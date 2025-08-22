Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025 - 2026
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025 - 2026 theo từng mã ngành:
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
|STT
|Mã ngành
|Tên ngành
|Tổ hợp môn
|Điểm chuẩn
|Ghi chú
|1
|QHX01
|Báo chí
|A01
|25.51
|Thứ tự NV 4
|2
|QHX01
|Báo chí
|D78
|26.97
|Thứ tự NV 2
|3
|QHX01
|Báo chí
|C00
|29.03
|Thứ tự NV 3
|4
|QHX01
|Báo chí
|D01
|26.07
|Thứ tự NV 1
|5
|QHX02
|Chính trị học
|D04
|24.95
|Thứ tự NV 4
|6
|QHX02
|Chính trị học
|D78
|26.28
|Thứ tự NV 2
|7
|QHX02
|Chính trị học
|C00
|27.98
|Thứ tự NV 1
|8
|QHX02
|Chính trị học
|D01
|25.35
|Thứ tự NV 3
|9
|QHX02
|Chính trị học
|A01
|24.6
|Thứ tự NV 2
|10
|QHX03
|Công tác xã hội
|A01
|24.39
|Thứ tự NV 7
|11
|QHX03
|Công tác xã hội
|C00
|27.94
|Thứ tự NV 3
|12
|QHX03
|Công tác xã hội
|D01
|25.3
|Thứ tự NV 8
|13
|QHX03
|Công tác xã hội
|D78
|26.01
|Thứ tự NV 4
|14
|QHX04
|Đông Nam Á học
|D14
|25.29
|Thứ tự NV 2
|15
|QHX04
|Đông Nam Á học
|A01
|23.48
|Thứ tự NV 8
|16
|QHX04
|Đông Nam Á học
|D78
|24.75
|Thứ tự NV 2
|17
|QHX04
|Đông Nam Á học
|D01
|24.64
|Thứ tự NV 3
|18
|QHX05
|Đông phương học
|D01
|25.99
|Thứ tự NV 5
|19
|QHX05
|Đông phương học
|C00
|28.83
|Thứ tự NV 2
|20
|QHX05
|Đông phương học
|D04
|25.8
|Thứ tự NV 4
|21
|QHX05
|Đông phương học
|D78
|26.71
|Thứ tự NV 1
|22
|QHX06
|Hán Nôm
|C00
|28.26
|Thứ tự NV 3
|23
|QHX06
|Hán Nôm
|D01
|25.05
|Thứ tự NV 2
|24
|QHX06
|Hán Nôm
|D78
|25.96
|Thứ tự NV 6
|25
|QHX06
|Hán Nôm
|D04
|25.8
|Thứ tự NV 2
|26
|QHX07
|Khoa học quản lý
|D01
|25.41
|Thứ tự NV 3
|27
|QHX07
|Khoa học quản lý
|D78
|26.26
|Thứ tự NV 1
|28
|QHX07
|Khoa học quản lý
|A01
|25.07
|Thứ tự NV 7
|29
|QHX07
|Khoa học quản lý
|C00
|28.58
|Thứ tự NV 2
|30
|QHX08
|Lịch sử
|D14
|26.8
|Thứ tự NV 5
|31
|QHX08
|Lịch sử
|C00
|28.37
|Thứ tự NV 3
|32
|QHX08
|Lịch sử
|D04
|25.02
|Thứ tự NV 6
|33
|QHX08
|Lịch sử
|D78
|26.38
|Thứ tự NV 3
|34
|QHX08
|Lịch sử
|D01
|25.01
|Thứ tự NV 1
|35
|QHX09
|Lưu trữ học
|D78
|25.73
|Thứ tự NV 1
|36
|QHX09
|Lưu trữ học
|D01
|25.22
|Thứ tự NV 11
|37
|QHX09
|Lưu trữ học
|A01
|24.49
|Thứ tự NV 2
|38
|QHX09
|Lưu trữ học
|D04
|25.02
|Thứ tự NV 14
|39
|QHX09
|Lưu trữ học
|C00
|27.58
|Thứ tự NV 3
|40
|QHX10
|Ngôn ngữ học
|D04
|25.69
|Thứ tự NV 2
|41
|QHX10
|Ngôn ngữ học
|D78
|26.3
|Thứ tự NV 5
|42
|QHX10
|Ngôn ngữ học
|C00
|27.94
|Thứ tự NV 4
|43
|QHX10
|Ngôn ngữ học
|D01
|25.45
|Thứ tự NV 5
|44
|QHX11
|Nhân học
|A01
|23.67
|Thứ tự NV 6
|45
|QHX11
|Nhân học
|D04
|24.75
|Thứ tự NV 7
|46
|QHX11
|Nhân học
|D01
|24.93
|Thứ tự NV 6
|47
|QHX11
|Nhân học
|C00
|27.43
|Thứ tự NV 4
|48
|QHX11
|Nhân học
|D78
|25.39
|Thứ tự NV 6
|49
|QHX12
|Nhật Bản học
|D78
|26.43
|Thứ tự NV 1
|50
|QHX12
|Nhật Bản học
|D01
|25.75
|Thứ tự NV 4
|51
|QHX12
|Nhật Bản học
|D06
|25
|Thứ tự NV 1
|52
|QHX13
|Quan hệ công chúng
|D01
|26.45
|Thứ tự NV 1
|53
|QHX13
|Quan hệ công chúng
|D78
|27.36
|Thứ tự NV 3
|54
|QHX13
|Quan hệ công chúng
|D04
|26.4
|Thứ tự NV 1
|55
|QHX13
|Quan hệ công chúng
|C00
|29.1
|Thứ tự NV 2
|56
|QHX14
|Quản lý thông tin
|D78
|26.36
|Thứ tự NV 3
|57
|QHX14
|Quản lý thông tin
|A01
|25.36
|Thứ tự NV 5
|58
|QHX14
|Quản lý thông tin
|C00
|28.37
|Thứ tự NV 2
|59
|QHX14
|Quản lý thông tin
|D01
|25.83
|Thứ tự NV 6
|60
|QHX15
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|D01
|25.99
|Thứ tự NV 2
|61
|QHX15
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|A01
|25.61
|Thứ tự NV 1
|62
|QHX15
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|D78
|26.74
|Thứ tự NV 2
|63
|QHX15
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|C00
|28.58
|Thứ tự NV 2
|64
|QHX16
|Quản trị khách sạn
|C00
|28.26
|Thứ tự NV 2
|65
|QHX16
|Quản trị khách sạn
|D78
|26.38
|Thứ tự NV 11
|66
|QHX16
|Quản trị khách sạn
|D01
|25.71
|Thứ tự NV 3
|67
|QHX16
|Quản trị khách sạn
|A01
|25.46
|Thứ tự NV 6
|68
|QHX17
|Quản trị văn phòng
|D78
|26.52
|Thứ tự NV 1
|69
|QHX17
|Quản trị văn phòng
|C00
|28.6
|Thứ tự NV 7
|70
|QHX17
|Quản trị văn phòng
|D01
|25.73
|Thứ tự NV 2
|71
|QHX17
|Quản trị văn phòng
|A01
|25.5
|Thứ tự NV 1
|72
|QHX17
|Quản trị văn phòng
|D04
|25.57
|Thứ tự NV 6
|73
|QHX18
|Quốc tế học
|C00
|28.55
|Thứ tự NV 3
|74
|QHX18
|Quốc tế học
|D01
|25.33
|Thứ tự NV 3
|75
|QHX18
|Quốc tế học
|D78
|26.18
|Thứ tự NV 2
|76
|QHX18
|Quốc tế học
|A01
|24.68
|Thứ tự NV 10
|77
|QHX19
|Tâm lý học
|D01
|26.18
|Thứ tự NV 1
|78
|QHX19
|Tâm lý học
|A01
|26.47
|Thứ tự NV 1
|79
|QHX19
|Tâm lý học
|D78
|26.71
|Thứ tự NV 3
|80
|QHX19
|Tâm lý học
|C00
|28.6
|Thứ tự NV 1
|81
|QHX20
|Thông tin - thư viện
|D14
|26.23
|Thứ tự NV 1
|82
|QHX20
|Thông tin - thư viện
|C00
|27.38
|Thứ tự NV 7
|83
|QHX20
|Thông tin - thư viện
|D78
|25.55
|Thứ tự NV 1
|84
|QHX20
|Thông tin - thư viện
|D01
|24.82
|Thứ tự NV 6
|85
|QHX21
|Tôn giáo học
|D04
|24.75
|Thứ tự NV 8
|86
|QHX21
|Tôn giáo học
|D01
|24.49
|Thứ tự NV 5
|87
|QHX21
|Tôn giáo học
|C00
|26.73
|Thứ tự NV 12
|88
|QHX21
|Tôn giáo học
|A01
|22.95
|Thứ tự NV 8
|89
|QHX21
|Tôn giáo học
|D78
|24.78
|Thứ tự NV 2
|90
|QHX22
|Triết học
|D04
|24.3
|Thứ tự NV 31
|91
|QHX22
|Triết học
|D01
|25.02
|Thứ tự NV 6
|92
|QHX22
|Triết học
|C00
|27.58
|Thứ tự NV 11
|93
|QHX22
|Triết học
|D78
|25.54
|Thứ tự NV 1
|94
|QHX23
|Văn học
|C00
|28.31
|Thứ tự NV 3
|95
|QHX23
|Văn học
|D01
|25.99
|Thứ tự NV 4
|96
|QHX23
|Văn học
|D78
|26.82
|Thứ tự NV 1
|97
|QHX23
|Văn học
|D04
|25.3
|Thứ tự NV 7
|98
|QHX24
|Việt Nam học
|D04
|25.29
|Thứ tự NV 6
|99
|QHX24
|Việt Nam học
|C00
|27.75
|Thứ tự NV 3
|100
|QHX24
|Việt Nam học
|D78
|25.68
|Thứ tự NV 7
|101
|QHX24
|Việt Nam học
|D01
|24.97
|Thứ tự NV 4
|102
|QHX25
|Xã hội học
|A01
|25.2
|Thứ tự NV 12
