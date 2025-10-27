Xã hội Đi qua đoạn đường sạt lở xã Phước Thành, một xe tải bị đất vùi, tài xế thoát chết trong gang tấc ĐNO - Đang đi qua tuyến đường sạt lở, một xe tải chuyên cung cấp thực phẩm cho xã vùng cao Phước Thành bất ngờ "dính" trận sạt lở khiến gần nửa chiếc xe bị vùi lấp. Tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc...

Hiện trường chiếc xe tải gặp nạn. Ảnh: VĂN PHỨC

Thông tin trên vừa được ông Hồ Văn Phức, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành xác nhận với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng vào trưa nay 27/10.

Theo ông Phức, sự việc hy hữu xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tại địa phận thôn 2 (xã Phước Thành).

Thời điểm trên, chiếc xe tải (chưa rõ BKS) của hộ tiểu thương Q.L (trú xã Khâm Đức) trên đường từ xã Phước Thành về lại Khâm Đức, đến đoạn dốc núi thôn 2 thì bất ngờ bị sạt lở đất từ taluy dương đổ ập.

Sự việc bất ngờ và rất nhanh khiến tài xế không kịp trở tay. Chiếc xe tải ngay lập tức mắc vào bãi lầy. Hàng trăm khối đất đá đổ xuống, chôn vùi hơn nửa thân xe. May mắn, tài xế kịp thời tháo cửa thoát nạn.

[VIDEO] - Hiện trường chiếc xe tải gặp nạn bởi sạt lở đất:

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương huy động xe múc đến hiện trường san gạt khối đất đá.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết bất lợi nên chiếc xe tải gặp nạn và hiện trường vẫn chưa thể giải tỏa và tiến hành hỗ trợ cứu hộ.

* Trước đó, vào chiều 26/10, trong lúc di chuyển trên tuyến quốc lộ 40B, một chiếc xe khách cũng bị gặp nạn khi đi qua khu vực đang bị sạt lở đoạn qua xã Nam Trà My.

Chính quyền địa phương và đơn vị quản lý quốc lộ 40B phải dùng xe xúc lật cứu hộ xe ô tô khỏi khu vực nguy hiểm.