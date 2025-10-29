Xã hội Đoàn kết vượt qua thiên tai Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng xung kích đã giúp đồng bào vùng ngập lụt được di dời an toàn, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái qua hành động kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm và suất ăn để cùng nhau vượt qua thiên tai.

Lực lượng vũ trang và xung kích xã Avương hỗ trợ người dân cùng đàn gia súc di tản khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: PHẠM THỦY

Sát cánh cùng dân

Sáng sớm ngày 28/10, nhận thấy nước sông Avương dâng cao có nguy cơ đe dọa nhiều hộ dân thôn Azứt, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Avương chỉ đạo các lực lượng xuống cơ sở vận động, giúp dân di dời tài sản, vật nuôi và người già yếu, trẻ em đến nơi an toàn.

Bà Briu Thị Nem, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Avương cho biết, bà cùng lãnh đạo xã xuống cơ sở tham gia vận động người dân do nước dâng lên đột ngột. Khi vận động, bà con hưởng ứng và chấp hành di dời vì nhận thấy tình hình mưa lũ nguy hiểm.

Bà Nem chia sẻ: “Trước dự báo mưa lũ lớn, các tổ chức chính trị - xã hội đã lập tức cùng lực lượng thôn bám sát từng điểm, vận động bà con chủ động ứng phó. Khi nước rút, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con cùng phụ huynh và ban công tác mặt trận tổng dọn vệ sinh, đặc biệt tại các điểm trường để sớm ổn định sinh hoạt”.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, tối 27/10, do mực nước sông Avương dâng cao ngập đường Hồ Chí Minh, xã đã di dời khẩn cấp 4 hộ/17 khẩu của thôn Cr’toonh sống trên đường Hồ Chí Minh về gươl thôn (nhà sinh hoạt cộng đồng) an toàn và lo chu đáo bữa ăn, chỗ nghỉ cho người dân trong thời gian tránh trú.

Còn tại xã Nông Sơn (được nhập từ thị trấn Trung Phước và xã Quế Lộc cũ) là địa bàn chịu tác động sớm và nặng do ngập lụt. Bà Phan Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thông tin, đêm 26/10, địa phương đã phải di dời khẩn cấp hơn 40 hộ dân ở khu vực ven sông, trũng thấp đến nơi an toàn.

Đến tối 27/10, nước lũ dâng cao, lực lượng quân đội, công an và lực lượng xung kích xã Nông Sơn tiếp tục vận động, di dời hàng trăm người già, trẻ em tại một số khu dân cư thuộc các thôn Phước Bình, Lộc Trung và Trung Phước đến nơi an toàn.

“Nước lớn nhanh, mưa to. Lực lượng dân quân, công an thường xuyên trực, bám địa bàn. Cùng với đó, sự hỗ trợ, vận động của đoàn thể, ban công tác mặt trận và các lực lượng khác đã tham gia hỗ trợ, giúp dân. Có nhiều hộ không muốn đi nhưng qua vận động, họ ý thức được nguy hiểm và chấp hành lệnh di dời”, bà Dung chia sẻ.

Tại xã Thạnh Mỹ, nước lũ dâng cao buộc địa phương phải di dời 127 hộ/367 nhân khẩu (trong đó di dời tập trung 98 hộ và di dời xen ghép 29 hộ) đến tránh trú tại các trụ sở của huyện cũ và nhà văn hóa thôn trong ngày 27/10.

Gần 200 người thuộc các lực lượng đã đồng lòng, vượt lũ dữ tham gia di dời dân, đảm bảo an toàn đến khu vực sơ tán. Tại điểm sơ tán, xã đã chủ động chuẩn bị chiếu, nước uống và nhu yếu phẩm phục vụ người dân.

Tối cùng ngày, địa phương phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Thạnh Mỹ nấu và cấp phát 260 suất cơm cho các hộ di dời. Sáng 28/10, khi nước rút, các lực lượng của xã cùng với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Thạnh Mỹ đã đưa người dân về nhà và cùng bà con dọn dẹp bùn đất, phun khử khuẩn đảm bảo vệ sinh, an toàn.

Lực lượng quân đội cùng người dân dọn dẹp bùn đất sau lũ tại xã Thạnh Mỹ. Ảnh: THẠNH MỸ

Nhanh tay giúp dân

Không chỉ dừng lại ở việc phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng vận động, giúp dân di dời, đảm bảo an toàn trong mưa lũ, ngập lụt, nhiều hội, đoàn thể, cá nhân có lòng hảo tâm cũng kịp thời kết nối, hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật phẩm cho bà con trong thời điểm khó khăn.

Tại xã Thu Bồn, sáng sớm 28/10, Nhóm thiện nguyện Tám Trương đã chèo ghe, lội bộ đến các khu dân cư ngập trũng khi nước lũ còn dâng cao, để trao 300 suất cháo cho bà con thôn Thu Bồn Đông và Thu Bồn Tây. Bà Tám Trương, một cá nhân hoạt động tích cực trong lĩnh vực nhân đạo ở địa phương, chia sẻ: “Biết rằng nước còn lớn nhưng với mong muốn chia sẻ, động viên bà con trong lúc thiên tai, lũ lụt, chúng tôi đã cùng với Đoàn Thanh niên cố gắng dậy sớm để nấu cháo đem phát cho bà con thêm ấm lòng giữa mưa lụt”.

Sáng sớm 28/10, nước lụt bao vây Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam khiến bệnh nhân và người nhà gặp khó khăn về sinh hoạt, ăn uống. Nắm bắt được tình hình, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Điện Bàn Bắc cùng Chi hội Bồ Mưng 1 và Xóm Bùng đã nhanh chóng tổ chức nấu hơn 700 suất ăn, kịp thời gửi đến hỗ trợ, động viên những người đang bị kẹt lại tại bệnh viện trong những ngày mưa lũ.

Trong buổi chiều cùng ngày, Đoàn phường Điện Bàn Đông phối hợp Nhóm bước chân thiện nguyện, Câu lạc bộ Kết nối trái tim cùng các nhà hảo tâm chung tay thực hiện hơn 1.000 suất ăn hỗ trợ bệnh nhân và người nhà. Chị Đoàn Thị Tú Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Bí thư Đoàn xã Điện Bàn Đông, cho biết nhờ một số khu vực không bị mất điện, các tổ chức đã kịp thời vận động chị em, đoàn viên tham gia nấu và phối hợp đưa suất ăn đến bệnh viện, giúp người bị nước lũ bao vây.

Không chỉ các lực lượng tại chỗ, trên nhiều nền tảng mạng xã hội, các tổ chức và cá nhân cũng đang tích cực chuẩn bị nhu yếu phẩm, vật dụng để kịp thời cứu trợ nhân dân khi nước lũ rút. Chính sự hỗ trợ vật chất và động viên tinh thần kịp thời này đã thắp lên ngọn lửa đoàn kết, tương thân tương ái, tạo động lực giúp đồng bào vùng ngập lụt vững vàng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.