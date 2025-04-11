Kinh tế Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 mở ra cơ hội hợp tác bền vững ĐNO - Sáng 4/11, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam, cùng các đối tác tổ chức khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phát biểu chào mừng Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025. Ảnh: NGỌC HÀ

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 3 - 5/11 với chủ đề “Quan hệ đối tác đổi mới vì tăng trưởng bền vững: Kết nối Việt Nam với các Hệ sinh thái khu vực và toàn cầu”; quy tụ 400 đại biểu là lãnh đạo cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới học thuật và đối tác hệ sinh thái từ Thụy Sĩ, Việt Nam, châu Âu và ASEAN dự, nhằm chuyển hóa đối thoại cấp cao thành hợp tác thiết thực.

Diễn đàn gồm các phiên thảo luận và chuyên đề, phản ánh xu thế hội nhập và phát triển của nền kinh tế số toàn cầu.

Các chủ đề trọng tâm được giới chuyên môn và doanh nghiệp quan tâm bao gồm: “Hội nhập thương mại khu vực và toàn cầu”, “Khung pháp lý cho thương mại, đầu tư nước ngoài”, “Đổi mới trong lĩnh vực công nghệ tài chính và tài chính số” và đặc biệt là “Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế”.

Các đại biểu trong và ngoài nước tham dự diễn đàn. Ảnh: NGỌC HÀ

Trong khuôn khổ diễn đàn, diễn ra lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác của các đối tác Thụy Sĩ với thành phố Đà Nẵng. Các đại biểu tham gia chương trình giới thiệu cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng; thăm một số cơ sở kinh tế - xã hội trọng điểm như khu công nghệ cao, cảng Liên Chiểu, Công viên phần mềm số 2; các phiên kết nối B2B-B2G nhằm thúc đẩy các quan hệ đối tác trong giáo dục nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Phát biểu tại khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cho biết, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ lên đối tác toàn diện vào đầu năm nay là bước khởi đầu cho một kỷ nguyên hợp tác toàn diện và bền vững, hướng tới phát triển cùng có lợi trong kinh tế, thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh vực trọng yếu khác.

Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ tạo điều kiện rất thuận lợi cho các địa phương của Việt Nam, trong đó có thành phố Đà Nẵng kết nối, mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác với các đối tác đầy tiềm năng của Thụy Sĩ.

Các đại biểu tham gia thảo luận hội nhập thương mại khu vực và toàn cầu. Ảnh: NGỌC HÀ

Đà Nẵng được lựa chọn là nơi phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) và Trung tâm Thương mại tự do (FTZ). Đây là động lực tăng trưởng mới, mang tính chiến lược quốc gia và thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng môi trường pháp lý và thể chế vượt trội.

“Thành phố nhận thấy tiềm năng to lớn trong các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh như tài chính, công nghệ cao và du lịch. Vì thế, diễn đàn là cầu nối giúp quảng bá, vận động các nhà đầu tư Thụy Sĩ, quốc tế đến khảo sát môi trường đầu tư và tìm kiếm khả năng kinh doanh tại Đà Nẵng; mở ra những cơ hội hợp tác mới, hiệu quả hơn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng, một trong những ưu tiên lớn của Bộ Ngoại giao là hỗ trợ các địa phương hội nhập quốc tế. Đối với Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao luôn đồng hành trong việc xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn lực và quảng bá hình ảnh thành phố năng động, thân thiện, đáng sống.

Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế. Hiện nay thành phố có quan hệ hợp tác với hơn 60 địa phương của hơn 20 quốc gia; ký kết 120 thỏa thuận hợp tác và tổ chức nhiều sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Thụy Sĩ không chỉ là đối tác kinh tế mà còn là người bạn đồng hành lâu dài, góp phần giúp Việt Nam thực hiện hiện hóa mục tiêu phát triển xanh, đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng.

