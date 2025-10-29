Kinh tế Ngày 3 - 5/11, Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 tổ chức tại Đà Nẵng UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về tổ chức Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 (SVEF). Diễn đàn diễn ra từ ngày 3 đến 5/11/2025 tại Furama Resort Đà Nẵng, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của 300 - 400 đại biểu trong và ngoài nước.

Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Đà Nẵng - trung tâm đổi mới sáng tạo và tài chính khu vực miền Trung, giới thiệu các dự án trọng điểm và lĩnh vực ưu tiên của thành phố, đồng thời thúc đẩy xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác với các đối tác Thụy Sĩ và quốc tế.

Theo đó, ngày 3/11, UBND thành phố tổ chức buổi tiếp xã giao Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam. Ngày 4/11, diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 tại Cung hội nghị quốc tế Furama Resort, với các phát biểu cấp cao của đại diện Bộ Kinh tế Thụy Sĩ, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Công Thương, UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch SVEF và Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam.

Chương trình tiếp nối với các phiên thảo luận và chuyên đề xoay quanh các nội dung: hội nhập thương mại khu vực và toàn cầu; khung pháp lý và thể chế cho thương mại, đầu tư nước ngoài; đổi mới trong lĩnh vực công nghệ tài chính và tài chính số; phát triển trung tâm tài chính quốc tế… Chiều cùng ngày, diễn ra lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác của SVEF, họp báo sự kiện.

Ngày 5/11, đoàn đại biểu Thụy Sĩ và quốc tế sẽ tham gia chương trình giới thiệu cơ hội đầu tư vào thành phố Đà Nẵng, làm việc với lãnh đạo UBND thành phố tại trung tâm hành chính; thăm thực tế một số cơ sở kinh tế - xã hội trọng điểm như Khu công nghệ cao, cảng Liên Chiểu, Khu công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, đồng thời tham quan các địa điểm văn hóa - du lịch tại Hội An.