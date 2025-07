Tài chính - Thị trường Lịch trình 1 ngày ở Hội An: Khám phá kho báu cổ vật 2.000 năm tuổi, thưởng thức cao lầu Hội An Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn lịch trình 1 ngày ở Hội An chi tiết từ sáng đến tối, giúp bạn tận hưởng trọn vẹn từ ẩm thực địa phương, tham quan hội quán, dạo phố cổ, cho đến thả hoa đăng lung linh trên sông Hoài.

Giới thiệu về Hội An

Hội An là một phố cổ nằm ở tỉnh Quảng Nam, nổi bật với những dãy nhà cổ mái ngói rêu phong, sắc vàng đặc trưng và những chiếc đèn lồng rực rỡ mỗi khi về đêm. Dù đã trải qua hàng trăm năm lịch sử, Hội An vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, yên bình, đậm chất Á Đông, trở thành điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá miền Trung Việt Nam. Không chỉ có giá trị văn hóa và kiến trúc, Hội An còn hấp dẫn du khách bởi ẩm thực phong phú và những trải nghiệm đời sống thường nhật gần gũi.

Vì sao bạn nên du lịch Hội An ít nhất một lần trong đời?

Du lịch Hội An là hành trình đưa bạn trở về không gian xưa cũ, nơi con người sống chậm, nhẹ nhàng và gần gũi. Tản bộ qua những con đường lát đá, ngắm dòng sông Hoài thơ mộng, thưởng thức những món ăn địa phương mang đậm bản sắc xứ Quảng hay thả hoa đăng cầu may trong ánh đèn lấp lánh đều là những trải nghiệm rất riêng chỉ có tại Hội An. Dù bạn đến đây một mình, đi cùng bạn bè hay người thân, Hội An vẫn luôn mang đến cảm giác thư giãn và bình yên tuyệt đối.

Gợi ý những lịch trình ở Hội An 1 ngày đầy đủ, chi tiết nhất

Buổi sáng: Ăn sáng, uống cafe và tham quan các hội quán

Buổi sáng ở Hội An rất dễ chịu, thời tiết mát mẻ và không khí trong lành. Đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực và văn hóa phố cổ. Bạn nên bắt đầu ngày mới bằng việc thưởng thức một ổ bánh mì Phượng nổi tiếng. Bánh mì ở đây có lớp vỏ giòn, phần nhân được chế biến đa dạng với nhiều loại như thịt nướng, chả, thập cẩm. Bánh được ăn kèm với rau thơm, nước sốt riêng biệt và đặc biệt là có thể dùng chung với một ly sữa bắp béo ngậy, thơm mát.

Sau bữa sáng, bạn nên tìm một quán cafe ven sông để thư giãn. Văn hóa cafe ở Hội An rất đặc trưng, không xô bồ mà nhẹ nhàng, gần gũi. Ngồi nhâm nhi ly cafe thơm lừng, hít thở làn gió mát từ sông Hoài và ngắm nhìn dòng người tản bộ sẽ giúp bạn khởi đầu ngày mới một cách tích cực, thư thái.

Tiếp theo, hãy bắt đầu hành trình tham quan các hội quán và địa danh nổi bật tại phố cổ. Hội quán Quảng Đông là điểm đến không thể bỏ qua, được xây dựng theo lối kiến trúc Trung Hoa cổ kính, đầy màu sắc và tinh tế. Sau đó, bạn có thể ghé thăm nhà cổ Tấn Ký, nơi hội tụ nét đẹp của kiến trúc Việt, Hoa và Nhật với không gian trầm lắng và nhiều hiện vật cổ quý giá. Gần đó là nhà cổ Phùng Hưng, một trong những ngôi nhà tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Á Đông, được làm từ các loại gỗ quý và chạm khắc rất tinh xảo. Nếu yêu thích tìm hiểu văn hóa, bạn có thể ghé thăm bảo tàng Sa Huỳnh để chiêm ngưỡng hàng trăm hiện vật, cổ vật có giá trị lịch sử và khảo cổ lâu đời.

Buổi trưa: Ăn trưa, hóng gió biển và thưởng thức các món ăn vặt

Sau khi khám phá những điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa, bạn nên dừng chân để ăn trưa và nghỉ ngơi. Một trong những lựa chọn tuyệt vời là cơm gà Bà Buội, nổi tiếng với phần cơm mềm dẻo, gà ta xé nhỏ thấm vị và nước mắm pha đặc trưng. Đây là món ăn nhẹ nhàng, không gây ngán, rất thích hợp để tiếp tục cuộc hành trình.

Buổi trưa nắng nóng, bạn có thể ghé biển Cửa Đại hoặc biển An Bàng để hóng gió và cảm nhận sự thư giãn nơi thiên nhiên yên bình. Hai bãi biển này có không gian thoáng đãng, cát mịn và làn nước trong xanh, rất thích hợp để nghỉ chân và chụp ảnh.

Khi trời dịu nắng, bạn hãy thuê một chiếc xe đạp và lang thang khắp các con phố như Nguyễn Thái Học, Trần Phú để khám phá thiên đường ăn vặt tại Hội An. Những món ăn đường phố như bánh tráng nướng giòn rụm, bánh bèo mềm mịn, bánh da heo ngọt dịu hay tào phớ mát lạnh đều mang hương vị rất riêng, đậm chất miền Trung. Đặc biệt, đừng quên thưởng thức thịt xiên nướng đậm đà, nướng trên than hồng thơm phức, ăn kèm nước chấm cay nồng.

Buổi tối: Dạo phố, ăn tối, thả đèn hoa đăng và đi thuyền trên sông Hoài

Buổi tối là thời điểm Hội An trở nên lộng lẫy và huyền ảo nhất. Trước tiên, bạn hãy tìm một quán ăn trong phố cổ để thưởng thức món cao lầu, một đặc sản chỉ có tại Hội An. Sợi cao lầu được chế biến rất công phu, làm từ nước giếng Bá Lễ, tro củi từ Cù Lao Chàm nên có độ dai và màu sắc đặc trưng. Món ăn được ăn kèm với rau sống và nước xốt đậm vị tạo nên hương vị khó quên.

Sau khi ăn tối xong, bạn có thể trải nghiệm đi thuyền trên sông Hoài và tham gia thả đèn hoa đăng. Đây là một trong những hoạt động mang tính biểu tượng của Hội An. Mỗi chiếc đèn là một lời ước nguyện nhỏ, lặng lẽ trôi theo dòng nước trong không gian lung linh ánh đèn. Không khí phố cổ về đêm rất thơ mộng, với ánh đèn lồng rực rỡ phản chiếu xuống mặt nước, tiếng đàn hát du dương từ xa vọng lại và sự tĩnh lặng rất đặc biệt khiến ai cũng phải xao lòng.

Dù chỉ có 24 giờ tại Hội An, bạn vẫn có thể khám phá đầy đủ vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực và con người nơi đây nếu lên kế hoạch phù hợp. Lịch trình 1 ngày ở Hội An mà bài viết gợi ý sẽ giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trải nghiệm đặc trưng nào của vùng đất cổ kính, yên bình này. Hãy xách ba lô lên và bắt đầu chuyến hành trình để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp không thể thay thế của phố cổ Hội An.