở.