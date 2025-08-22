Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025

Thứ Sáu, 22/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Giáo dục - Việc làm

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025

AN HỘI22/08/2025 23:15

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025 - 2026

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025 - 2026 theo từng mã ngành:

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2024 - 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1QHX01Báo chíA0125.51Thứ tự NV 4
2QHX01Báo chíD7826.97Thứ tự NV 2
3QHX01Báo chíC0029.03Thứ tự NV 3
4QHX01Báo chíD0126.07Thứ tự NV 1
5QHX02Chính trị họcD0424.95Thứ tự NV 4
6QHX02Chính trị họcD7826.28Thứ tự NV 2
7QHX02Chính trị họcC0027.98Thứ tự NV 1
8QHX02Chính trị họcD0125.35Thứ tự NV 3
9QHX02Chính trị họcA0124.6Thứ tự NV 2
10QHX03Công tác xã hộiA0124.39Thứ tự NV 7
11QHX03Công tác xã hộiC0027.94Thứ tự NV 3
12QHX03Công tác xã hộiD0125.3Thứ tự NV 8
13QHX03Công tác xã hộiD7826.01Thứ tự NV 4
14QHX04Đông Nam Á họcD1425.29Thứ tự NV 2
15QHX04Đông Nam Á họcA0123.48Thứ tự NV 8
16QHX04Đông Nam Á họcD7824.75Thứ tự NV 2
17QHX04Đông Nam Á họcD0124.64Thứ tự NV 3
18QHX05Đông phương họcD0125.99Thứ tự NV 5
19QHX05Đông phương họcC0028.83Thứ tự NV 2
20QHX05Đông phương họcD0425.8Thứ tự NV 4
21QHX05Đông phương họcD7826.71Thứ tự NV 1
22QHX06Hán NômC0028.26Thứ tự NV 3
23QHX06Hán NômD0125.05Thứ tự NV 2
24QHX06Hán NômD7825.96Thứ tự NV 6
25QHX06Hán NômD0425.8Thứ tự NV 2
26QHX07Khoa học quản lýD0125.41Thứ tự NV 3
27QHX07Khoa học quản lýD7826.26Thứ tự NV 1
28QHX07Khoa học quản lýA0125.07Thứ tự NV 7
29QHX07Khoa học quản lýC0028.58Thứ tự NV 2
30QHX08Lịch sửD1426.8Thứ tự NV 5
31QHX08Lịch sửC0028.37Thứ tự NV 3
32QHX08Lịch sửD0425.02Thứ tự NV 6
33QHX08Lịch sửD7826.38Thứ tự NV 3
34QHX08Lịch sửD0125.01Thứ tự NV 1
35QHX09Lưu trữ họcD7825.73Thứ tự NV 1
36QHX09Lưu trữ họcD0125.22Thứ tự NV 11
37QHX09Lưu trữ họcA0124.49Thứ tự NV 2
38QHX09Lưu trữ họcD0425.02Thứ tự NV 14
39QHX09Lưu trữ họcC0027.58Thứ tự NV 3
40QHX10Ngôn ngữ họcD0425.69Thứ tự NV 2
41QHX10Ngôn ngữ họcD7826.3Thứ tự NV 5
42QHX10Ngôn ngữ họcC0027.94Thứ tự NV 4
43QHX10Ngôn ngữ họcD0125.45Thứ tự NV 5
44QHX11Nhân họcA0123.67Thứ tự NV 6
45QHX11Nhân họcD0424.75Thứ tự NV 7
46QHX11Nhân họcD0124.93Thứ tự NV 6
47QHX11Nhân họcC0027.43Thứ tự NV 4
48QHX11Nhân họcD7825.39Thứ tự NV 6
49QHX12Nhật Bản họcD7826.43Thứ tự NV 1
50QHX12Nhật Bản họcD0125.75Thứ tự NV 4
51QHX12Nhật Bản họcD0625Thứ tự NV 1
52QHX13Quan hệ công chúngD0126.45Thứ tự NV 1
53QHX13Quan hệ công chúngD7827.36Thứ tự NV 3
54QHX13Quan hệ công chúngD0426.4Thứ tự NV 1
55QHX13Quan hệ công chúngC0029.1Thứ tự NV 2
56QHX14Quản lý thông tinD7826.36Thứ tự NV 3
57QHX14Quản lý thông tinA0125.36Thứ tự NV 5
58QHX14Quản lý thông tinC0028.37Thứ tự NV 2
59QHX14Quản lý thông tinD0125.83Thứ tự NV 6
60QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD0125.99Thứ tự NV 2
61QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhA0125.61Thứ tự NV 1
62QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD7826.74Thứ tự NV 2
63QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhC0028.58Thứ tự NV 2
64QHX16Quản trị khách sạnC0028.26Thứ tự NV 2
65QHX16Quản trị khách sạnD7826.38Thứ tự NV 11
66QHX16Quản trị khách sạnD0125.71Thứ tự NV 3
67QHX16Quản trị khách sạnA0125.46Thứ tự NV 6
68QHX17Quản trị văn phòngD7826.52Thứ tự NV 1
69QHX17Quản trị văn phòngC0028.6Thứ tự NV 7
70QHX17Quản trị văn phòngD0125.73Thứ tự NV 2
71QHX17Quản trị văn phòngA0125.5Thứ tự NV 1
72QHX17Quản trị văn phòngD0425.57Thứ tự NV 6
73QHX18Quốc tế họcC0028.55Thứ tự NV 3
74QHX18Quốc tế họcD0125.33Thứ tự NV 3
75QHX18Quốc tế họcD7826.18Thứ tự NV 2
76QHX18Quốc tế họcA0124.68Thứ tự NV 10
77QHX19Tâm lý họcD0126.18Thứ tự NV 1
78QHX19Tâm lý họcA0126.47Thứ tự NV 1
79QHX19Tâm lý họcD7826.71Thứ tự NV 3
80QHX19Tâm lý họcC0028.6Thứ tự NV 1
81QHX20Thông tin - thư việnD1426.23Thứ tự NV 1
82QHX20Thông tin - thư việnC0027.38Thứ tự NV 7
83QHX20Thông tin - thư việnD7825.55Thứ tự NV 1
84QHX20Thông tin - thư việnD0124.82Thứ tự NV 6
85QHX21Tôn giáo họcD0424.75Thứ tự NV 8
86QHX21Tôn giáo họcD0124.49Thứ tự NV 5
87QHX21Tôn giáo họcC0026.73Thứ tự NV 12
88QHX21Tôn giáo họcA0122.95Thứ tự NV 8
89QHX21Tôn giáo họcD7824.78Thứ tự NV 2
90QHX22Triết họcD0424.3Thứ tự NV 31
91QHX22Triết họcD0125.02Thứ tự NV 6
92QHX22Triết họcC0027.58Thứ tự NV 11
93QHX22Triết họcD7825.54Thứ tự NV 1
94QHX23Văn họcC0028.31Thứ tự NV 3
95QHX23Văn họcD0125.99Thứ tự NV 4
96QHX23Văn họcD7826.82Thứ tự NV 1
97QHX23Văn họcD0425.3Thứ tự NV 7
98QHX24Việt Nam họcD0425.29Thứ tự NV 6
99QHX24Việt Nam họcC0027.75Thứ tự NV 3
100QHX24Việt Nam họcD7825.68Thứ tự NV 7
101QHX24Việt Nam họcD0124.97Thứ tự NV 4
102QHX25Xã hội họcA0125.2Thứ tự NV 12
103QHX25Xã hội họcD7826.34Thứ tự NV 7
104QHX25Xã hội họcD0125.65Thứ tự NV 11
105QHX25Xã hội họcC0028.25Thứ tự NV 2
106QHX26Hàn QuốcDD226.25Thứ tự NV 3
107QHX26Hàn QuốcA0126.2Thứ tự NV 3
108QHX26Hàn QuốcC0029.05Thứ tự NV 1
109QHX26Hàn QuốcD7827.13Thứ tự NV 3
110QHX26Hàn QuốcD0126.3Thứ tự NV 1
111QHX27Văn họcD7826.13Thứ tự NV 1
112QHX27Văn hoá họcD1426.05Thứ tự NV 10
113QHX27Văn hoá họcD0425.31Thứ tự NV 4
114QHX27Văn hoá họcC0027.9Thứ tự NV 1
115QHX27Văn hoá họcD0125.26Thứ tự NV 10
116QHX28Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúngD0425.17Thứ tự NV 4
117QHX28Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúngD7826.45Thứ tự NV 4
118QHX28Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúngD0125.77Thứ tự NV 3
119QHX28Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúngC0027.98Thứ tự NV 5

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1QHX01Báo chí97.5
2QHX02Chính trị học82.5
3QHX03Công tác xã hội82.5
4QHX04Đông Nam Á học80
5QHX05Đông phương học90
6QHX06Hán Nôm80
7QHX07Khoa học quản lý95
8QHX08Lịch sử80
9QHX09Lưu trữ học80
10QHX10Ngôn ngữ học85
11QHX11Nhân học80
12QHX12Nhật Bản học82.5
13QHX13Quan hệ công chúng104
14QHX14Quản lý thông tin90
15QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành95
16QHX16Quản trị khách sạn92.5
17QHX17Quản trị văn phòng89
18QHX18Quốc tế học87.5
19QHX19Tâm lý học101.5
20QHX20Thông tin - Thư viện80
21QHX21Tôn giáo học80
22QHX22Triết học80
23QHX23Văn học87.5
24QHX24Việt Nam học80
25QHX25Xã hội học85
26QHX26Hàn Quốc học95
27QHX27Văn hóa học80
28QHX28Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng85

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1QHX01Báo chí27Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
2QHX02Chính trị học24Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
3QHX03Công tác xã hội25Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
4QHX04Đông Nam Á học24Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
5QHX05Đông phương học26Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
6QHX06Hán Nôm23Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
7QHX07Khoa học quản lý23Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
8QHX08Lịch sử25Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
9QHX09Lưu trữ học22.5Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
10QHX10Ngôn ngữ học25.5Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
11QHX11Nhân học23Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
12QHX12Nhật Bản học26.5Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
13QHX13Quan hệ công chúng27.5Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
14QHX14Quản lý thông tin25Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
15QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành26.5Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
16QHX16Quản trị khách sạn26.5Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
17QHX17Quản trị văn phòng25Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
18QHX18Quốc tế học26Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
19QHX19Tâm lý học27Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
20QHX20Thông tin - thư viện23Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
21QHX21Tôn giáo học23Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
22QHX22Triết học23Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
23QHX23Văn học24.5Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
24QHX24Việt Nam học24Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
25QHX25Xã hội học25Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
26QHX26Hàn Quốc học26.75Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
27QHX27Văn hóa học24.5Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
28QHX28Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng26Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT

Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1QHX01Báo chí1140CCQT SAT
2QHX02Chính trị học1140CCQT SAT
3QHX03Công tác xã hội1140CCQT SAT
4QHX04Đông Nam Á học1140CCQT SAT
5QHX05Đông phương học1140CCQT SAT
6QHX06Hán Nôm1140CCQT SAT
7QHX07Khoa học quản lý1140CCQT SAT
8QHX08Lịch sử1140CCQT SAT
9QHX09Lưu trữ học1140CCQT SAT
10QHX10Ngôn ngữ học1140CCQT SAT
11QHX11Nhân học1140CCQT SAT
12QHX12Nhật Bản học1140CCQT SAT
13QHX13Quan hệ công chúng1173CCQT SAT
14QHX14Quản lý thông tin1140CCQT SAT
15QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành1140CCQT SAT
16QHX16Quản trị khách sạn1140CCQT SAT
17QHX17Quản trị văn phòng1140CCQT SAT
18QHX18Quốc tế học1140CCQT SAT
19QHX19Tâm lý học1227CCQT SAT
20QHX20Thông tin - Thư viện1140CCQT SAT
21QHX21Tôn giáo học1140CCQT SAT
22QHX22Triết học1140CCQT SAT
23QHX23Văn học1140CCQT SAT
24QHX24Việt Nam học1140CCQT SAT
25QHX25Xã hội học1140CCQT SAT
26QHX26Hàn Quốc học1140CCQT SAT
27QHX27Văn hóa học1140CCQT SAT
28QHX28Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng1140CCQT SAT

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2023 - 2024

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1QHX01Báo chíD01;D0426
2QHX01Báo chíA0125.5
3QHX01Báo chíD7826.5
4QHX01Báo chíC0028.5
5QHX02Chính trị họcD0424.7
6QHX02Chính trị họcC0026.25
7QHX02Chính trị họcD7824.6
8QHX02Chính trị họcD0124
9QHX02Chính trị họcA0123
10QHX03Công tác xã hộiD0424
11QHX03Công tác xã hộiC0026.3
12QHX03Công tác xã hộiD7825
13QHX03Công tác xã hộiD0124.8
14QHX03Công tác xã hộiA0123.75
15QHX04Đông Nam Á họcA0122.75
16QHX04Đông Nam Á họcD0124.75
17QHX04Đông Nam Á họcD7825.1
18QHX05Đông phương họcD7826.5
19QHX05Đông phương họcD0125.55
20QHX05Đông phương họcD0425.5
21QHX05Đông phương họcC0028.5
22QHX06Hán NômD0124.15
23QHX06Hán NômD0425
24QHX06Hán NômC0025.75
25QHX06Hán NômD7824.5
26QHX07Khoa học quản lýC0027
27QHX07Khoa học quản lýD01;D04;D7825.25
28QHX07Khoa học quản lýA0123.5
29QHX08Lịch sửD7824.47
30QHX08Lịch sửD0124.25
31QHX08Lịch sửD0423.4
32QHX08Lịch sửC0027
33QHX09Lưu trữ họcC0023.8
34QHX09Lưu trữ họcD01;D7824
35QHX09Lưu trữ họcA0122
36QHX09Lưu trữ họcD0422.75
37QHX10Ngôn ngữ họcD0424.75
38QHX10Ngôn ngữ họcC0026.4
39QHX10Ngôn ngữ họcD7825.75
40QHX10Ngôn ngữ họcD0125.25
41QHX11Nhân họcD7824.2
42QHX11Nhân họcD0124.15
43QHX11Nhân họcA0122
44QHX11Nhân họcD0422
45QHX11Nhân họcC0025.25
46QHX12Nhật Bản họcD7825.75
47QHX12Nhật Bản họcD0125.5
48QHX12Nhật Bản họcD0624
49QHX13Quan hệ công chúngD0126.75
50QHX13Quan hệ công chúngD0426.2
51QHX13Quan hệ công chúngC0028.78
52QHX13Quan hệ công chúngD7827.5
53QHX14Quản lý thông tinD0125.25
54QHX14Quản lý thông tinA0124.5
55QHX14Quản lý thông tinC0026.8
56QHX14Quản lý thông tinD7825
57QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD7826.4
58QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhA0125.5
59QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD0126
60QHX16Quản trị khách sạnA0125
61QHX16Quản trị khách sạnD01;D7825.5
62QHX17Quản trị văn phòngD7825.75
63QHX17Quản trị văn phòngD0125.25
64QHX17Quản trị văn phòngA0125
65QHX17Quản trị văn phòngD0425.5
66QHX17Quản trị văn phòngC0027
67QHX18Quốc tế họcD0125.4
68QHX18Quốc tế họcD7825.75
69QHX18Quốc tế họcA0124
70QHX18Quốc tế họcD0425.25
71QHX18Quốc tế họcC0027.7
72QHX19Tâm lý họcD0425.5
73QHX19Tâm lý họcC0028
74QHX19Tâm lý họcD7827.25
75QHX19Tâm lý họcD0127
76QHX19Tâm lý họcA0127
77QHX20Thông tin - Thư việnD7824.25
78QHX20Thông tin - Thư việnC0025
79QHX20Thông tin - Thư việnD0123.8
80QHX20Thông tin - Thư việnA0123
81QHX21Tôn giáo họcD7823.5
82QHX21Tôn giáo họcD0123.5
83QHX21Tôn giáo họcA0122
84QHX21Tôn giáo họcD0422.6
85QHX21Tôn giáo họcC0025
86QHX22Triết họcC0025.3
87QHX22Triết họcD7824.5
88QHX22Triết họcD0124
89QHX22Triết họcA0122.5
90QHX22Triết họcD0423.4
91QHX23Văn họcD7825.75
92QHX23Văn họcD0125.75
93QHX23Văn họcD0424.5
94QHX23Văn họcC0026.8
95QHX24Việt Nam họcD0423
96QHX24Việt Nam họcD7824.75
97QHX24Việt Nam họcC0026
98QHX24Việt Nam họcD0124.5
99QHX25Xã hội họcD0424
100QHX25Xã hội họcC0026.5
101QHX25Xã hội họcD7825.7
102QHX25Xã hội họcD0125.2
103QHX25Xã hội họcA0124
104QHX26Hàn Quốc họcD7826.5
105QHX26Hàn Quốc họcD0126.25
106QHX26Hàn Quốc họcA0124.75
107QHX26Hàn Quốc họcDD224.5
108QHX26Hàn Quốc họcC0028.25
109QHX27Văn hóa họcD01;D7824.6
110QHX27Văn hóa họcD0423.5
111QHX27Văn hóa họcC0026.3

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1QHX01Báo chí87
2QHX02Chính trị học80
3QHX03Công tác xã hội80
4QHX04Đông Nam Á học80
5QHX05Đông phương học85
6QHX06Hán Nôm80
7QHX07Khoa học quản lý85
8QHX08Lịch sử80
9QHX09Lưu trữ học80
10QHX10Ngôn ngữ học80
11QHX11Nhân học80
12QHX12Nhật Bản học86
13QHX13Quan hệ công chúng100
14QHX14Quản lý thông tin80
15QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành80
16QHX16Quản trị khách sạn80
17QHX17Quản trị văn phòng80
18QHX18Quốc tế học81
19QHX19Tâm lý học90
20QHX20Thông tin - Thư viện80
21QHX21Tôn giáo học88
22QHX22Triết học81
23QHX23Văn học80
24QHX24Việt Nam học81
25QHX25Xã hội học80
26QHX26Hàn Quốc học85
27QHX27Văn hóa học85

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.

Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.

2. Dựa trên học bạ THPT

Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.

Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. Yếu tố bổ sung

Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.

Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.

Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.

Ví dụ minh họa:

Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):

Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.

Giáo dục - Việc làm

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025

AN HỘI22/08/2025 23:15

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

thông điệp tarot ngày 31 1 2025
Thông điệp Tarot ngày 31/1/2025 cho 12 cung hoàng đạo: Sư Tử bốc lá Eight of Wands, Nhân Mã bốc lá Nine of Pentacles
Mục lục

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Lá bài Tarot: Six of Wands

Từ khóa hôm nay: Tự phụ.

Hãy nhìn vào những khó khăn và thử thách như là một cơ hội để học hỏi và phát triển. Đừng quên rằng “thất bại là mẹ thành công”, nó có thể giúp bạn trở nên mạnh mẽ và sáng suốt hơn. Hãy tìm cách giải quyết vấn đề của mình một cách sáng tạo và tích cực, tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân nếu cần để vượt qua khó khăn và phục hồi tự tin.

Trái với những thông điệp may mắn khi ở trạng thái xuôi, Six of Wands ngược là một thẻ bài khá u tối khi nói về công việc. Ánh hào quang đã không còn chiếu về phía bạn. Sự cạnh tranh gay gắt và thiếu tự tin làm bạn rơi vào trạng thái tuột dốc. Không những thế, bạn còn phải đối mặt với sự quay lưng của những người xung quanh. Tệ hơn, bạn có thể dính vào các vấn đề pháp lý nếu như không biết xử lý một cách khôn ngoan.

Tuy nhiên, một cuộc xung đột ở thời điểm này sẽ không đem lại bất kỳ ích lợi gì cho bạn, tốt hơn hết là hãy tập trung vào các cơ hội và đặt mục tiêu để hồi phục trạng thái, trở lại đỉnh cao, kiên nhẫn hạ gục họ bằng cách “chơi đẹp”. Nếu bạn đang tìm việc, đừng tin vào mọi thứ bạn nghe được. Hãy tự tin với kiến thức và kinh nghiệm của mình mà áp dụng vào thực tiễn, nó sẽ giúp bạn thành công trong công cuộc săn việc làm.

Thông điệp từ lá bài

Thất bại không phải là dấu chấm hết mà là cơ hội để bạn tái tạo chính mình. Hãy tiếp tục kiên trì, luôn giữ vững niềm tin vào bản thân và tiến về phía trước với một tâm thế lạc quan và sáng suốt.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Lá bài Tarot: Five of Wands ngược

Từ khóa hôm nay: Thỏa hiệp.

Lá bài Five of Wands khi đảo ngược biểu thị bạn đã tìm ra hướng giải quyết cho một mâu thuẫn hoặc cuộc cạnh tranh mà bạn phải đối mặt. Điều này cũng cho thấy bạn đã buông bỏ được áp lực của việc đúng sai và sẵn sàng đưa ra giải pháp hòa hợp để đạt được một thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên. Việc vượt qua được thử thách của bản thân khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng.

Tiền bạc khi Five of Wands ngược xuất hiện cũng khả quan hơn một chút. Bạn đã tìm thấy giải pháp hòa hợp trong việc quản lý tài chính, vì vậy mặc dù không quá dư thừa nhưng nguồn tiền của bạn vẫn ổn định. Khi phải làm việc với các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính thì sự đàm phán của bạn đã có kết quả.

Thông điệp từ lá bài

Đôi khi, sự hòa hợp và thỏa hiệp là chìa khóa để vượt qua khó khăn. Thay vì chỉ chăm chăm vào việc giành chiến thắng, hãy tìm cách xây dựng những giải pháp đôi bên cùng có lợi. Khi bạn từ bỏ việc thắng thua, bạn sẽ thấy mình đạt được sự an yên và tự do trong lòng, cũng như đạt được những thành quả ổn định trong cuộc sống.

Song Tử (21/5 – 20/6)

Lá bài Tarot: Four of Wands

Từ khóa hôm nay: Hôn nhân.

Lá bài Four of Wands xuôi tượng trung cho gia đình hạnh phúc và thường hàm ý về những sự kiện đặc biệt mang nhiều niềm vui. Khi bạn lập cho mình mục tiêu gì đó nó ngụ ý rằng bạn đã hoàn thành những bước đi đầu tên và sẵn sàng cho bước tiếp theo, bạn cảm thấy tự hào về thành tích của mình và những người khác cũng sẽ tự hào về bạn. Sẽ có một buổi tiệc để kỷ niệm khoảnh khắc này chẳng hạn, một bầu không khí tràn ngập hy vọng, niềm vui và sự hòa hợp. Hãy tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp này.

Four of Wands xuôi xuất hiện là dấu hiệu cho thấy tình cảm của bạn không những ổn định mà còn đang tiến triển cực kỳ viên mãn. Sự tương tác của hai bạn khiến nhiều người phải ghen tị, và cả hai đều đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai. Đây là thời điểm mà bạn có thể cảm nhận rõ ràng nhất niềm vui mà hai từ “hạnh phúc” mang lại. Một ngôi nhà với những đứa trẻ chính là cái kết cho chuyện tình đẹp như cổ tích này. Hãy chuẩn bị thật tốt cho sự kiện đặc biệt này nhé!

Nếu bạn còn đang độc thân thì Four of Wands xuôi cho thấy bạn sẽ gặp được một người đáng tin cậy và bắt đầu viết nên câu chuyện tình yêu của mình. Người đó có thể sẽ xuất hiện ở những buổi tiệc hoặc một dịp gặp gỡ những người bạn mới. Hãy tự tin và diện những bộ cánh thật đẹp, thần Cupid sẽ chú ý đến bạn.

Thông điệp từ lá bài

Thành công không chỉ đến từ những nỗ lực cá nhân mà còn từ sự sẻ chia và đoàn kết. Khi bạn tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống và chia sẻ chúng với người thân, bạn sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc trọn vẹn. Đừng quên rằng những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống là những phần thưởng tuyệt vời mà bạn đáng nhận được. Hãy mở lòng đón nhận niềm vui, và sẵn sàng chào đón những điều tuyệt vời sẽ đến trong tương lai gần.

Cự Giải (21/6 – 22/7)

Lá bài Tarot: Seven of Wands ngược

Từ khóa hôm nay: Thiếu tự tin.

Người thành công luôn biết tạo ra cơ hội và nắm bắt cơ hội. Thay vì cứ lo âu, chán nản hãy thể hiện sự kháng cự và quyết tâm trong việc đối phó với các trở ngại. Ở một khía cạnh tích cực, Seven of Wands ngược cũng cho thấy sự cần thiết của việc nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng. Nếu bạn cần ai đó để trút bầu tâm sự, đừng để lòng tự tôn của mình ngăn cản bạn đưa ra lời yêu cầu.

Sự lo lắng thái quá của bạn là điều mà lá bài Seven of Wands ngược cần phải nhắc nhở. Nếu bạn nghi ngờ rằng thể chất của mình đang có vấn đề, hãy dành thời gian làm một cuộc kiểm tra tổng quát và gặp bác sĩ để được hỗ trợ kịp thời. Hơn ai hết, chính bạn cũng cần tập cho mình một “tinh thần thép” để đánh bật mọi nỗi sợ hãi, giữ vững thái độ tích cực sẽ có thể tạo nên điều kỳ diệu.

Thông điệp từ lá bài

Sức mạnh không chỉ đến từ thể chất mà còn từ tâm trí. Đừng để nỗi lo âu và sợ hãi cản bước bạn. Dù có những lúc mệt mỏi, nhưng nếu bạn biết chăm sóc bản thân và giữ vững niềm tin vào chính mình, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách. Hãy nhớ rằng, chiến thắng không chỉ là cuộc đấu tranh với ngoại cảnh mà còn là cuộc chiến với chính nỗi lo sợ và sự yếu đuối trong tâm hồn.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Lá bài Tarot: Eight of Wands

Eight of Wands Tarot Card Meaning: Love, Reversed & More

Từ khóa hôm nay: Năng suất.

Lá bài số 8 của bộ Wands thể hiện một sự kiện phát triển vượt bậc, xảy ra nhanh chóng trong cuộc sống. Vì thế có thể có nhiều việc bạn chưa chưa kịp giải quyết trọn vẹn, làm cho bạn có hơi thất vọng và nản chí. Vì vậy, bạn nên kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, tập trung vào mục tiêu và sử dụng năng lượng của mình để tiến tới. Đồng thời mở rộng tầm nhìn để khám phá những cơ hội mới.

Về sự nghiệp, lá bài Eight of Wands thẳng đứng biểu thị cho những dự án, kế hoạch hay thậm chí là một công việc mới sẽ phát triển một cách nhanh chóng. Ngọn lửa đam mê và tinh thần nhiệt huyết trong bạn đang rực cháy. Vì vậy, những rắc rối cũng chỉ là “hạt bụi nhỏ” giúp bạn có thêm hứng thú để đối mặt và chinh phục những khó khăn thử thách sắp tới.

Người nhiệt tình sẽ không bị mất động lực bởi thời gian. Đôi khi bạn cũng nên cẩn trọng và đánh giá cẩn thận, để tránh những sai sót không đáng có khi quá tập trung vào tốc độ phát triển, mà làm mất đi các cơ hội quan trọng. Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc, Eight of Wands xuôi chỉ ra rằng sẽ có nhiều cơ hội mới sắp xuất hiện. Hãy chuẩn bị một bản CV hoàn hảo và kiến thức thật tốt để phỏng vấn nhé!

Thông điệp từ lá bài

Sự phát triển nhanh chóng là dấu hiệu của thời kỳ thịnh vượng, nhưng sự kiên nhẫn và cẩn trọng là yếu tố then chốt để bạn không bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Đừng quá vội vàng mà bỏ qua những chi tiết quan trọng, nhưng cũng đừng để sự chần chừ làm giảm bớt đà tiến của bạn. Khi bạn tìm thấy sự cân bằng giữa sự nhiệt huyết và sự thận trọng, bạn sẽ chinh phục được mọi mục tiêu mình đặt ra.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Lá bài Tarot: Three of Swords Ngược

Từ khóa hôm nay: Lạc quan.

Ánh dương trở lại, cầu vồng xuất hiện, vết thương đã lành, đó là những lời nói có thể ám chỉ cho sự đảo ngược mang đến hy vọng này. Những cuộc tranh cãi hay một mối quan hệ không hòa thuận đã được giải quyết. Bạn đã tìm thấy sự giải thoát khỏi cảm xúc tiêu cực và bắt đầu hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Giống như hướng dương nở rộ khoe sắc trước mặt trời vậy.

Ánh sáng đã dần xuất hiện sau những chuỗi ngày tăm tối. Những thử thách và khó khăn đang dần qua đi, giờ đây bạn đã bắt đầu tìm ra cách để giải quyết vấn đề và phục hồi tài chính của mình. Nợ nần đang dần được xóa bỏ, vì vậy đừng tiếp tục lo lắng thái quá, đây là lúc để khôi phục lại chiếc ví đã rỗng tuếch của mình. Nhưng cũng đừng vội vã mà liều lĩnh đầu tư khi chưa xem xét kỹ lưỡng nhé. Đừng ham món lợi trước mắt mà đi vào vết xe đổ đấy!

Thông điệp từ lá bài

Sau những khó khăn, ánh sáng luôn tìm cách chiếu rọi lại, nhưng con đường phía trước vẫn cần sự tỉnh táo và cẩn trọng. Dù bạn đã vượt qua phần lớn thử thách, nhưng đừng để sự vội vàng làm hỏng những nỗ lực đã đạt được. Hãy bước tiếp với niềm tin vào bản thân, nhưng cũng nhớ rằng sự kiên nhẫn và lý trí sẽ là chìa khóa để bạn duy trì và phát triển những thành quả bền vững.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Lá bài Tarot: Two of Swords

Từ khóa hôm nay: Ức chế cảm xúc.

Đây là lúc bạn cần đưa mọi thứ trở về vị thế cân bằng dù khó khăn cỡ nào, Cần phải chủ động tìm kiếm giải pháp để vượt qua tình huống hiện tại, có thể thay đổi phương thức giao tiếp chẳng hạn. Đồng thời, tập trung vào việc xem xét kỹ lưỡng các lựa chọn, tìm hiểu thật kỹ và dành thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra một quyết định quan trọng.

Trong 4 nhóm của Bộ ẩn phụ thì nhóm Kiếm là nhóm không có nhiều năng lượng tích cực nhất trong chuyện tình cảm. Nó biểu thị sự đắn đo, giằng xé, cãi vã. Vì vậy, cho dù bạn độc thân hay đang trong một mối quan hệ thì khi đứng trước một quyết định quan trọng Two of Swords upright đưa ra lời khuyên hãy cân nhắc kỹ lưỡng, đừng để cảm xúc và áp lực bên ngoài ảnh hưởng. Đặc biết lắng nghe lời trái tim mách bảo, cố gắng tạo ra sự cân bằng nhất có thể và quan trọng nhất là đừng để mình bị tổn thương.

Thông điệp từ lá bài

Khi đứng trước những ngã rẽ quan trọng, hãy kiên nhẫn và sáng suốt. Đừng để những xung đột hay cảm xúc tạm thời chi phối quyết định của bạn. Sự cân bằng và lý trí sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn. Đừng quên lắng nghe tiếng nói từ trái tim, và bảo vệ chính mình khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Sự khôn ngoan đến từ việc suy nghĩ thấu đáo và hành động có chiến lược.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Lá bài Tarot: Eight of Pentacles ngược

Từ khóa hôm nay: Lơ đễnh.

Khi đảo ngược, Eight of Pentacles ngược mang theo một thông điệp tiêu cực và tạo ra cảm giác mù mịt trong mọi tình huống. Nó có thể biểu thị sự thiếu tập trung và lơ đễnh, khiến bạn mất đi quyết tâm trong việc hướng đến mục tiêu. Đồng thời không có sự kiên nhẫn để hoàn thiện kỹ năng, dẫn đến hiệu suất làm việc không hiệu quả, trở thành người không đáng tin cậy. Thay vì cứ mãi mơ về giấc mộng làm giàu thì tại sao không bắt tay vào và hiện thực hóa nó. Chúng ta sẽ không thể trở thành người thành công nếu cứ mãi chỉ biết mộng mơ.