|103
|QHX25
|Xã hội học
|D78
|26.34
|Thứ tự NV 7
|104
|QHX25
|Xã hội học
|D01
|25.65
|Thứ tự NV 11
|105
|QHX25
|Xã hội học
|C00
|28.25
|Thứ tự NV 2
|106
|QHX26
|Hàn Quốc
|DD2
|26.25
|Thứ tự NV 3
|107
|QHX26
|Hàn Quốc
|A01
|26.2
|Thứ tự NV 3
|108
|QHX26
|Hàn Quốc
|C00
|29.05
|Thứ tự NV 1
|109
|QHX26
|Hàn Quốc
|D78
|27.13
|Thứ tự NV 3
|110
|QHX26
|Hàn Quốc
|D01
|26.3
|Thứ tự NV 1
|111
|QHX27
|Văn học
|D78
|26.13
|Thứ tự NV 1
|112
|QHX27
|Văn hoá học
|D14
|26.05
|Thứ tự NV 10
|113
|QHX27
|Văn hoá học
|D04
|25.31
|Thứ tự NV 4
|114
|QHX27
|Văn hoá học
|C00
|27.9
|Thứ tự NV 1
|115
|QHX27
|Văn hoá học
|D01
|25.26
|Thứ tự NV 10
|116
|QHX28
|Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng
|D04
|25.17
|Thứ tự NV 4
|117
|QHX28
|Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng
|D78
|26.45
|Thứ tự NV 4
|118
|QHX28
|Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng
|D01
|25.77
|Thứ tự NV 3
|119
|QHX28
|Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng
|C00
|27.98
|Thứ tự NV 5
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2024
|STT
|Mã ngành
|Tên ngành
|Tổ hợp môn
|Điểm chuẩn
|Ghi chú
|1
|QHX01
|Báo chí
|97.5
|2
|QHX02
|Chính trị học
|82.5
|3
|QHX03
|Công tác xã hội
|82.5
|4
|QHX04
|Đông Nam Á học
|80
|5
|QHX05
|Đông phương học
|90
|6
|QHX06
|Hán Nôm
|80
|7
|QHX07
|Khoa học quản lý
|95
|8
|QHX08
|Lịch sử
|80
|9
|QHX09
|Lưu trữ học
|80
|10
|QHX10
|Ngôn ngữ học
|85
|11
|QHX11
|Nhân học
|80
|12
|QHX12
|Nhật Bản học
|82.5
|13
|QHX13
|Quan hệ công chúng
|104
|14
|QHX14
|Quản lý thông tin
|90
|15
|QHX15
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|95
|16
|QHX16
|Quản trị khách sạn
|92.5
|17
|QHX17
|Quản trị văn phòng
|89
|18
|QHX18
|Quốc tế học
|87.5
|19
|QHX19
|Tâm lý học
|101.5
|20
|QHX20
|Thông tin - Thư viện
|80
|21
|QHX21
|Tôn giáo học
|80
|22
|QHX22
|Triết học
|80
|23
|QHX23
|Văn học
|87.5
|24
|QHX24
|Việt Nam học
|80
|25
|QHX25
|Xã hội học
|85
|26
|QHX26
|Hàn Quốc học
|95
|27
|QHX27
|Văn hóa học
|80
|28
|QHX28
|Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng
|85
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024
|STT
|Mã ngành
|Tên ngành
|Tổ hợp môn
|Điểm chuẩn
|Ghi chú
|1
|QHX01
|Báo chí
|27
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|2
|QHX02
|Chính trị học
|24
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|3
|QHX03
|Công tác xã hội
|25
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|4
|QHX04
|Đông Nam Á học
|24
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|5
|QHX05
|Đông phương học
|26
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|6
|QHX06
|Hán Nôm
|23
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|7
|QHX07
|Khoa học quản lý
|23
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|8
|QHX08
|Lịch sử
|25
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|9
|QHX09
|Lưu trữ học
|22.5
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|10
|QHX10
|Ngôn ngữ học
|25.5
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|11
|QHX11
|Nhân học
|23
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|12
|QHX12
|Nhật Bản học
|26.5
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|13
|QHX13
|Quan hệ công chúng
|27.5
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|14
|QHX14
|Quản lý thông tin
|25
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|15
|QHX15
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|26.5
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|16
|QHX16
|Quản trị khách sạn
|26.5
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|17
|QHX17
|Quản trị văn phòng
|25
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|18
|QHX18
|Quốc tế học
|26
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|19
|QHX19
|Tâm lý học
|27
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|20
|QHX20
|Thông tin - thư viện
|23
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|21
|QHX21
|Tôn giáo học
|23
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|22
|QHX22
|Triết học
|23
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|23
|QHX23
|Văn học
|24.5
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|24
|QHX24
|Việt Nam học
|24
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|25
|QHX25
|Xã hội học
|25
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|26
|QHX26
|Hàn Quốc học
|26.75
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|27
|QHX27
|Văn hóa học
|24.5
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
|28
|QHX28
|Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng
|26
|Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT
Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2024
|STT
|Mã ngành
|Tên ngành
|Tổ hợp môn
|Điểm chuẩn
|Ghi chú
|1
|QHX01
|Báo chí
|1140
|CCQT SAT
|2
|QHX02
|Chính trị học
|1140
|CCQT SAT
|3
|QHX03
|Công tác xã hội
|1140
|CCQT SAT
|4
|QHX04
|Đông Nam Á học
|1140
|CCQT SAT
|5
|QHX05
|Đông phương học
|1140
|CCQT SAT
|6
|QHX06
|Hán Nôm
|1140
|CCQT SAT
|7
|QHX07
|Khoa học quản lý
|1140
|CCQT SAT
|8
|QHX08
|Lịch sử
|1140
|CCQT SAT
|9
|QHX09
|Lưu trữ học
|1140
|CCQT SAT
|10
|QHX10
|Ngôn ngữ học
|1140
|CCQT SAT
|11
|QHX11
|Nhân học
|1140
|CCQT SAT
|12
|QHX12
|Nhật Bản học
|1140
|CCQT SAT
|13
|QHX13
|Quan hệ công chúng
|1173
|CCQT SAT
|14
|QHX14
|Quản lý thông tin
|1140
|CCQT SAT
|15
|QHX15
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|1140
|CCQT SAT
|16
|QHX16
|Quản trị khách sạn
|1140
|CCQT SAT
|17
|QHX17
|Quản trị văn phòng
|1140
|CCQT SAT
|18
|QHX18
|Quốc tế học
|1140
|CCQT SAT
|19
|QHX19
|Tâm lý học
|1227
|CCQT SAT
|20
|QHX20
|Thông tin - Thư viện
|1140
|CCQT SAT
|21
|QHX21
|Tôn giáo học
|1140
|CCQT SAT
|22
|QHX22
|Triết học
|1140
|CCQT SAT
|23
|QHX23
|Văn học
|1140
|CCQT SAT
|24
|QHX24
|Việt Nam học
|1140
|CCQT SAT
|25
|QHX25
|Xã hội học
|1140
|CCQT SAT
|26
|QHX26
|Hàn Quốc học
|1140
|CCQT SAT
|27
|QHX27
|Văn hóa học
|1140
|CCQT SAT
|28
|QHX28
|Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng
|1140
|CCQT SAT
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
|STT
|Mã ngành
|Tên ngành
|Tổ hợp môn
|Điểm chuẩn
|Ghi chú
|1
|QHX01
|Báo chí
|D01;D04
|26
|2
|QHX01
|Báo chí
|A01
|25.5
|3
|QHX01
|Báo chí
|D78
|26.5
|4
|QHX01
|Báo chí
|C00
|28.5
|5
|QHX02
|Chính trị học
|D04
|24.7
|6
|QHX02
|Chính trị học
|C00
|26.25
|7
|QHX02
|Chính trị học
|D78
|24.6
|8
|QHX02
|Chính trị học
|D01
|24
|9
|QHX02
|Chính trị học
|A01
|23
|10
|QHX03
|Công tác xã hội
|D04
|24
|11
|QHX03
|Công tác xã hội
|C00
|26.3
|12
|QHX03
|Công tác xã hội
|D78
|25
|13
|QHX03
|Công tác xã hội
|D01
|24.8
|14
|QHX03
|Công tác xã hội
|A01
|23.75
|15
|QHX04
|Đông Nam Á học
|A01
|22.75
|16
|QHX04
|Đông Nam Á học
|D01
|24.75
|17
|QHX04
|Đông Nam Á học
|D78
|25.1
|18
|QHX05
|Đông phương học
|D78
|26.5
|19
|QHX05
|Đông phương học
|D01
|25.55
|20
|QHX05
|Đông phương học
|D04
|25.5
|21
|QHX05
|Đông phương học
|C00
|28.5
|22
|QHX06
|Hán Nôm
|D01
|24.15
|23
|QHX06
|Hán Nôm
|D04
|25
|24
|QHX06
|Hán Nôm
|C00
|25.75
|25
|QHX06
|Hán Nôm
|D78
|24.5
|26
|QHX07
|Khoa học quản lý
|C00
|27
|27
|QHX07
|Khoa học quản lý
|D01;D04;D78
|25.25
|28
|QHX07
|Khoa học quản lý
|A01
|23.5
|29
|QHX08
|Lịch sử
|D78
|24.47
|30
|QHX08
|Lịch sử
|D01
|24.25
|31
|QHX08
|Lịch sử
|D04
|23.4
|32
|QHX08
|Lịch sử
|C00
|27
|33
|QHX09
|Lưu trữ học
|C00
|23.8
|34
|QHX09
|Lưu trữ học
|D01;D78
|24
|35
|QHX09
|Lưu trữ học
|A01
|22
|36
|QHX09
|Lưu trữ học
|D04
|22.75
|37
|QHX10
|Ngôn ngữ học
|D04
|24.75
|38
|QHX10
|Ngôn ngữ học
|C00
|26.4
|39
|QHX10
|Ngôn ngữ học
|D78
|25.75
|40
|QHX10
|Ngôn ngữ học
|D01
|25.25
|41
|QHX11
|Nhân học
|D78
|24.2
|42
|QHX11
|Nhân học
|D01
|24.15
|43
|QHX11
|Nhân học
|A01
|22
|44
|QHX11
|Nhân học
|D04
|22
|45
|QHX11
|Nhân học
|C00
|25.25
|46
|QHX12
|Nhật Bản học
|D78
|25.75
|47
|QHX12
|Nhật Bản học
|D01
|25.5
|48
|QHX12
|Nhật Bản học
|D06
|24
|49
|QHX13
|Quan hệ công chúng
|D01
|26.75
|50
|QHX13
|Quan hệ công chúng
|D04
|26.2
|51
|QHX13
|Quan hệ công chúng
|C00
|28.78
|52
|QHX13
|Quan hệ công chúng
|D78
|27.5
|53
|QHX14
|Quản lý thông tin
|D01
|25.25
|54
|QHX14
|Quản lý thông tin
|A01
|24.5
|55
|QHX14
|Quản lý thông tin
|C00
|26.8
|56
|QHX14
|Quản lý thông tin
|D78
|25
|57
|QHX15
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|D78
|26.4
|58
|QHX15
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|A01
|25.5
|59
|QHX15
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|D01
|26
|60
|QHX16
|Quản trị khách sạn
|A01
|25
|61
|QHX16
|Quản trị khách sạn
|D01;D78
|25.5
|62
|QHX17
|Quản trị văn phòng
|D78
|25.75
|63
|QHX17
|Quản trị văn phòng
|D01
|25.25
|64
|QHX17
|Quản trị văn phòng
|A01
|25
|65
|QHX17
|Quản trị văn phòng
|D04
|25.5
|66
|QHX17
|Quản trị văn phòng
|C00
|27
|67
|QHX18
|Quốc tế học
|D01
|25.4
|68
|QHX18
|Quốc tế học
|D78
|25.75
|69
|QHX18
|Quốc tế học
|A01
|24
|70
|QHX18
|Quốc tế học
|D04
|25.25
|71
|QHX18
|Quốc tế học
|C00
|27.7
|72
|QHX19
|Tâm lý học
|D04
|25.5
|73
|QHX19
|Tâm lý học
|C00
|28
|74
|QHX19
|Tâm lý học
|D78
|27.25
|75
|QHX19
|Tâm lý học
|D01
|27
|76
|QHX19
|Tâm lý học
|A01
|27
|77
|QHX20
|Thông tin - Thư viện
|D78
|24.25
|78
|QHX20
|Thông tin - Thư viện
|C00
|25
|79
|QHX20
|Thông tin - Thư viện
|D01
|23.8
|80
|QHX20
|Thông tin - Thư viện
|A01
|23
|81
|QHX21
|Tôn giáo học
|D78
|23.5
|82
|QHX21
|Tôn giáo học
|D01
|23.5
|83
|QHX21
|Tôn giáo học
|A01
|22
|84
|QHX21
|Tôn giáo học
|D04
|22.6
|85
|QHX21
|Tôn giáo học
|C00
|25
|86
|QHX22
|Triết học
|C00
|25.3
|87
|QHX22
|Triết học
|D78
|24.5
|88
|QHX22
|Triết học
|D01
|24
|89
|QHX22
|Triết học
|A01
|22.5
|90
|QHX22
|Triết học
|D04
|23.4
|91
|QHX23
|Văn học
|D78
|25.75
|92
|QHX23
|Văn học
|D01
|25.75
|93
|QHX23
|Văn học
|D04
|24.5
|94
|QHX23
|Văn học
|C00
|26.8
|95
|QHX24
|Việt Nam học
|D04
|23
|96
|QHX24
|Việt Nam học
|D78
|24.75
|97
|QHX24
|Việt Nam học
|C00
|26
|98
|QHX24
|Việt Nam học
|D01
|24.5
|99
|QHX25
|Xã hội học
|D04
|24
|100
|QHX25
|Xã hội học
|C00
|26.5
|101
|QHX25
|Xã hội học
|D78
|25.7
|102
|QHX25
|Xã hội học
|D01
|25.2
|103
|QHX25
|Xã hội học
|A01
|24
|104
|QHX26
|Hàn Quốc học
|D78
|26.5
|105
|QHX26
|Hàn Quốc học
|D01
|26.25
|106
|QHX26
|Hàn Quốc học
|A01
|24.75
|107
|QHX26
|Hàn Quốc học
|DD2
|24.5
|108
|QHX26
|Hàn Quốc học
|C00
|28.25
|109
|QHX27
|Văn hóa học
|D01;D78
|24.6
|110
|QHX27
|Văn hóa học
|D04
|23.5
|111
|QHX27
|Văn hóa học
|C00
|26.3
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2023
|STT
|Mã ngành
|Tên ngành
|Tổ hợp môn
|Điểm chuẩn
|Ghi chú
|1
|QHX01
|Báo chí
|87
|2
|QHX02
|Chính trị học
|80
|3
|QHX03
|Công tác xã hội
|80
|4
|QHX04
|Đông Nam Á học
|80
|5
|QHX05
|Đông phương học
|85
|6
|QHX06
|Hán Nôm
|80
|7
|QHX07
|Khoa học quản lý
|85
|8
|QHX08
|Lịch sử
|80
|9
|QHX09
|Lưu trữ học
|80
|10
|QHX10
|Ngôn ngữ học
|80
|11
|QHX11
|Nhân học
|80
|12
|QHX12
|Nhật Bản học
|86
|13
|QHX13
|Quan hệ công chúng
|100
|14
|QHX14
|Quản lý thông tin
|80
|15
|QHX15
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|80
|16
|QHX16
|Quản trị khách sạn
|80
|17
|QHX17
|Quản trị văn phòng
|80
|18
|QHX18
|Quốc tế học
|81
|19
|QHX19
|Tâm lý học
|90
|20
|QHX20
|Thông tin - Thư viện
|80
|21
|QHX21
|Tôn giáo học
|88
|22
|QHX22
|Triết học
|81
|23
|QHX23
|Văn học
|80
|24
|QHX24
|Việt Nam học
|81
|25
|QHX25
|Xã hội học
|80
|26
|QHX26
|Hàn Quốc học
|85
|27
|QHX27
|Văn hóa học
|85
Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
2. Dựa trên học bạ THPT
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Yếu tố bổ sung
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.
