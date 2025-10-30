Thứ Năm, 30/10/2025
Xã hội

Doanh nhân nữ thành phố Đà Nẵng trao 700 suất quà đến người dân vùng lũ

PHAN VINH 30/10/2025 12:33

ĐNO - Câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng - khu vực phía Nam vừa phát động quyên góp, huy động gần 100 triệu đồng trao 700 suất quà đến người dân vùng lũ.

Những nữ doanh nhân không ngại nguy hiểm, tiếp cận những nơi ngập sâu để hỗ trợ bà con
Thành viên Câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng - khu vực phía Nam tiếp cận những nơi ngập sâu để hỗ trợ người dân. Ảnh: PHAN VINH

Chương trình được triển khai nhanh chóng trong nội bộ câu lạc bộ với tinh thần sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ. Chiều 29/10, đoàn trực tiếp trao 200 suất quà tại phường Điện Bàn Đông và khu vực Duy Hải (xã Duy Nghĩa).

Sáng 30/10, đoàn trao 100 suất quà đến người dân phường Hương Trà và chuyển 200 suất lên xã Trà My. Trưa cùng ngày, đoàn trao 200 suất tại xã Gò Nổi. Các suất quà gồm lương thực, nhu yếu phẩm... hỗ trợ người dân bị cô lập do lũ lụt.

Nhiều khu vực bị cô lập đã nhận được những suất quà của các chị em nữ doanh nhân
Nhiều suất quà của chị em doanh nhân đến với khu vực bị cô lập. Ảnh: PHAN VINH

Bà Ngụy Như Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng, phụ trách khu vực phía Nam cho biết, hoạt động quyên góp được triển khai gấp rút chỉ trong một ngày sau khi nhận thông tin các vùng bị ngập nặng.

Hiện câu lạc bộ tiếp tục vận động thêm nguồn hỗ trợ, phối hợp các đơn vị, địa phương đưa nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu đến những khu vực còn bị cô lập.