Trong trải bài về công việc lá bài đảo ngược này ám chỉ sự thiếu động lực và không mãn nguyện trong công việc hiện tại. Bạn có thể cảm thấy nhàm chán, không còn cảm thấy thú vị với công việc mình đang làm nữa. Nó khiến bạn gặp khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ và không đạt được kết quả mong muốn. Dần dần làm chúng ta hoài nghi bản thân, bắt đầu tự đặt câu hỏi về giá trị và khả năng của mình trong công việc. Sự tự tin bị suy giảm sẽ khiến bạn gặp gặp trở ngại trong việc học hỏi và phát triển trong tương lai.

Hãy tự đặt câu hỏi cho mình rằng liệu bản thân đã thật sự cố gắng hết sức hay chưa. Dành thời gian sắp xếp lại khối lượng công việc và lập ra danh sách các việc ưu tiên cần làm trước. Bạn không thể hoàn thành xuất sắc một việc nào đó khi ôm đồm quá nhiều. Tìm lại niềm đam mê trong công việc và quan trọng nhất là hãy tin tưởng vào khả năng của mình, không ngừng phấn đấu nỗ lực để tiến bộ trong sự nghiệp.

Thông điệp từ lá bài

Khi gặp phải sự trì trệ và thiếu động lực, hãy nhìn nhận lại chính mình và công việc của bạn. Đừng để cảm giác mơ hồ hay thiếu tự tin làm cản trở tiến độ. Tìm cách khôi phục lại niềm đam mê, xác định rõ mục tiêu và hành động quyết liệt để đạt được điều mình mong muốn. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và không ngừng phát triển, bởi sự thành công không đến từ việc mơ mộng, mà từ nỗ lực không ngừng nghỉ và sự kiên trì.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Lá bài Tarot: Nine of Pentacles

Nine of Coins - Wikipedia

Từ khóa hôm nay: Tài chính ổn định.

Nine of Pentacles thường đại diện cho việc đạt được thành công sau một quãng thời gian dài làm việc và cống hiến. Nó biểu thị bạn đã đạt được một mức độ ổn định về tài chính, có thể tận hưởng cuộc sống và thưởng thức những điều tốt đẹp. Lá bài này cũng ám chỉ sự độc lập và tự chủ, thể hiện khả năng tự mình chăm sóc bản thân và không cần phụ thuộc vào người khác. Bạn có thể tự hào mọi thứ về mình.

Lá bài này mang đến một loạt ý nghĩa tích cực về mặt tài chính, khi nó biểu thị sự sung túc, đem lại niềm vui và sự tự do trong việc quản lý tài sản. Có thể bạn đã có những quyết định đầu tư thông minh hoặc kinh doanh thành công, tạo ra một nguồn thu nhập ổn định. Sự thịnh vượng tài chính cũng mang đến tự tin và an tâm, cho phép bạn tận hưởng cuộc sống và chi tiêu cho những điều mình yêu thích mà không phải lo lắng quá nhiều.

Đây là phần thưởng bạn xứng đáng đạt được cho những nỗ lực của mình, hãy chia sẻ niềm hạnh phúc đó với những người xung quanh. Ngoài ra, bạn cũng có thể nghĩ đến một vài tài sản tiết kiệm lớn và ổn định vào lúc này như một mảnh đất hoặc ngôi nhà chẳng hạn.

Thông điệp từ lá bài

Nine of Pentacles mang đến thông điệp rằng bạn xứng đáng được thưởng thức những thành quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Đây là thời điểm để bạn tận hưởng thành công, tự hào về những gì đã đạt được và tiếp tục vững bước trên con đường tự lập. Hãy chia sẻ niềm vui đó với những người thân yêu xung quanh, và đừng quên xây dựng thêm những tài sản bền vững cho tương lai. Sự sung túc không chỉ đến từ công việc vất vả, mà còn từ sự thông minh trong quản lý và đầu tư tài chính.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Lá bài Tarot: Ten of Pentacles ngược

Từ khóa hôm nay: Mất mát.

​​Lá bài Ten of Pentacles đảo ngược trong Tarot mang đến một ý nghĩa tiêu cực và đối lập hoàn toàn với ý nghĩa ban đầu. Khi lá bài này xuất hiện ngược, nó ám chỉ sự thiếu thốn và khó khăn trong cuộc sống. Trước tiên, là sự thiếu thịnh vượng về mặt tài chính. Ngoài ra, nó cũng không phải là một lá bài tuyệt vời để có được mối quan hệ với gia đình vì nó còn tượng trưng cho sự rạn nứt trong gia đình. Sự thiếu hụt về ý nghĩa và các giá trị quan có thể làm cho cuộc sống trở nên trống rỗng và không có mục tiêu rõ ràng.

Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, thì Ten of Pentacles ngược cho thấy cảm giác nhàm chán là một trong những lý do gây trở ngại lớn nhất. Cảm xúc của bạn có thể bị rối ren và không chắc chắn, cả hai đang thiếu sự kết nối, chia sẻ và thấu hiểu nhau, dần dần tạo ra khoảng cách không đáng có.

Ngoài ra, lá bài đảo ngược này cũng có thể ám chỉ sự xung đột gia đình hoặc áp lực từ gia đình đối tác. Có thể có sự can thiệp và ngăn cản từ phía người thân gây trở ngại và khó khăn trong mối quan hệ của bạn. Sự không đồng ý về giá trị và quan điểm của hai gia đình là một phần tạo ra xung đột và căng thẳng.

