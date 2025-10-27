Quy hoạch - Đầu tư Điểm sáng ngành công nghiệp – xây dựng Sau thời gian ổn định quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được triển khai nhộn nhịp, đã đẩy tăng trưởng thành phố phát triển đạt mức 2 con số. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng trở thành điểm sáng góp phần đáng kể vào tăng trưởng chung của thành phố.

Một góc dự án ven sông Hàn đang được xây dựng. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Động lực mới

Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của UBND thành phố, ước năm 2025, GRDP thành phố đạt 10,02%, quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt trên 317.000 tỷ đồng.

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng (khu vực II) tăng cả năm ước đạt khoảng 13,2%. Lĩnh vực xây dựng là điểm sáng trong bức tranh kinh tế khu vực, phản ánh hiệu quả từ việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông đô thị và triển khai các dự án lớn. Ước tính năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố tăng 11 - 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng của Đà Nẵng (cũ) trong việc hoàn thành việc chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh; đưa vào hoạt động Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, Cụm công nghiệp Hòa Liên.

Lĩnh vực xây dựng tăng trên 18% đã phản ánh hiệu quả từ việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông đô thị và triển khai các dự án lớn như cao tốc Bắc - Nam, các khu đô thị mới và hạ tầng công nghiệp - du lịch.

Thành phố cũng đã nỗ lực đẩy nhanh các thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân triển khai các dự án xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn để tăng lượng vốn đầu tư của khu vực dân cư; đồng thời nâng cao vai trò thống kê dân cư bảo đảm thống kê đầy đủ giá trị tăng thêm ngành xây dựng của khu vực dân cư.

Ước đến ngày 30/9, giải ngân kế hoạch vốn theo dự toán giao năm 2025 của thành phố đạt 8.200/16.402 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch giao.

Nhiều dự án lớn, trọng điểm có tiến độ thực hiện đạt theo yêu cầu và giải ngân cao, điển hình như dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung; đầu tư xây dựng cải tạo và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; đầu tư xây dựng nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng - Trung tâm Kỹ thuật và khám, điều trị chất lượng cao (400 giường); đường ven biển nối cảng Liên Chiểu; hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân quận Cẩm Lệ… Các công trình trọng điểm đã được tập trung đẩy nhanh tiến độ để khánh thành cũng như đã đăng ký các dự án quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Gỡ “điểm nghẽn” quy hoạch

Giải trình tại buổi làm việc của thành phố với Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội đầu tháng 10/2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, công tác quy hoạch có tác động rất lớn đến tăng trưởng chung của thành phố.

Sau khi hợp nhất, thành phố sẽ triển khai điều chỉnh, tích hợp quy hoạch giữa thành phố Đà Nẵng cũ và quy hoạch tỉnh Quảng Nam trước đây để thành quy hoạch thành phố Đà Nẵng mới trên cơ sở kế thừa và phát huy những thế mạnh của 2 địa phương để tạo tiền đề, cơ sở cho công tác thu hút đầu tư và triển khai các công trình, dự án.

Tháng 3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 359/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng (cũ) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đến tháng 11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1287/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng (cũ) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch tỉnh). Sau khi Đà Nẵng (cũ) làm xong quy hoạch chung, thành phố triển khai một loạt các quy hoạch liên quan tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, Đà Nẵng (cũ) phải mất 5 năm (từ 2021 - 2025) thì mới xong quy hoạch phân khu, các khu chức năng.

Sau khi làm xong quy hoạch (cuối năm 2024), từ việc triển khai các quy hoạch, như phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch 1/2.000 xong thì thành phố Đà Nẵng mới có cần cẩu xây dựng vươn lên. Trước đó, những năm 2021 - 2023, thành phố không có cần cẩu xây dựng nào vươn lên được. Công tác quy hoạch hoàn thành mới có điều kiện để thu hút đầu tư và triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho rằng, sau hợp nhất tỉnh, nếu có quy hoạch tỉnh sau tích hợp được phê duyệt, cùng với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã có và cấp thẩm quyền cho phép thành phố được điều chỉnh quy hoạch chung cục bộ, thì thành phố sẽ phê duyệt quy hoạch 1/2.000, 1/500. Từ đó, mới kêu gọi đầu tư, triển khai dự án.