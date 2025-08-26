Kinh tế Điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bản đồ dự kiến các vị trí xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh: P.V

Theo đó, khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thuộc các phường Hải Vân, Liên Chiểu, các xã Bà Nà, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Khu vực có tổng diện tích điều chỉnh khoảng 1.881ha

Vị trí 1 nằm trên địa bàn phường Hải Vân và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp chân đèo Hải Vân và đường kết nối Cảng biển Liên Chiểu; phía Nam giáp sông Cu Đê; phía Đông giáp Vịnh Kim Liên; phía Tây giáp Khu công nghiệp Liên Chiểu. Diện tích khoảng 100ha.

Vị trí 2 nằm trên địa bàn phường Hải Vân và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân và khu vực đình làng Liên Chiểu; phía Nam giáp Khu công nghiệp Liên Chiểu và khu dân dư phía sau Vịnh Kim Liên; phía Đông giáp khu dân cư và Khu công nghiệp Liên Chiểu; phía Tây giáp dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân. Diện tích khoảng 77ha.

Vị trí 3 nằm trên địa bàn phường Hải Vân và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp tuyến đường ADB Bắc Thủy Tú - Phò Nam; phía Nam giáp sông Cu Đê; phía Đông giáp tuyến đường tránh Nam Hải Vân; phía Tây giáp thôn An Định. Diện tích khoảng 500ha.

Vị trí 4 nằm trên địa bàn phường Liên Chiểu, xã Bà Nà và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp nghĩa trang Hòa Ninh và tuyến đường vành đai phía Tây; phía Nam giáp thôn Đông Sơn và Sơn Phước; phía Đông giáp thôn Sơn Phước và tuyến đường ĐT602; phía Tây giáp tuyến đường vành đai phía Tây. Diện tích khoảng 599ha.

Vị trí 5 nằm trên địa bàn xã Bà Nà và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp đất mặt nước (Suối Mơ); phía Nam giáp đất mặt nước (Suối Lạnh); phía Đông giáp đất mặt nước (Suối Mơ) và đất dịch vụ du lịch; phía Tây giáp đất rừng sản xuất. Diện tích khoảng 90ha.

Vị trí 6 nằm trên địa bàn xã Bà Nà và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp thôn An Sơn; phía Nam giáp thôn Diêu Phong và thôn Trước Đông; phía Đông giáp thôn Diêu Phong và thôn Trước Đông; phía Tây giáp thôn Hội Phước, đường Hoàng Văn Thái và thôn Diêu Phong. Diện tích khoảng 154ha.

Vị trí 7 nằm trên địa bàn xã Bà Nà và xã Hòa Vang với phạm vi như sau: phía Bắc giáp dự án mở rộng sân golf Bà Nà và thôn Diêu Phong; phía Nam giáp thôn Đông Lâm và thôn Hòa Hải; phía Đông giáp thôn Diêu Phong; phía Tây giáp thôn Phú Túc. Diện tích khoảng 401ha.

Căn cứ điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng nêu trên, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ) như sau:

Đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 30.400ha, giảm khoảng 1.307ha, chiếm khoảng 30,84% diện tích trên đất liền. Đất khác khoảng 66.356ha, giảm khoảng 483ha. Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung điểm d vào khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 359/QĐ-TTg với nội dung: đất khu thương mại tự do khoảng 1.790ha.

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng triển khai đồng bộ các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung vào các đồ án quy hoạch phân khu đã phê duyệt; bảo đảm tính đồng bộ, liên tục giữa các cấp độ quy hoạch theo quy định hiện hành, trong đó bảo đảm phù hợp với địa hình, địa chất, tính tiếp cận, cảnh quan, môi trường tại khu vực.

Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan căn cứ quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung để triển khai đồng bộ các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và các nội dung công việc khác có liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/8/2025.