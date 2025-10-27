Xã hội Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thành lập Ban Chỉ huy tiền phương tại Trà My để ứng phó mưa lũ, sạt lở đất ĐNO - Ngày 27/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thành lập Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Trà My (xã Trà My, thành phố Đà Nẵng) để chỉ đạo, phối hợp ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất tại các xã miền núi.

Bộ đội, dân quân và chính quyền địa phương phối hợp hỗ trợ nhân dân giải phóng bùn đất tràn ra đường tại xã Trà Tân. Ảnh: HÒA KHÁNH



Ban Chỉ huy tiền phương gồm 29 người, đặt tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, do Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng ban.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy tiền phương là chỉ huy, điều hành các lực lượng vũ trang Quân khu phối hợp các đơn vị hợp đồng của Bộ Quốc phòng và chính quyền các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ ứng phó mưa lũ, khắc phục sạt lở đất, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ban Chỉ huy huy động 19 phương tiện các loại gồm: xe chỉ huy, xe Kamaz, xe thông tin, đầu kéo, máy múc, máy ủi, xe ca và xe bếp để khắc phục sạt lở đất.

Tổng lực lượng tham gia hỗ trợ lên đến gần 2.500 lượt người, trong đó có 142 bộ đội, 742 dân quân, 315 công an xã và 1.254 lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại các địa phương.

Tính đến ngày 27/10, tình hình mưa lũ những ngày qua làm nhiều xã miền núi của thành phố Đà Nẵng như Trà Leng, Trà Linh, Trà Tân, Trà Tập, Trà My… bị sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng, hàng trăm hộ dân phải sơ tán.