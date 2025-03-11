Xã hội Đội tuyển Robotics Việt Nam đoạt huy chương Bạc tại cuộc thi quốc tế FIRST Global Challenge 2025 ĐNO - Nguyễn Nguyên Khôi, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thành phố Đà Nẵng), cùng đội tuyển Robotics Việt Nam vừa đoạt huy chương Bạc tại cuộc thi quốc tế FIRST Global Challenge 2025.

Nguyễn Nguyên Khôi (thứ ba, bên trái sang) cùng đội tuyển Robotics Việt Nam tại cuộc thi quốc tế FIRST Global Challenge 2025. Ảnh: Team Vietnam - FIRST Global.

FIRST Global Challenge được xem là Olympic Robotics lớn nhất thế giới. Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 29/10 - 1/11 tại Panama, thu hút gần 190 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Năm 2025, cuộc thi mang chủ đề “Eco Equilibrium”, hướng đến khôi phục hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học và tìm lại sự cân bằng cho trái đất.

Trải qua nhiều vòng thi, đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành huy chương Bạc; đội Venezuela đoạt huy chương Vàng, đội chủ nhà Panama đoạt huy chương Đồng.

Đội Robotics Việt Nam gồm 10 học sinh, trong đó có 5 em được chọn dự thi tại Panama. Đội mang đến cuộc thi thông điệp về bảo vệ môi trường. Các thành viên cho rằng, hành trình cùng robotics không chỉ là cuộc chinh phục công nghệ mà còn là cơ hội để kết nối khoa học với những vấn đề cốt lõi của thế giới.

Đội tuyển Robotics Việt Nam xuất quân dự cuộc thi quốc tế FIRST Global Challenge 2025. Ảnh: Team Vietnam - FIRST Global

Thông qua ngôn ngữ sáng tạo và tinh thần STEM, đội giới thiệu sự phong phú của thiên nhiên Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng quốc tế. Hành trình này không chỉ là bước tiến của kỹ thuật mà còn khẳng định công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó song hành với trách nhiệm đối với môi trường và sự sống.

Đội tuyển Robotics Việt Nam ghi dấu bằng hình ảnh một tập thể trẻ trung, bản lĩnh và đầy nhiệt huyết. Mỗi thành viên đều mang trong mình tinh thần kết nối, không ngừng học hỏi. Hơn cả thành tích, đó là hành trình lan tỏa niềm tự hào Việt Nam, khi khát vọng và đam mê của tuổi trẻ được thắp sáng trên đấu trường công nghệ quốc tế.

Nguyễn Nguyên Khôi, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thành phố Đà Nẵng) tại cuộc thi quốc tế FIRST Global Challenge 2025 tổ chức tại Panama. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Nguyên Khôi, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đà Nẵng là Đại sứ Robotics Việt Nam mùa xuân năm 2025; đoạt giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia 2025; giải Nhất cuộc thi Sáng tạo STEM phục vụ thành phố thông minh và nhiều giải thưởng khác về khoa học kỹ thuật.