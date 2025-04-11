Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

ĐNO - Sáng 4/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quốc hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, công bố các quyết định về công tác nhân sự.

Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị cũng có Quyết định để đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV thôi giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quốc hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Thực hiện chủ trương của Đảng, chuẩn bị thật tốt các công việc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị điều động, phân công một số đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổng Bí thư nêu rõ: Đồng chí Đỗ Văn Chiến có quá trình tham gia cách mạng và trưởng thành từ những hoạt động thực tiễn ở cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác tập hợp vận động quần chúng và cùng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo các mặt công tác của Đảng, của đất nước trong thời gian dài. Ở bất cứ nhiệm vụ nào được phân công, đồng chí đều nỗ lực hết sức, hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ của mình, đặc biệt là trong thời gian tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc đồng chí Đỗ Văn Chiến được tín nhiệm phân công tham gia công tác của Quốc hội để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, làm cho Quốc hội ngày càng phát huy vai trò, vị thế của mình trong hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí Đỗ Văn Chiến tiếp tục đoàn kết, thống nhất với các đồng chí trong Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lãnh đạo Quốc hội hoàn thành các nhiệm vụ của mình, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, các quyết sách của Quốc hội trong thời gian tới. Các đồng chí trong Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục duy trì truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo thêm sức mạnh, cùng phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương luôn sát cánh cùng Quốc hội, tiếp tục phối hợp để các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tân Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm xúc động, vinh dự khi được Bộ Chính trị tin tưởng, giao trọng trách mới; nhấn mạnh đây vừa là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là nhiệm vụ mới, đòi hỏi bản thân không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.