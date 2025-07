Kinh tế Điện về, vùng cao vươn mình Trong nhiều năm qua, việc đưa điện quốc gia về các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện. Điện về không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào mà còn góp phần quan trọng vào phát triển bền vững cho khu vực nông thôn, miền núi cao Trà My thuộc phía Tây Nam của thành phố Đà Nẵng.

Nỗ lực đưa điện về với bản làng, hộ dân vùng cao, thưa thớt.

Nỗ lực không ngừng đưa điện về vùng cao

Hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My tỉnh Quảng Nam (cũ), là những địa bàn miền núi, có địa hình hiểm trở, dân cư sống rải rác, nhiều nơi cách trở về giao thông, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Với tinh thần phục vụ vì cộng đồng, cán bộ, công nhân viên Đội Quản lý điện Trà My đã không ngại khó khăn, gian khổ, tranh thủ triển khai các dự án đầu tư, cải tạo và mở rộng lưới điện quốc gia đến tận các thôn, bản xa xôi.

Từ khi thành lập vào năm 2012, Điện lực Trà My thuộc Công ty Điện lực Quảng Nam (cũ), nay là Đội Quản lý điện Trà My thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực mở rộng và phát triển hệ thống lưới điện trên địa bàn các xã miền núi: Trà My, Trà Liên, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh và Trà Leng (hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ). Ở thời điểm mới thành lập, đơn vị chỉ quản lý 102 trạm biến áp, với tổng chiều dài trên 295km đường dây trung thế và 129 km đường dây hạ thế; tỷ lệ thôn có điện là 86,3% đối với huyện Bắc Trà My (cũ) và con số này là 61,6% đối với huyện Nam Trà My (cũ).

Qua hơn một thập kỷ, nhờ sự đầu tư liên tục và quyết tâm phục vụ cộng đồng, hệ thống lưới điện do Đội Quản lý điện Trà My quản lý đã được mở rộng đáng kể, nâng tổng số lên 292 trạm biến áp, trên 475,5km đường dây trung thế và trên 316km đường dây hạ thế. Đến nay, hầu hết các thôn, bản của các xã kể trên đã có điện quốc gia, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới đạt 81,8%, góp phần nâng cao đời sống kinh tế - xã hội của người dân miền núi.

Những con số biết nói này cũng là minh chứng cho tinh thần tận tâm, bền bỉ và trách nhiệm của tập thể cán bộ công nhân viên Đội Quản lý điện Trà My trong suốt hành trình mang ánh sáng điện về với nhân dân.

Thời gian qua, Đội Quản lý điện Trà My đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai nhiều công trình cấp điện cho các thôn chưa có điện; đồng thời cải tạo hệ thống lưới điện ở những nơi đã xuống cấp, nhằm đảm bảo an toàn và ổn định nguồn điện. Nhiều công trình trọng điểm như tuyến đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho các xã vùng cao Trà Cang (xã Trà Tập mới), Trà Linh hay các thôn vùng cao xã Trà Ka (xã Trà Giáp mới), Trà Giác (xã Trà Tân mới) đã được hoàn thành đúng tiến độ, mang lại niềm vui cho hàng trăm hộ dân.

Bản làng đổi thay cuộc sống

Sự có mặt của điện lưới quốc gia đã mang đến những thay đổi rõ rệt cho cuộc sống của đồng bào miền núi. Những chiếc bóng đèn điện dần thay thế cho đèn dầu thiếu ánh sáng. Trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn khi không còn phải học dưới ánh sáng mờ. Các trạm y tế xã được trang bị tủ lạnh để bảo quản vaccine, các thiết bị y tế được vận hành ổn định hơn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các điểm trường tại các nóc vùng cao được cấp điện đảm bảo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ sinh hoạt, điện còn là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư máy móc xay xát, chế biến nông sản, phát triển mô hình chăn nuôi, trồng trọt. Các hợp tác xã, cơ sở sản xuất tại địa phương bắt đầu hoạt động hiệu quả hơn nhờ nguồn điện ổn định. Đặc biệt vùng trồng sâm Ngọc Linh khu vực Trà Linh ngày càng phát triển, nâng cao đời sống thu nhập của bà con nhân dân, tạo công ăn việc làm khi được đảm bảo điện lưới ổn định. Cùng với đó, nhờ có điện, cơ hội tiếp cận thông tin, kết nối thị trường, học hỏi kỹ thuật mới ngày càng mở rộng với người dân vùng cao.

Mang ánh sáng đến với từng gia đình đồng bào vùng cao, vùng xa khu vực Trà My.

Ông Trần Duy Dũng – nguyên Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (cũ) cho biết, nhờ được đầu tư nhiều công trình điện, tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn đến cuối năm 2024 đạt 84,4%; góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về cơ sở hạ tầng và thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn những năm gần đây (đến 2024) luôn đạt từ 9% đến 10%.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My (cũ), thu nhập bình quân đầu người của huyện đến năm 2024 đạt hơn 28 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 34,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, chiếm 50,82% tỷ trọng nền kinh tế. Kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của hệ thống lưới điện được phủ rộng và vận hành ổn định, tin cậy.

Việc phát triển lưới điện đến vùng sâu, vùng xa mang ý nghĩa chiến lược trong việc rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi. Đội Quản lý điện Trà My luôn xác định rõ vai trò của mình không chỉ là cung cấp điện mà còn là cầu nối góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng cơ sở, giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Đặc biệt, các địa phương vùng tây nam của TP.Đà Nẵng đã xác định đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, điện là yếu tố then chốt để triển khai các dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng phục vụ sản xuất, giáo dục và y tế. Nhờ điện, các trạm truyền thanh thông minh, các lớp học trực tuyến, hệ thống camera an ninh, phần mềm quản lý hành chính… đã được ứng dụng mạnh mẽ tại các xã miền núi thuộc địa bàn được Đội Quản lý điện Trà My quản lý cấp điện.

Hướng đến phát triển bền vững

Với sự nỗ lực của Đội Quản lý điện Trà My nói riêng, Công ty Điện lực Đà Nẵng nói chung, người dân vùng cao tây nam thành phố được sử dụng nguồn điện ổn định, chất lượng, an toàn; được mua điện theo đúng giá quy định của Chính phủ và hưởng các dịch vụ điện trực tiếp chất lượng và tiện ích do ngành Điện cung cấp.

Quyết tâm giữ dòng điện liên tục, ổn định trong điều kiện khu vực miền núi nhiều dông, sét, cây trồng tác động đến lưới điện.

Không dừng lại ở những thành quả đạt được, Đội Quản lý điện Trà My tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho người dân, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành lưới điện. Việc đầu tư vào hệ thống đo xa, cảnh báo sự cố, giám sát lưới điện từ xa… đang được từng bước triển khai, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thời gian xử lý sự cố.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cũng được chú trọng. Đơn vị thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn, hướng dẫn cho bà con cách sử dụng thiết bị điện hiệu quả, bảo vệ thiết bị và tránh tai nạn điện.

Trong hành trình xây dựng quê hương miền núi ngày càng khởi sắc, sự hiện diện của dòng điện đóng vai trò như mạch máu nuôi dưỡng mọi hoạt động sản xuất, sinh hoạt và phát triển. Những nỗ lực không ngừng của Đội Quản lý điện Trà My đã và đang góp phần quan trọng trong việc đưa ánh sáng đến từng nóc nhà, từng bản làng, mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho đồng bào vùng cao, từng bước hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” theo chủ trương của Đảng và nhà nước.