Du lịch Di sản Hội An tham gia lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10 tại Đà Nẵng Trong khuôn khổ lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10 tại thành phố Đà Nẵng (diễn ra từ ngày 4 đến 6-7) có gian thông tin văn hóa du lịch - Hội An.

Dịp này, gian hàng của Hội An tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch như: giới thiệu thông tin về văn hóa - du lịch Hội An; trưng bày hình ảnh về dấu ấn hợp tác Hội An và Nhật Bản; chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật.

Tại đây, du khách cũng được tham gia miễn phí các hoạt động trải nghiệm: Hướng dẫn làm đèn lồng Hội An; dạy hát dân ca xứ Quảng; thưởng thức miễn phí đặc sản bánh đậu xanh Hội An và trà rừng Cù Lao Chàm…

Tham gia lễ hội lần này không chỉ là dịp quảng bá văn hóa - du lịch Hội An, lan tỏa vẻ đẹp phố Hội đến du khách mà còn góp phần giới thiệu về những dấu ấn Nhật Bản tại Hội An, thúc đẩy giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Qua đó cũng góp phần quảng bá Hội An với tư cách là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, là nơi hội tụ, tiếp thu văn hóa quốc tế nhưng vẫn giữ được các nét đẹp truyền thống bản địa.