Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi sáng tạo Robotics Đà Nẵng năm 2025

CHÂU NỮ 26/08/2025 17:11

ĐNO - Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi sáng tạo Robotics thành phố Đà Nẵng lần thứ I năm 2025 dành cho học sinh tiểu học, THCS trên toàn thành phố.

Sa bàn thi đấu Bảng R1
Sa bàn thi đấu bảng R1. Ảnh: BTC

Ban tổ chức mở đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến từ nay đến ngày 10/9. Các đội dự thi đăng ký dự thi thông qua link: https://scan.page/p/LV5cK7.

Thời gian tập huấn trực tuyến cho cuộc thi từ ngày 13 - 14/9; thi trực tuyến cấp thành phố ngày 4/10; tập huấn trực tiếp (dành cho các đội dự thi được lựa chọn tham gia chung kết toàn quốc) ngày 11 - 12/10. Vòng chung kết toàn quốc thi theo hình thức trực tiếp tại Đà Nẵng trong 2 ngày 8 và 9/11.

Cuộc thi dành cho học sinh tiểu học, THCS hoặc công dân Việt Nam trong độ tuổi tương đương với các cấp học từ tiểu học đến THCS trên địa bàn thành phố đăng ký dự thi theo bảng.

Thí sinh dự thi được chia làm 2 bảng: Bảng R1 dành cho học sinh khối tiểu học hoặc công dân Việt Nam trong độ tuổi tương đương với cấp tiểu học. Bảng R2 dành cho học sinh khối THCS hoặc công dân Việt Nam trong độ tuổi tương đương với cấp THCS.

Tại vòng thi cấp thành phố, thí sinh sẽ thi trực tuyến sử dụng phần mềm Robot Simulation (Robosim) để thực hiện bài thi theo chủ đề của từng bảng thi.

Cơ cấu giải thưởng cho mỗi bảng gồm: 2 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba và 20 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức trao 1 giải tập thể cho đơn vị (trường) có số lượng đội dự thi đông nhất.

Các đội dự thi đoạt giải nhất, nhì, ba tại các bảng dự thi vòng thi cấp thành phố sẽ được lựa chọn tham gia vòng chung kết quốc gia tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 11/2025.

thể lệ thi đấu
Mời bạn đọc quét mã QR để xem thể lệ thi đấu.
Tổ chức cuộc thi “Bản sắc” nhằm tôn vinh, lan tỏa văn hóa Việt Nam

Tổ chức cuộc thi “Bản sắc” nhằm tôn vinh, lan tỏa văn hóa Việt Nam

Mời tham gia cuộc thi: ‘Thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc Quảng trường trung tâm khu vực Tây Bắc thành phố Đà Nẵng’

Mời tham gia cuộc thi: ‘Thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc Quảng trường trung tâm khu vực Tây Bắc thành phố Đà Nẵng’

