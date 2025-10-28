Chính trị Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 16 ĐNO - Sáng 28/10, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam và ông Chan Heng Kee, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Singapore đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 16.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (bên phải) và ông Chan Heng Kee, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore ký kết kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm, giai đoạn 2025 - 2028. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu khai mạc đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ quốc phòng cho biết, năm 2025 chứng kiến dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Singapore khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tới Singapore vào tháng 3/2025.

Đây là minh chứng sinh động về quyết tâm chính trị của hai nước trong việc không ngừng củng cố, nâng tầm quan hệ song phương.

Tại đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại đối thoại. Ảnh: NGỌC HÀ

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong việc định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác.

Về Biển Đông, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển UNCLOS 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.

Về tiến trình hợp tác theo nội dung Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và hội nghị mở rộng (ADMM+), Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp thiết thực, hiệu quả của Singapore đối với tiến trình hợp tác của ADMM, ADMM+.

Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của ADMM và ADMM+, vì hòa bình và ổn định của khu vực.

Ký kết văn kiện hợp tác giữa lực lượng Hải quân Việt Nam và Singapore. Ảnh: NGỌC HÀ

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng hai nước trong thời gian qua, đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất.

Trọng tâm là tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; duy trì hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác, giao lưu giữa các lực lượng hải quân, không quân, cảnh sát biển hai nước; nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác ở một số lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như: an ninh mạng, cứu hộ - cứu nạn; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ quân sự - quốc phòng ASEAN.

Bộ Quốc phòng Việt Nam mời Bộ Quốc phòng Singapore tiếp tục cử sĩ quan tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và khóa đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam; hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường sang tham quan trao đổi, nghiên cứu tại mỗi nước.

Đồng thời, mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Singapore và Thư ký Thường trực Chan Heng Kee tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến tổ chức vào năm 2026.

Ông Chan Heng Kee, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore phát biểu tại đối thoại. Ảnh: NGỌC HÀ

Ông Chan Heng Kee, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore và đoàn công tác chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bộ quốc phòng Việt Nam.

Ông Chan Heng Kee gửi lời chia buồn đến các nạn nhân, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ thời gian qua tại Việt Nam và nhấn mạnh Singapore sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Chan Heng Kee cho rằng, Việt Nam - Singapore có mối quan hệ hợp tác song phương hết sức tốt đẹp, ngày càng được củng cố, phát triển, trong đó hợp tác quốc phòng là trụ cột.

Ông Chan Heng Kee, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore chào xã giao đoàn Việt Nam. Ảnh: NGỌC HÀ

Trên cơ sở kết quả đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 16, ông Chan Heng Kee bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đã được thống nhất, trọng tâm là hợp tác về hải quân, đào tạo, an ninh mạng.

Qua đó, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Singapore lên tầm cao mới.

Kết thúc đối thoại, hai bên ký kết Kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm, giai đoạn 2025 - 2028 và Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Dịp này, lãnh đạo hai bên chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa lãnh đạo lực lượng hải quân hai nước.