Có những điều tưởng như rất khó giải quyết, nhưng nhiều khi chỉ cần ngồi lại với nhau, trò chuyện và cùng nhau tìm kiếm giải pháp thì mọi rắc rối đều có thể hóa giải. Hãy thử trải nghiệm những cảm giác mới mẻ cùng nhau, bạn sẽ tìm thấy ở đối phương những điều hay ho mà trước nay mình chưa nhận ra. Làm mới bản thân, làm mới tình yêu là một giải pháp hữu hiệu cho những mối tình lâu dài.

Còn nếu bạn đang độc thân và trên hành trình tìm kiếm tình yêu thì Ten of Pentacles ngược hàm ý hãy mạnh dạn bước ra ngoài và giao tiếp, cũng như gặp gỡ mọi người nhiều hơn. Bạn sẽ nhận thấy nguồn năng lượng tích cực trong mình luôn chảy không ngừng, và biết đâu nửa kia của bạn cũng có thể sẽ nhìn ra và bị thu hút bởi điều đó.

Thông điệp từ lá bài

Ten of Pentacles ngược là một lời nhắc nhở rằng sự thiếu thốn về tài chính hay cảm xúc có thể khiến bạn cảm thấy cuộc sống thiếu đi sự ổn định. Tuy nhiên, mọi mối quan hệ đều có thể được hàn gắn nếu bạn sẵn sàng mở lòng và tạo cơ hội cho sự kết nối. Đừng để sự thiếu hụt trong hiện tại khiến bạn bỏ cuộc. Hãy tiếp tục kiên nhẫn, thấu hiểu và làm mới mối quan hệ, từ đó tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống và tình yêu của bạn.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Lá bài Tarot: King of Pentacles

Từ khóa hôm nay: Trưởng thành.

Lá bài King of Pentacles khi nằm xuôi thể hiện sự giàu có, quyền lực, thành công và ổn định về mặt vật chất. Thường đại diện cho một cá nhân trưởng thành và thành đạt, một người đáng tin cậy, có trách nhiệm, giỏi quản lý tài nguyên, tài chính cũng như công việc kinh doanh. Đó có thể là một người đàn ông quan tâm đến gia đình và trách nhiệm xã hội. Để đạt được thành công này là cả một quá trình làm việc và học tập vô cùng nghiêm túc.

King of Pentacles xuôi thường đại diện cho sự khỏe mạnh, ổn định và khả năng quản lý tốt cơ thể. Lá này cũng ám chỉ đến sự phát triển và tiến bộ trong việc chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, nếu bạn đang lo lắng về một vấn đề nào đó, thì yên tâm rằng nó sẽ được giải quyết nhanh chóng, không tệ như bạn nghĩ đâu.

Thông điệp từ lá bài

King of Pentacles xuôi nhắc nhở bạn về tầm quan trọng của việc duy trì sự ổn định và kiên định trong mọi khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là tài chính và sức khỏe. Thành công không đến trong một sớm một chiều, mà là kết quả của những nỗ lực bền bỉ, quản lý tốt và sự thận trọng trong mọi quyết định. Nếu bạn đang lo lắng về điều gì đó, hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và sự ổn định mà bạn đang xây dựng, vì những khó khăn sẽ sớm qua đi.

Song Ngư (19/2-20/3)

Lá bài Tarot: Knight of Pentacles

Từ khóa hôm nay: Thực tế.

Knight of Pentacles xuôi hàm ý về những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn thiên về tiền bạc và tài chính, đó không phải là những giấc mộng viễn vông, mà vô cùng thực tế. Vì vậy, nếu bạn thật sự đang làm việc vô cùng chăm chỉ thì hãy chờ đợi những điều tốt đẹp sắp đến. “Có công mài sắt có ngày nên kim” là những gì là bài này muốn nhắc đến.

Nếu bạn đang gặp khó khăn về sức khỏe, thì đây là một động lực để giúp bạn tỉnh táo và quyết tâm để khắc phục tình trạng. Nó khuyến khích bạn tìm kiếm sự chăm sóc y tế chuyên nghiệp, tuân thủ các chỉ định và điều trị một cách đúng đắn. Cũng như duy trì lối sống lành mạnh, tập trung vào việc chăm sóc bản thân và hướng đến mục tiêu mà mình đề ra. Bằng cách kiên trì và không ngừng nỗ lực, bạn sẽ có thể đạt được sự cân bằng và có một sức khỏe tốt.

Thông điệp từ lá bài

Knight of Pentacles xuôi nhấn mạnh rằng thành công đến từ sự kiên nhẫn và nỗ lực bền bỉ. Không có gì là vô nghĩa trong công việc bạn đang làm, và mọi công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Dù gặp phải khó khăn, cả trong công việc lẫn sức khỏe, chỉ cần bạn duy trì sự kiên trì, tự tin và kiên quyết, thì mọi mục tiêu của bạn sẽ dần trở thành hiện thực. Hãy tin tưởng vào hành trình và kết quả sẽ đến đúng lúc.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục (UEd), ĐHQG Hà Nội 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục (UEd), ĐHQG Hà Nội 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng 2025

Điểm chuẩn Học viện Quân y 2025

Điểm chuẩn Học viện Quân y 2025

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục (UEd), ĐHQG Hà Nội 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục (UEd), ĐHQG Hà Nội 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng 2025

Điểm chuẩn Học viện Quân y 2025

Điểm chuẩn Học viện Quân y 2025

Xem thêm Giáo dục - Việc làm
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Giáo dục - Việc làm
      Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO