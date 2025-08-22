Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025

Giáo dục - Việc làm Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025 Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025 - 2026

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025 - 2026 theo từng mã ngành:

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2024 - 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 QHX01 Báo chí A01 25.51 Thứ tự NV 4 2 QHX01 Báo chí D78 26.97 Thứ tự NV 2 3 QHX01 Báo chí C00 29.03 Thứ tự NV 3 4 QHX01 Báo chí D01 26.07 Thứ tự NV 1 5 QHX02 Chính trị học D04 24.95 Thứ tự NV 4 6 QHX02 Chính trị học D78 26.28 Thứ tự NV 2 7 QHX02 Chính trị học C00 27.98 Thứ tự NV 1 8 QHX02 Chính trị học D01 25.35 Thứ tự NV 3 9 QHX02 Chính trị học A01 24.6 Thứ tự NV 2 10 QHX03 Công tác xã hội A01 24.39 Thứ tự NV 7 11 QHX03 Công tác xã hội C00 27.94 Thứ tự NV 3 12 QHX03 Công tác xã hội D01 25.3 Thứ tự NV 8 13 QHX03 Công tác xã hội D78 26.01 Thứ tự NV 4 14 QHX04 Đông Nam Á học D14 25.29 Thứ tự NV 2 15 QHX04 Đông Nam Á học A01 23.48 Thứ tự NV 8 16 QHX04 Đông Nam Á học D78 24.75 Thứ tự NV 2 17 QHX04 Đông Nam Á học D01 24.64 Thứ tự NV 3 18 QHX05 Đông phương học D01 25.99 Thứ tự NV 5 19 QHX05 Đông phương học C00 28.83 Thứ tự NV 2 20 QHX05 Đông phương học D04 25.8 Thứ tự NV 4 21 QHX05 Đông phương học D78 26.71 Thứ tự NV 1 22 QHX06 Hán Nôm C00 28.26 Thứ tự NV 3 23 QHX06 Hán Nôm D01 25.05 Thứ tự NV 2 24 QHX06 Hán Nôm D78 25.96 Thứ tự NV 6 25 QHX06 Hán Nôm D04 25.8 Thứ tự NV 2 26 QHX07 Khoa học quản lý D01 25.41 Thứ tự NV 3 27 QHX07 Khoa học quản lý D78 26.26 Thứ tự NV 1 28 QHX07 Khoa học quản lý A01 25.07 Thứ tự NV 7 29 QHX07 Khoa học quản lý C00 28.58 Thứ tự NV 2 30 QHX08 Lịch sử D14 26.8 Thứ tự NV 5 31 QHX08 Lịch sử C00 28.37 Thứ tự NV 3 32 QHX08 Lịch sử D04 25.02 Thứ tự NV 6 33 QHX08 Lịch sử D78 26.38 Thứ tự NV 3 34 QHX08 Lịch sử D01 25.01 Thứ tự NV 1 35 QHX09 Lưu trữ học D78 25.73 Thứ tự NV 1 36 QHX09 Lưu trữ học D01 25.22 Thứ tự NV 11 37 QHX09 Lưu trữ học A01 24.49 Thứ tự NV 2 38 QHX09 Lưu trữ học D04 25.02 Thứ tự NV 14 39 QHX09 Lưu trữ học C00 27.58 Thứ tự NV 3 40 QHX10 Ngôn ngữ học D04 25.69 Thứ tự NV 2 41 QHX10 Ngôn ngữ học D78 26.3 Thứ tự NV 5 42 QHX10 Ngôn ngữ học C00 27.94 Thứ tự NV 4 43 QHX10 Ngôn ngữ học D01 25.45 Thứ tự NV 5 44 QHX11 Nhân học A01 23.67 Thứ tự NV 6 45 QHX11 Nhân học D04 24.75 Thứ tự NV 7 46 QHX11 Nhân học D01 24.93 Thứ tự NV 6 47 QHX11 Nhân học C00 27.43 Thứ tự NV 4 48 QHX11 Nhân học D78 25.39 Thứ tự NV 6 49 QHX12 Nhật Bản học D78 26.43 Thứ tự NV 1 50 QHX12 Nhật Bản học D01 25.75 Thứ tự NV 4 51 QHX12 Nhật Bản học D06 25 Thứ tự NV 1 52 QHX13 Quan hệ công chúng D01 26.45 Thứ tự NV 1 53 QHX13 Quan hệ công chúng D78 27.36 Thứ tự NV 3 54 QHX13 Quan hệ công chúng D04 26.4 Thứ tự NV 1 55 QHX13 Quan hệ công chúng C00 29.1 Thứ tự NV 2 56 QHX14 Quản lý thông tin D78 26.36 Thứ tự NV 3 57 QHX14 Quản lý thông tin A01 25.36 Thứ tự NV 5 58 QHX14 Quản lý thông tin C00 28.37 Thứ tự NV 2 59 QHX14 Quản lý thông tin D01 25.83 Thứ tự NV 6 60 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 25.99 Thứ tự NV 2 61 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01 25.61 Thứ tự NV 1 62 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D78 26.74 Thứ tự NV 2 63 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 28.58 Thứ tự NV 2 64 QHX16 Quản trị khách sạn C00 28.26 Thứ tự NV 2 65 QHX16 Quản trị khách sạn D78 26.38 Thứ tự NV 11 66 QHX16 Quản trị khách sạn D01 25.71 Thứ tự NV 3 67 QHX16 Quản trị khách sạn A01 25.46 Thứ tự NV 6 68 QHX17 Quản trị văn phòng D78 26.52 Thứ tự NV 1 69 QHX17 Quản trị văn phòng C00 28.6 Thứ tự NV 7 70 QHX17 Quản trị văn phòng D01 25.73 Thứ tự NV 2 71 QHX17 Quản trị văn phòng A01 25.5 Thứ tự NV 1 72 QHX17 Quản trị văn phòng D04 25.57 Thứ tự NV 6 73 QHX18 Quốc tế học C00 28.55 Thứ tự NV 3 74 QHX18 Quốc tế học D01 25.33 Thứ tự NV 3 75 QHX18 Quốc tế học D78 26.18 Thứ tự NV 2 76 QHX18 Quốc tế học A01 24.68 Thứ tự NV 10 77 QHX19 Tâm lý học D01 26.18 Thứ tự NV 1 78 QHX19 Tâm lý học A01 26.47 Thứ tự NV 1 79 QHX19 Tâm lý học D78 26.71 Thứ tự NV 3 80 QHX19 Tâm lý học C00 28.6 Thứ tự NV 1 81 QHX20 Thông tin - thư viện D14 26.23 Thứ tự NV 1 82 QHX20 Thông tin - thư viện C00 27.38 Thứ tự NV 7 83 QHX20 Thông tin - thư viện D78 25.55 Thứ tự NV 1 84 QHX20 Thông tin - thư viện D01 24.82 Thứ tự NV 6 85 QHX21 Tôn giáo học D04 24.75 Thứ tự NV 8 86 QHX21 Tôn giáo học D01 24.49 Thứ tự NV 5 87 QHX21 Tôn giáo học C00 26.73 Thứ tự NV 12 88 QHX21 Tôn giáo học A01 22.95 Thứ tự NV 8 89 QHX21 Tôn giáo học D78 24.78 Thứ tự NV 2 90 QHX22 Triết học D04 24.3 Thứ tự NV 31 91 QHX22 Triết học D01 25.02 Thứ tự NV 6 92 QHX22 Triết học C00 27.58 Thứ tự NV 11 93 QHX22 Triết học D78 25.54 Thứ tự NV 1 94 QHX23 Văn học C00 28.31 Thứ tự NV 3 95 QHX23 Văn học D01 25.99 Thứ tự NV 4 96 QHX23 Văn học D78 26.82 Thứ tự NV 1 97 QHX23 Văn học D04 25.3 Thứ tự NV 7 98 QHX24 Việt Nam học D04 25.29 Thứ tự NV 6 99 QHX24 Việt Nam học C00 27.75 Thứ tự NV 3 100 QHX24 Việt Nam học D78 25.68 Thứ tự NV 7 101 QHX24 Việt Nam học D01 24.97 Thứ tự NV 4 102 QHX25 Xã hội học A01 25.2 Thứ tự NV 12 103 QHX25 Xã hội học D78 26.34 Thứ tự NV 7 104 QHX25 Xã hội học D01 25.65 Thứ tự NV 11 105 QHX25 Xã hội học C00 28.25 Thứ tự NV 2 106 QHX26 Hàn Quốc DD2 26.25 Thứ tự NV 3 107 QHX26 Hàn Quốc A01 26.2 Thứ tự NV 3 108 QHX26 Hàn Quốc C00 29.05 Thứ tự NV 1 109 QHX26 Hàn Quốc D78 27.13 Thứ tự NV 3 110 QHX26 Hàn Quốc D01 26.3 Thứ tự NV 1 111 QHX27 Văn học D78 26.13 Thứ tự NV 1 112 QHX27 Văn hoá học D14 26.05 Thứ tự NV 10 113 QHX27 Văn hoá học D04 25.31 Thứ tự NV 4 114 QHX27 Văn hoá học C00 27.9 Thứ tự NV 1 115 QHX27 Văn hoá học D01 25.26 Thứ tự NV 10 116 QHX28 Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng D04 25.17 Thứ tự NV 4 117 QHX28 Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng D78 26.45 Thứ tự NV 4 118 QHX28 Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng D01 25.77 Thứ tự NV 3 119 QHX28 Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng C00 27.98 Thứ tự NV 5

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 QHX01 Báo chí 97.5 2 QHX02 Chính trị học 82.5 3 QHX03 Công tác xã hội 82.5 4 QHX04 Đông Nam Á học 80 5 QHX05 Đông phương học 90 6 QHX06 Hán Nôm 80 7 QHX07 Khoa học quản lý 95 8 QHX08 Lịch sử 80 9 QHX09 Lưu trữ học 80 10 QHX10 Ngôn ngữ học 85 11 QHX11 Nhân học 80 12 QHX12 Nhật Bản học 82.5 13 QHX13 Quan hệ công chúng 104 14 QHX14 Quản lý thông tin 90 15 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 95 16 QHX16 Quản trị khách sạn 92.5 17 QHX17 Quản trị văn phòng 89 18 QHX18 Quốc tế học 87.5 19 QHX19 Tâm lý học 101.5 20 QHX20 Thông tin - Thư viện 80 21 QHX21 Tôn giáo học 80 22 QHX22 Triết học 80 23 QHX23 Văn học 87.5 24 QHX24 Việt Nam học 80 25 QHX25 Xã hội học 85 26 QHX26 Hàn Quốc học 95 27 QHX27 Văn hóa học 80 28 QHX28 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng 85

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 QHX01 Báo chí 27 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 2 QHX02 Chính trị học 24 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 3 QHX03 Công tác xã hội 25 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 4 QHX04 Đông Nam Á học 24 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 5 QHX05 Đông phương học 26 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 6 QHX06 Hán Nôm 23 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 7 QHX07 Khoa học quản lý 23 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 8 QHX08 Lịch sử 25 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 9 QHX09 Lưu trữ học 22.5 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 10 QHX10 Ngôn ngữ học 25.5 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 11 QHX11 Nhân học 23 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 12 QHX12 Nhật Bản học 26.5 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 13 QHX13 Quan hệ công chúng 27.5 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 14 QHX14 Quản lý thông tin 25 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 15 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26.5 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 16 QHX16 Quản trị khách sạn 26.5 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 17 QHX17 Quản trị văn phòng 25 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 18 QHX18 Quốc tế học 26 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 19 QHX19 Tâm lý học 27 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 20 QHX20 Thông tin - thư viện 23 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 21 QHX21 Tôn giáo học 23 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 22 QHX22 Triết học 23 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 23 QHX23 Văn học 24.5 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 24 QHX24 Việt Nam học 24 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 25 QHX25 Xã hội học 25 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 26 QHX26 Hàn Quốc học 26.75 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 27 QHX27 Văn hóa học 24.5 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT 28 QHX28 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng 26 Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT

Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 QHX01 Báo chí 1140 CCQT SAT 2 QHX02 Chính trị học 1140 CCQT SAT 3 QHX03 Công tác xã hội 1140 CCQT SAT 4 QHX04 Đông Nam Á học 1140 CCQT SAT 5 QHX05 Đông phương học 1140 CCQT SAT 6 QHX06 Hán Nôm 1140 CCQT SAT 7 QHX07 Khoa học quản lý 1140 CCQT SAT 8 QHX08 Lịch sử 1140 CCQT SAT 9 QHX09 Lưu trữ học 1140 CCQT SAT 10 QHX10 Ngôn ngữ học 1140 CCQT SAT 11 QHX11 Nhân học 1140 CCQT SAT 12 QHX12 Nhật Bản học 1140 CCQT SAT 13 QHX13 Quan hệ công chúng 1173 CCQT SAT 14 QHX14 Quản lý thông tin 1140 CCQT SAT 15 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 1140 CCQT SAT 16 QHX16 Quản trị khách sạn 1140 CCQT SAT 17 QHX17 Quản trị văn phòng 1140 CCQT SAT 18 QHX18 Quốc tế học 1140 CCQT SAT 19 QHX19 Tâm lý học 1227 CCQT SAT 20 QHX20 Thông tin - Thư viện 1140 CCQT SAT 21 QHX21 Tôn giáo học 1140 CCQT SAT 22 QHX22 Triết học 1140 CCQT SAT 23 QHX23 Văn học 1140 CCQT SAT 24 QHX24 Việt Nam học 1140 CCQT SAT 25 QHX25 Xã hội học 1140 CCQT SAT 26 QHX26 Hàn Quốc học 1140 CCQT SAT 27 QHX27 Văn hóa học 1140 CCQT SAT 28 QHX28 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng 1140 CCQT SAT

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội 2023 - 2024

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 QHX01 Báo chí D01;D04 26 2 QHX01 Báo chí A01 25.5 3 QHX01 Báo chí D78 26.5 4 QHX01 Báo chí C00 28.5 5 QHX02 Chính trị học D04 24.7 6 QHX02 Chính trị học C00 26.25 7 QHX02 Chính trị học D78 24.6 8 QHX02 Chính trị học D01 24 9 QHX02 Chính trị học A01 23 10 QHX03 Công tác xã hội D04 24 11 QHX03 Công tác xã hội C00 26.3 12 QHX03 Công tác xã hội D78 25 13 QHX03 Công tác xã hội D01 24.8 14 QHX03 Công tác xã hội A01 23.75 15 QHX04 Đông Nam Á học A01 22.75 16 QHX04 Đông Nam Á học D01 24.75 17 QHX04 Đông Nam Á học D78 25.1 18 QHX05 Đông phương học D78 26.5 19 QHX05 Đông phương học D01 25.55 20 QHX05 Đông phương học D04 25.5 21 QHX05 Đông phương học C00 28.5 22 QHX06 Hán Nôm D01 24.15 23 QHX06 Hán Nôm D04 25 24 QHX06 Hán Nôm C00 25.75 25 QHX06 Hán Nôm D78 24.5 26 QHX07 Khoa học quản lý C00 27 27 QHX07 Khoa học quản lý D01;D04;D78 25.25 28 QHX07 Khoa học quản lý A01 23.5 29 QHX08 Lịch sử D78 24.47 30 QHX08 Lịch sử D01 24.25 31 QHX08 Lịch sử D04 23.4 32 QHX08 Lịch sử C00 27 33 QHX09 Lưu trữ học C00 23.8 34 QHX09 Lưu trữ học D01;D78 24 35 QHX09 Lưu trữ học A01 22 36 QHX09 Lưu trữ học D04 22.75 37 QHX10 Ngôn ngữ học D04 24.75 38 QHX10 Ngôn ngữ học C00 26.4 39 QHX10 Ngôn ngữ học D78 25.75 40 QHX10 Ngôn ngữ học D01 25.25 41 QHX11 Nhân học D78 24.2 42 QHX11 Nhân học D01 24.15 43 QHX11 Nhân học A01 22 44 QHX11 Nhân học D04 22 45 QHX11 Nhân học C00 25.25 46 QHX12 Nhật Bản học D78 25.75 47 QHX12 Nhật Bản học D01 25.5 48 QHX12 Nhật Bản học D06 24 49 QHX13 Quan hệ công chúng D01 26.75 50 QHX13 Quan hệ công chúng D04 26.2 51 QHX13 Quan hệ công chúng C00 28.78 52 QHX13 Quan hệ công chúng D78 27.5 53 QHX14 Quản lý thông tin D01 25.25 54 QHX14 Quản lý thông tin A01 24.5 55 QHX14 Quản lý thông tin C00 26.8 56 QHX14 Quản lý thông tin D78 25 57 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D78 26.4 58 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01 25.5 59 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 26 60 QHX16 Quản trị khách sạn A01 25 61 QHX16 Quản trị khách sạn D01;D78 25.5 62 QHX17 Quản trị văn phòng D78 25.75 63 QHX17 Quản trị văn phòng D01 25.25 64 QHX17 Quản trị văn phòng A01 25 65 QHX17 Quản trị văn phòng D04 25.5 66 QHX17 Quản trị văn phòng C00 27 67 QHX18 Quốc tế học D01 25.4 68 QHX18 Quốc tế học D78 25.75 69 QHX18 Quốc tế học A01 24 70 QHX18 Quốc tế học D04 25.25 71 QHX18 Quốc tế học C00 27.7 72 QHX19 Tâm lý học D04 25.5 73 QHX19 Tâm lý học C00 28 74 QHX19 Tâm lý học D78 27.25 75 QHX19 Tâm lý học D01 27 76 QHX19 Tâm lý học A01 27 77 QHX20 Thông tin - Thư viện D78 24.25 78 QHX20 Thông tin - Thư viện C00 25 79 QHX20 Thông tin - Thư viện D01 23.8 80 QHX20 Thông tin - Thư viện A01 23 81 QHX21 Tôn giáo học D78 23.5 82 QHX21 Tôn giáo học D01 23.5 83 QHX21 Tôn giáo học A01 22 84 QHX21 Tôn giáo học D04 22.6 85 QHX21 Tôn giáo học C00 25 86 QHX22 Triết học C00 25.3 87 QHX22 Triết học D78 24.5 88 QHX22 Triết học D01 24 89 QHX22 Triết học A01 22.5 90 QHX22 Triết học D04 23.4 91 QHX23 Văn học D78 25.75 92 QHX23 Văn học D01 25.75 93 QHX23 Văn học D04 24.5 94 QHX23 Văn học C00 26.8 95 QHX24 Việt Nam học D04 23 96 QHX24 Việt Nam học D78 24.75 97 QHX24 Việt Nam học C00 26 98 QHX24 Việt Nam học D01 24.5 99 QHX25 Xã hội học D04 24 100 QHX25 Xã hội học C00 26.5 101 QHX25 Xã hội học D78 25.7 102 QHX25 Xã hội học D01 25.2 103 QHX25 Xã hội học A01 24 104 QHX26 Hàn Quốc học D78 26.5 105 QHX26 Hàn Quốc học D01 26.25 106 QHX26 Hàn Quốc học A01 24.75 107 QHX26 Hàn Quốc học DD2 24.5 108 QHX26 Hàn Quốc học C00 28.25 109 QHX27 Văn hóa học D01;D78 24.6 110 QHX27 Văn hóa học D04 23.5 111 QHX27 Văn hóa học C00 26.3

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 QHX01 Báo chí 87 2 QHX02 Chính trị học 80 3 QHX03 Công tác xã hội 80 4 QHX04 Đông Nam Á học 80 5 QHX05 Đông phương học 85 6 QHX06 Hán Nôm 80 7 QHX07 Khoa học quản lý 85 8 QHX08 Lịch sử 80 9 QHX09 Lưu trữ học 80 10 QHX10 Ngôn ngữ học 80 11 QHX11 Nhân học 80 12 QHX12 Nhật Bản học 86 13 QHX13 Quan hệ công chúng 100 14 QHX14 Quản lý thông tin 80 15 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 80 16 QHX16 Quản trị khách sạn 80 17 QHX17 Quản trị văn phòng 80 18 QHX18 Quốc tế học 81 19 QHX19 Tâm lý học 90 20 QHX20 Thông tin - Thư viện 80 21 QHX21 Tôn giáo học 88 22 QHX22 Triết học 81 23 QHX23 Văn học 80 24 QHX24 Việt Nam học 81 25 QHX25 Xã hội học 80 26 QHX26 Hàn Quốc học 85 27 QHX27 Văn hóa học 85

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.

Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.

2. Dựa trên học bạ THPT

Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.

Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. Yếu tố bổ sung

Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.

Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.

Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.

Ví dụ minh họa:

Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):

Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.

