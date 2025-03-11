Nhà nước và cử tri Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng thảo luận các dự án luật liên quan đến tài chính ĐNO - Sáng 3/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ các nội dung luật liên quan đến tài chính, gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Quang cảnh thảo luận tại tổ sáng 3/11.

Tham gia thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Quảng (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) cho rằng, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công là một luật rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính, nhất là việc huy động nguồn lực ở các địa phương trong điều kiện hiện nay.

Cơ quan chủ trì soạn thảo cần rà soát, xem xét để luật này sửa đổi phù hợp và đồng bộ với các luật sẽ sửa đổi tại kỳ họp lần này (Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế).

Bên cạnh đó, cần bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành và cơ quan ngang bộ; quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ báo cáo Chủ tịch nước quyết định việc đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung một số điều ước quốc tế có liên quan.

Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Chủ tịch nước quyết định việc đàm phán, ký kết, phê chuẩn, sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế về vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài nhân danh nhà nước để đảm bảo thống nhất với Luật Điều ước quốc tế.

Đại biểu Nguyễn Văn Quảng (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) thảo luận tại tổ.

Về đánh giá thẩm định cho vay lại, dự thảo luật quy định "Bộ Tài chính đánh giá việc đáp ứng các điều kiện được vay lại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 1, Điều 36 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ", đại biểu Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại nội dung sửa đổi này.

Theo đại biểu, nếu đã là thẩm định, thì chỉ có Bộ Tài chính có ý kiến góp ý cho địa phương và địa phương báo cáo với HĐND quyết định việc đó. Tức là theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Đại biểu Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cũng tham gia góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.

Về nội dung sửa đổi bổ sung điểm a, khoản 1, Điều 53, đối với phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường vốn trong nước, theo đại biểu Nguyễn Duy Minh, so với quy định trước đây, dự thảo đã bỏ quy định phải gửi lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính về điều kiện, điều khoản của trái phiếu trước khi tổ chức phát hành.

Quy định trên một mặt giúp cắt giảm thủ tục hành chính cho địa phương khi triển khai, nhưng đồng thời làm giảm sự kiểm soát của Trung ương về lãi suất, thời hạn và điều khoản của các khoản vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu giao Chính phủ quy định hướng dẫn cụ thể về khung lãi suất, thời hạn và điều kiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong từng thời kỳ để địa phương có cơ sở áp dụng khi tổ chức phát hành trái phiếu, nhằm có thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công có quy định một số nội dung có tính chất thủ tục hành chính rất chi tiết, như quy trình đàm phán, ký, phê duyệt của từng cấp (quy định tại khoản 10, Điều 1; điểm c, khoản 7, Điều 1 của dự thảo luật). Theo đại biểu, nên quy định những vấn đề có tính nguyên tắc, còn những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động thì giao Chính phủ, bộ, ngành, địa phương quy định chi tiết.

Đại biểu Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng thảo luận tại tổ.

Tham gia thảo luận đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, đại biểu Nguyễn Duy Minh tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi một số nội dung như tờ trình của Chính phủ và thống nhất với một số nội dung đề nghị của cơ quan thẩm tra đối với dự án luật lần này.

Về việc chi trả tiền bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới, theo đại biểu, hiện nay người dân thấy suy giảm niềm tin đối với loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nguyên nhân là do tỷ lệ chi trả và công tác thẩm định, xác định giá trị thiệt hại của doanh nghiệp bảo hiểm thực sự không khách quan.

Người dân mong muốn cần có cơ chế kiểm định lại để thẩm định giá trị thiệt hại của họ, đảm bảo tỷ lệ bồi thường thỏa đáng hơn. Bên cạnh đó, có những trường hợp đủ hồ sơ thì theo quy định của Bộ Tài chính hiện nay, khoảng 15 ngày trở lại là nhận được tiền này rồi nhưng trên thực tế vẫn phải chờ 1 đến 2 tháng mới được nhận tiền bồi thường.

Đại biểu đề nghị, với quan điểm xây dựng pháp luật hiện nay là không nên quy định chi tiết, nhưng ở các văn bản dưới luật, đề nghị Bộ Tài chính quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để củng cố niềm tin của người dân đối với loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Đồng thời, cần có cơ chế để công khai tỷ lệ bồi thường và số vụ việc chi trả thông qua cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để người dân có thể theo dõi.